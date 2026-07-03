Как мошенники используют ваш страх: разбор популярных схем (видео)

Фейковые штрафы ПДД, сообщения якобы от суда или СБУ, «надбавки к пенсии», вакансии от Новой почты и предложения получить водительские права без экзаменов — мошенники постоянно придумывают новые способы выманить деньги и данные банковских карт украинцев.

В новом выпуске разбираем самые распространенные мошеннические схемы последнего времени и объясняем, как не попасть на крючок. Почему не стоит оплачивать «срочный штраф» по ссылке из SMS? Как проверить, действительно ли вас вызывают в суд? Почему «работа за лайки» может завершиться потерей денег? И как мошенники используют страх, срочность и обещания легкого заработка?