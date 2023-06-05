Інвестиції в нерухомість: що краще квартира чи земля

Про поріг входу у різні види нерухомості, їх потенціал для заробітку, та чим інвестиції у землю кращі за вкладення у квартиру «Мінфіну» розповів Єгор Лісничий, комерційний директор компанії «Твоє Коло». Це скорочений виступ Єгора Лісничого під час нашої інвестиційної конференції « Invest Talk Summit », яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Нерухомість — це простий і зрозумілий інструмент, до того ж прибутковий. Є доволі великий вибір, у яку нерухомість інвестувати.

Комерційна нерухомість дасть вам 10% на вкладений капітал, але ми знаємо, з якими ризиками стикнулась і офісна, і торговельна нерухомість. Зараз вакантність площ тут дуже висока.

Промислова нерухомість, така як порти, склади та логістичні хаби, дає гарні відсотки на вкладений капітал, але мінімальний поріг входу — $150 тис, далеко не для кожного інвестора.

Останнім часом сільськогосподарську землю також почали розглядати як частину ринку нерухомості, оскільки вона є таким самим реальним фізичним активом, який можна здавати в оренду та заробляти на цьому. Але на відміну від інших видів нерухомості, цей актив є низькоризиковим: на нього майже не впливають ризики руйнування, яким піддається інша нерухомість.

Поріг входу у житлову нерухомість приблизно $40 тис, і якщо ви будете квартиру здавати, то це буде 5−7% від вкладеного капіталу, якщо ви хочете 10%, то вам потрібно мати експертизу і розуміти як працює цей ринок.

Трохи менший поріг входу у нежитлову нерухомість: це паркомісця, комірки, гаражі. Але якщо ви хочете масштабувати цю історію, то це забере у вас багато часу та зусиль, бо відшукати потрібні об'єкти буде не так просто.

Що краще: квартира чи земля

Найбільш популярною серед українців зазвичай є житлова нерухомість. Якщо порівняти, скільки приноситиме квартира у гарному ЖК у передмісті Києва, то це приблизно співставні гроші з сільськогосподарською землею. Перша це в середньому 6% річних, друга — від 6%. Різниця у початкових вкладеннях, простоях та потенціалі.

Так, наприклад, на внесок, ремонт та оформлення такої квартири знадобиться приблизно $33 тис. Потенціал зростання в ціні через 3−5 років — в середньому 5,5%. При цьому, приблизно півроку, поки квартира будуватиметься та оздоблюватиметься, цей актив не працюватиме.

Натомість, мінімальний вхід у сільськогосподарську землю — приблизно $4,5 тис. Актив починає працювати одразу, а потенціал зростання в ціні через 3−5 років — в середньому 22,5%.

Які перші кроки потрібно зробити

Вибрати вдалий час для входу Визначитись з моделлю інвестицій: активна чи пасивна? Звернути увагу на горизонт інвестування: зазвичай він становить 4−7 років Ретельно обирати ділянку за різними параметрами: де вона розташована, якість ґрунтів, конкурентне оточення і т.д.