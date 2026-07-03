За июнь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 541,8 млрд грн, а за первое полугодие — 1,898 трлн гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Министерство финансов Украины.
За первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн гривен (инфографика)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Данные за июнь
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 60,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 37,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 36,5 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
- 28,8 млрд грн — акцизного налога;
- 27,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 48,4 млрд грн, возмещено — 21,2 млрд грн);
- 6,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;
- 6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 319,7 млрд. гривен.
В целом, по итогам июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 678,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Данные за январь-июнь 2026 года
По данным Казначейства, за январь-июнь 2026 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,898 трлн гривен.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
- 318,2 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 204,9 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;
- 186,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 160 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 279,5 млрд грн, возмещено — 119,5 млрд грн);
- 152,4 млрд грн — акцизный налог;
- 46,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 31 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
- 26,6 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 569,6 млрд грн, а также перечисления в апреле и мае текущего года части прибыли НБУ в сумме 146,1 млрд гривен, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» после подтверждения годовой финансовой НБУ.
В целом, по итогам января-июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,52 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы госбюджета за этот период составили 2,83 трлн. грн., в том числе общего фонда — 2,23 трлн.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2026 года составили 370,7 млрд. грн., из которых 69 млрд. грн. поступило в июне.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2026 составили 486,1 млрд грн, или 45,4% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 230,4 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 34,6 млрд. грн. ($450 млн. и 291 млн. евро).
При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 79,5 млрд. гривен.
Из внешних источников поступило 255,7 млрд грн (или около $5,8 млрд), в том числе:
- 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — поступление средств МВФ;
- 2,03 млрд грн ($46,7 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования в Программу «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE);
- 0,4 млрд грн ($8,13 млн) — поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN);
- 0,26 млрд грн ($5,95 млн) — поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования в Программу SURGE;
- 12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — поступление средств ссуды МБРР в рамках дополнительного финансирования к Проекту «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления»;
- 126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — поступление средств от ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
- 22,5 млрд грн ($500 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине»;
- 26,8 млрд грн ($598,5 млн, в том числе Япония — 3$00 млн долл. США, Великобритания — $298,5 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках Соглашения о ссуде «Проект в сфере социальной защиты для охвата, устойчивости, инноваций и трансформации» (SPIRIT).
- Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2026 составили 288,9 млрд грн (98,9% плана), платежи по обслуживанию — 184,5 млрд грн (99,1% плана).
Комментарии