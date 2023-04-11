Від 49,4 тис за квадрат в Києві до 22,1 тис. грн біля Сум: скільки зараз коштує житло

Український будівельний ринок відновлюється: лише минулого місяця в експлуатацію було здано 66 новобудов. Як за час війни змінилися ціни на нерухомість і скільки коштує оренда житла, дослідив маркетплейс Dim.ria. «Мінфін» публікує результати дослідження.

Первинний ринок

Пропозиція

За даними Dim.ria, станом на кінець березня 2023 року, в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Найбільше у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Якщо порівнювати ситуацію наприкінці лютого та у березні — по всій Україні зафіксовано зростання цього показника на 1,3%, протягом місяця відкрилось ще 34 відділи продажу новобудов.

У березні в Україні здали в експлуатацію 66 новобудов, що складають 120 секцій. У Києві — 5 новобудов та 12 секцій, а в Київській області — 18 новобудов та 33 секції.

Протягом року — від березня 2022 та до кінця березня 2023 р. — в Україні здали в експлуатацію 378 новобудов та 865 секцій, із них в Києві — 40 новобудов та 128 секцій, а в Київській області — 81 та 208 відповідно.

Наразі в Україні серед новобудов, у яких ведуться продажі, 24,33% — це готове житло. У столиці цей показник становить 26,8%.

Ціни

Середня ціна за м² на кінець березня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 49,5 тис. грн. І це на 1% більше ніж у лютому 2023 року та на 38,5% більше ніж у лютому 2022 р.

У порівнянні із лютим минулого року, середня ціна за м² у березні 2023 р. в 1-кімнатній квартирі у Харківській області впала на 4,2% і становить зараз 26,6 тис. грн.

Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у березні 2023 зафіксовано у Сумській області — 22,1 тис. грн, що на 1% менше ніж у лютому 2023 р. та на 35,1% більше ніж у лютому 2022 р.

Вторинне житло

Пропозиція

Порівнюючи березень та лютий 2023 р. кількість пропозицій щодо продажу вторинного житла зросла майже по всій Україні. У столиці нових пропозицій з’явилось на 93,4% більше.

Якщо розглядати березень 2023 р. та лютий 2022 р., подекуди фіксується спад пропозицій, але є і зростання. До прикладу, в Київській області порівнюючи минулий рік і зараз — на 212% більше пропозицій вторинного житла.

Ціни

Аналізуючи березень 2023 р. та лютий 2023 р., майже всією Україною фіксується невелике зростання ціни на вторинне житло.

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — $85,7 тис., порівнюючи із лютим 2022 р. — вартість зросла на 7,2%. У Київській області середня ціна однокімнатної квартири — $41,7 тис., і вона навпаки впала — на 2,6% у порівнянні із минулим роком.

Ринок оренди

Пропозиція

Розглядаючи березень цього року та лютий минулого — подекуди значне зростання пропозицій орендованого житла. У столиці цей показник становить 122%, а у Львівській області — 273,8%.

Якщо порівняти березнь та лютий цього року — теж фіксується певне зростання пропозицій. У Києві зростання на майже 13%.

Ціни

Станом на березень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 16,1 тис. грн, що на 18,8% менше ніж у лютому минулого року. А то якщо порівнювати із лютим цього року, то бачимо зростання майже на 1%.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Херсонській області — 2,7 тис. грн. Це на 47% менше ніж у лютому торік.

Читайте також: Відновлення будівництва та нові хабарі: що відбувається на ринку «первинки»