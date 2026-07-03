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3 июля 2026, 19:16 Читати українською

Более трех тысяч семей получили собственное жилье по программе єВідновлення — Алексей Кулеба

Тысячи украинских семей, которые из-за войны потеряли крышу над головой, наконец снова имеют собственное жилье. В рамках компонента программы «єВідновлення», ориентированного на поддержку внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, 3228 семей уже отпраздновали новоселье. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Тысячи украинских семей, которые из-за войны потеряли крышу над головой, наконец снова имеют собственное жилье.

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Государственная помощь направлена прежде всего на ветеранов, участников боевых действий и лиц с инвалидностью, пострадавших из-за агрессии. В общей сложности за эти средства приобрели более 185 тысяч квадратных метров недвижимости. Большинство людей выбрали квартиры на вторичном рынке, что позволило максимально быстро завершить сделки и заселиться.

Деньги на жилье: как работает программа и куда переезжают семьи

Спрос на программу огромен — всего поступило более 42 тысяч заявок. Местные комиссии уже проработали и согласовали большинство из них.

Читайте также: Государственные программы на рынке жилья: сколько квартир доступны по «єОселю» и «єВідновлення»

На конференции URC 2026 удалось договориться о новых инвестициях: Банк развития Совета Европы выделит 80 миллионов евро, что позволит обеспечить жильем еще больше ветеранов и переселенцев.

География новоселья охватывает 22 региона Украины, однако больше ваучеров реализовали в областях, которые стали для многих людей новым домом:

  • Киевская область: более 629 ваучеров на сумму около 1,3 млрд. грн;

  • Днепропетровская область: 432 сделки на 862 млн грн;

  • Одесская область: 382 оформленных покупок на 763 млн грн;

  • Киев: 335 семей получили собственное жилье за 669 млн грн.

Государственная гарантия на покупку жилья составляет 2 миллиона гривен. Если человек не успевает оформить сделку в течение 60 дней после бронирования, деньги автоматически возвращаются в программу и становятся доступными для следующих заявителей. Такой подход обеспечивает прозрачность и быстроту процесса.

Семьям, получившим положительное решение, в приложении «Действие» поступает уведомление «Обратитесь к нотариусу», что является сигналом к оформлению покупки. Кроме того, если заявка была отклонена или средства не использованы вовремя, граждане могут податься снова, что дает шанс каждому участнику программы получить желанный дом.

Читайте также: Как не потерять компенсацию на «єВідновлення»: алгоритм действий от министра

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
3 июля 2026, 21:43
#
А для мільйонів тепер ціни на житло х2. Не геніальна програма
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