За первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн гривен (инфографика)

За июнь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 541,8 млрд грн, а за первое полугодие — 1,898 трлн гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Министерство финансов Украины.

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Данные за июнь

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

60,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

37,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

36,5 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;

28,8 млрд грн — акцизного налога;

27,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 48,4 млрд грн, возмещено — 21,2 млрд грн);

6,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 319,7 млрд. гривен.

В целом, по итогам июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 678,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные за январь-июнь 2026 года

По данным Казначейства, за январь-июнь 2026 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,898 трлн гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

318,2 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

204,9 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;

186,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

160 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 279,5 млрд грн, возмещено — 119,5 млрд грн);

152,4 млрд грн — акцизный налог;

46,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;

31 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;

26,6 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.

Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 569,6 млрд грн, а также перечисления в апреле и мае текущего года части прибыли НБУ в сумме 146,1 млрд гривен, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» после подтверждения годовой финансовой НБУ.

В целом, по итогам января-июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,52 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы госбюджета за этот период составили 2,83 трлн. грн., в том числе общего фонда — 2,23 трлн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2026 года составили 370,7 млрд. грн., из которых 69 млрд. грн. поступило в июне.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2026 составили 486,1 млрд грн, или 45,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 230,4 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 34,6 млрд. грн. ($450 млн. и 291 млн. евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 79,5 млрд. гривен.

Из внешних источников поступило 255,7 млрд грн (или около $5,8 млрд), в том числе: