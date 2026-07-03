Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разъяснила особенности налогообложения и оформления имущества, которое нерезидент получает в подарок или в наследство от резидента Украины. Согласно нормам Налогового кодекса (п. 174.6 ст. 174 НКУ), правила для обоих этих случаев идентичны.
Наследство или подарок от резидента нерезиденту: какие правила налогообложения действуют в Украине
Налоговики выделили четыре главных правила, о которых следует знать нерезидентам:
- Ставки налогов: Если наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.
- Кто платит: Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.
- Сроки уплаты: Наследник-нерезидент должен уплатить налог и военный сбор к нотариальному оформлению имущества, а в сельской местности — к оформлению документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.
- Важно: Без документа о полной оплате нотариус (или должностное лицо поселкового совета) не выдаст свидетельство о праве на наследство или договор дарения.
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Налог и военный сбор уплачивается по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.
Для уплаты налога используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию».
Для уплаты военного сбора используется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».
Напомним
Ранее в Налоговой объяснили, как платить налог за наследство не от близких родственников.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
не выдаст свидетельство о праве на наследство или договор дарения»
И как тот нотариус сможет определить резидентность родственнков первой степени родства,
если все они — граждане Украины, но некоторые сейчас временно живут беженцами в ЕС.