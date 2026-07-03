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3 июля 2026, 18:48 Читати українською

За первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн гривен (инфографика)

За июнь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 541,8 млрд грн, а за первое полугодие — 1,898 трлн гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Министерство финансов Украины.

За первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн гривен (инфографика)
Фото: НБУ

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Данные за июнь

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 60,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 37,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 36,5 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 28,8 млрд грн — акцизного налога;
  • 27,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 48,4 млрд грн, возмещено — 21,2 млрд грн);
  • 6,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;
  • 6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 319,7 млрд. гривен.

В целом, по итогам июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 678,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные за январь-июнь 2026 года

По данным Казначейства, за январь-июнь 2026 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,898 трлн гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

  • 318,2 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 204,9 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;
  • 186,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 160 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 279,5 млрд грн, возмещено — 119,5 млрд грн);
  • 152,4 млрд грн — акцизный налог;
  • 46,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 31 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 26,6 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.

Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 569,6 млрд грн, а также перечисления в апреле и мае текущего года части прибыли НБУ в сумме 146,1 млрд гривен, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» после подтверждения годовой финансовой НБУ.

В целом, по итогам января-июня 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,52 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы госбюджета за этот период составили 2,83 трлн. грн., в том числе общего фонда — 2,23 трлн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2026 года составили 370,7 млрд. грн., из которых 69 млрд. грн. поступило в июне.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2026 составили 486,1 млрд грн, или 45,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 230,4 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 34,6 млрд. грн. ($450 млн. и 291 млн. евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 79,5 млрд. гривен.

Из внешних источников поступило 255,7 млрд грн (или около $5,8 млрд), в том числе:

  • 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — поступление средств МВФ;
  • 2,03 млрд грн ($46,7 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования в Программу «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE);
  • 0,4 млрд грн ($8,13 млн) — поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN);
  • 0,26 млрд грн ($5,95 млн) — поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования в Программу SURGE;
  • 12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — поступление средств ссуды МБРР в рамках дополнительного финансирования к Проекту «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления»;
  • 126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — поступление средств от ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
  • 22,5 млрд грн ($500 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине»;
  • 26,8 млрд грн ($598,5 млн, в том числе Япония — 3$00 млн долл. США, Великобритания — $298,5 млн) — поступление средств займа МБРР в рамках Соглашения о ссуде «Проект в сфере социальной защиты для охвата, устойчивости, инноваций и трансформации» (SPIRIT).
  • Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2026 составили 288,9 млрд грн (98,9% плана), платежи по обслуживанию — 184,5 млрд грн (99,1% плана).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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