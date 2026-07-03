Наследство или подарок от резидента нерезиденту: какие правила налогообложения действуют в Украине

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разъяснила особенности налогообложения и оформления имущества, которое нерезидент получает в подарок или в наследство от резидента Украины. Согласно нормам Налогового кодекса (п. 174.6 ст. 174 НКУ), правила для обоих этих случаев идентичны.

Налоговики выделили четыре главных правила, о которых следует знать нерезидентам:

Ставки налогов: Если наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.

Кто платит: Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.

Сроки уплаты: Наследник-нерезидент должен уплатить налог и военный сбор к нотариальному оформлению имущества, а в сельской местности — к оформлению документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

Важно: Без документа о полной оплате нотариус (или должностное лицо поселкового совета) не выдаст свидетельство о праве на наследство или договор дарения.

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Куда и по каким реквизитам перечислять средства?

Налог и военный сбор уплачивается по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.

Для уплаты налога используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию».

Для уплаты военного сбора используется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».

Напомним

Ранее в Налоговой объяснили, как платить налог за наследство не от близких родственников.