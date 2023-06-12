Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло вони вимітають з ринку

Близько 20% угод в сегменті комфорт+ сьогодні укладаються зі спекулятивною метою. Але вимоги до дохідних «квадратів» змінилися. Що сьогодні шукають інвестори, розповіла концептолог групи компаній DIM Альона Піскунова.

Смарт-квартири знову в ціні

Результати звіту групи компаній DIM дають змогу простежити, як протягом року трансформувалась поведінка та запити інвесторів і покупців у житло сегменту комфорт+.

Ще рік тому практично усі угоди, які укладались у періоди активізації попиту, стосувались лише вирішення квартирного питання. Люди купували для себе, середня площа становила 60−70 кв.м. Але сьогодні на ринок повернувся інвестор. Середня площа інвестиційних квартир, що користуються попитом, нині складає 45−50 кв.м.

Найбільше інвесторів цікавлять однокімнатні європланування з достатньо просторими кухнями і окремою спальнею, а також ергономічно сплановані студії, де легко поміщаються усі необхідні функціональні зони.

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Інвестор: хто він і що шукає

60% реальних покупців — люди у віці 30−40 років, третина — ті, кому за 40, а ще 10% — вікова категорія до 30 років.

Локація, хоч і залишається важливим критерієм вибору, поступилась питанню інфраструктурного наповнення та функціоналу життєвих сценаріїв. Адже в умовах обмеженого попиту саме вона впливатиме на експозицію інвестиційних квартир.

Інвестори цікавляться безпосередньо проєктом: плануванням публічних просторів, лінійкою нежитлових приміщень і передбачуваних бізнесів, які створять екосистему комерційної інфраструктури, наявністю різноманітних відпочинкових, спортивних, дитячих зон під абсолютно різні запити і потреби, а також соціально-побутовою інфраструктури, адже від цього безпосередньо залежатиме різноманіття цільових груп, які можуть стати потенційними покупцями в майбутньому.

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У фокусі — максимальна персоналізація

В цілому сьогодні ринок новобудов налаштований на максимальну персоналізацію продукта. Це проявляється безпосередньо в фінансових інструментах підтримки попиту, в програмах.

Нині ми пропонуємо програми лояльності як для покупця, так і для інвестора. Перший може придбати квартиру в комплексах групи компаній DIM у розтермінування до 5 років з мінімальним першим внеском 15%, скористатись програмою єОселя, фіксованим курсом виплати розтермінування.

Для другого діє програма гарантованої дохідності, наприклад, де проінвестувавши в об'єкти нерухомості, ви гарантовано отримуєте 10% річних в доларах і можете на будь-якому етапі вийти з програми, якщо плани змінюються, а компанія протягом місяця поверне вкладені кошти.

Подібні програми не просто дають підтримку людям, але й розуміння, що девелопер має стійку фінансову модель та націленість на результат, він так само, як і інвестор чи покупець, налаштований якнайшвидше здати будинок в експлуатацію. Ці сигнали сприятливо впливають на реальний попит. Як результат, маємо приріст і інвестиційних, і кінцевих продажів вже третій місяць поспіль на рівні 22% по всіх проєктах.

Станом на зараз у структурі угод компанії в сегменті комфорт+ 25% припадає на купівлю за повну вартість, а решта — на розтермінування. При тому, що у 2022 році лише до 10% продажів були за 100% оплату.

Якщо ще рік тому люди купували на фінальних стадіях готовності або в будинках введених в експлуатацію, то сьогодні вже готові інвестувати з нижчою готовністю. Щоправда, лише в ті проєкти, де є позитивна будівельна динаміка, результативність за минулий рік і чітке розуміння цінності та ліквідності продукту.