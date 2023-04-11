Від 49,4 тис за квадрат в Києві до 22,1 тис. грн біля Сум: скільки зараз коштує житло

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 квітня 2023, 12:50 Читать на русском

Від 49,4 тис за квадрат в Києві до 22,1 тис. грн біля Сум: скільки зараз коштує житло

Український будівельний ринок відновлюється: лише минулого місяця в експлуатацію було здано 66 новобудов. Як за час війни змінилися ціни на нерухомість і скільки коштує оренда житла, дослідив маркетплейс Dim.ria. «Мінфін» публікує результати дослідження.

Український будівельний ринок відновлюється і лише минулого місяця в експлуатацію було здано 66 новобудов.

Первинний ринок

Пропозиція

За даними Dim.ria, станом на кінець березня 2023 року, в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Найбільше у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Якщо порівнювати ситуацію наприкінці лютого та у березні — по всій Україні зафіксовано зростання цього показника на 1,3%, протягом місяця відкрилось ще 34 відділи продажу новобудов.

У березні в Україні здали в експлуатацію 66 новобудов, що складають 120 секцій. У Києві — 5 новобудов та 12 секцій, а в Київській області — 18 новобудов та 33 секції.

Протягом року — від березня 2022 та до кінця березня 2023 р. — в Україні здали в експлуатацію 378 новобудов та 865 секцій, із них в Києві — 40 новобудов та 128 секцій, а в Київській області — 81 та 208 відповідно.

Наразі в Україні серед новобудов, у яких ведуться продажі, 24,33% — це готове житло. У столиці цей показник становить 26,8%.

Ціни

Середня ціна за м² на кінець березня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 49,5 тис. грн. І це на 1% більше ніж у лютому 2023 року та на 38,5% більше ніж у лютому 2022 р.

У порівнянні із лютим минулого року, середня ціна за м² у березні 2023 р. в 1-кімнатній квартирі у Харківській області впала на 4,2% і становить зараз 26,6 тис. грн.

Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у березні 2023 зафіксовано у Сумській області — 22,1 тис. грн, що на 1% менше ніж у лютому 2023 р. та на 35,1% більше ніж у лютому 2022 р.

Вторинне житло

Пропозиція

Порівнюючи березень та лютий 2023 р. кількість пропозицій щодо продажу вторинного житла зросла майже по всій Україні. У столиці нових пропозицій з’явилось на 93,4% більше.

Якщо розглядати березень 2023 р. та лютий 2022 р., подекуди фіксується спад пропозицій, але є і зростання. До прикладу, в Київській області порівнюючи минулий рік і зараз — на 212% більше пропозицій вторинного житла.

Ціни

Аналізуючи березень 2023 р. та лютий 2023 р., майже всією Україною фіксується невелике зростання ціни на вторинне житло.

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — $85,7 тис., порівнюючи із лютим 2022 р. — вартість зросла на 7,2%. У Київській області середня ціна однокімнатної квартири — $41,7 тис., і вона навпаки впала — на 2,6% у порівнянні із минулим роком.

Ринок оренди

Пропозиція

Розглядаючи березень цього року та лютий минулого — подекуди значне зростання пропозицій орендованого житла. У столиці цей показник становить 122%, а у Львівській області — 273,8%.

Якщо порівняти березнь та лютий цього року — теж фіксується певне зростання пропозицій. У Києві зростання на майже 13%.

Ціни

Станом на березень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 16,1 тис. грн, що на 18,8% менше ніж у лютому минулого року. А то якщо порівнювати із лютим цього року, то бачимо зростання майже на 1%.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Херсонській області — 2,7 тис. грн. Це на 47% менше ніж у лютому торік.

Читайте також: Відновлення будівництва та нові хабарі: що відбувається на ринку «первинки»

Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
11 квітня 2023, 13:01
#
Ринок нерухомості в березні: за рік ціни на новобудови збільшились майже на 40%.
https://news.finance.ua/ua/rynok-neruhomosti-v-berezni-za-rik-ciny-na-novobudovy-zbil-shylys-mayzhe-na-40
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2023, 13:03
#
«50 кв. м на особу». На розмір компенсацій за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт.
https://ubr.ua/uk/market-uk/real-estate-uk/50-kv-m-na-cheloveka-na-razmer-kompensatsij-za-razrushennoe-vojnoj-zhile-mogut-vvesti-limit
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 квітня 2023, 13:09
#
Не понимаю этой тяги покупать стены турецкого качества,потом попадать на ремонт. Лучше купить готовое жилье на вторичке и не #₽#₽ть себе мозг.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами