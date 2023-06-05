Про поріг входу у різні види нерухомості, їх потенціал для заробітку, та чим інвестиції у землю кращі за вкладення у квартиру «Мінфіну» розповів Єгор Лісничий, комерційний директор компанії «Твоє Коло». Це скорочений виступ Єгора Лісничого під час нашої інвестиційної конференції «Invest Talk Summit», яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.
Інвестиції в нерухомість: що краще квартира чи земля
Нерухомість — це простий і зрозумілий інструмент, до того ж прибутковий. Є доволі великий вибір, у яку нерухомість інвестувати.
Комерційна нерухомість дасть вам 10% на вкладений капітал, але ми знаємо, з якими ризиками стикнулась і офісна, і торговельна нерухомість. Зараз вакантність площ тут дуже висока.
Промислова нерухомість, така як порти, склади та логістичні хаби, дає гарні відсотки на вкладений капітал, але мінімальний поріг входу — $150 тис, далеко не для кожного інвестора.
Останнім часом сільськогосподарську землю також почали розглядати як частину ринку нерухомості, оскільки вона є таким самим реальним фізичним активом, який можна здавати в оренду та заробляти на цьому. Але на відміну від інших видів нерухомості, цей актив є низькоризиковим: на нього майже не впливають ризики руйнування, яким піддається інша нерухомість.
Поріг входу у житлову нерухомість приблизно $40 тис, і якщо ви будете квартиру здавати, то це буде 5−7% від вкладеного капіталу, якщо ви хочете 10%, то вам потрібно мати експертизу і розуміти як працює цей ринок.
Трохи менший поріг входу у нежитлову нерухомість: це паркомісця, комірки, гаражі. Але якщо ви хочете масштабувати цю історію, то це забере у вас багато часу та зусиль, бо відшукати потрібні об'єкти буде не так просто.
Що краще: квартира чи земля
Найбільш популярною серед українців зазвичай є житлова нерухомість. Якщо порівняти, скільки приноситиме квартира у гарному ЖК у передмісті Києва, то це приблизно співставні гроші з сільськогосподарською землею. Перша це в середньому 6% річних, друга — від 6%. Різниця у початкових вкладеннях, простоях та потенціалі.
Так, наприклад, на внесок, ремонт та оформлення такої квартири знадобиться приблизно $33 тис. Потенціал зростання в ціні через 3−5 років — в середньому 5,5%. При цьому, приблизно півроку, поки квартира будуватиметься та оздоблюватиметься, цей актив не працюватиме.
Натомість, мінімальний вхід у сільськогосподарську землю — приблизно $4,5 тис. Актив починає працювати одразу, а потенціал зростання в ціні через 3−5 років — в середньому 22,5%.
Які перші кроки потрібно зробити
- Вибрати вдалий час для входу
- Визначитись з моделлю інвестицій: активна чи пасивна?
- Звернути увагу на горизонт інвестування: зазвичай він становить 4−7 років
- Ретельно обирати ділянку за різними параметрами: де вона розташована, якість ґрунтів, конкурентне оточення і т.д.
Доступ до повного виступу Єгора Лісничого та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.
Коментарі - 3
А опыт общения с нашими фермерами говорит о том, что это самая обнаглевшая и быдловатая публика (привыкли куркули что все село им в рот заглядывает, можно руки выкручивать).
Хотя если есть адекватные участки 100−200−300 гектар одним куском, которые можно и ходингам сдавать в аренду, пишите в личку, рассмотрю. Паи в разнобой по 2−3 гектара не интересны.