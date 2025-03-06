Як купити нерухомість за кордоном, не виїжджаючи з України? Покрокова інструкція

Як проходить дистанційне придбання нерухомості, та які нюанси цього процесу є в Іспанії, Туреччині та на Балі, «Мінфіну» розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

Українці дедалі активніше цікавляться можливістю дистанційного придбання нерухомості. І не лише українці — цей тренд набирає обертів у всьому світі. Досвід нашої компанії показує, що у 2024 році 38% угод в Іспанії, 50% — у Туреччині, та 96% — на Балі були укладені без особистого візиту інвестора. Це зручно, але вимагає розуміння особливостей ринку, юридичних нюансів і фінансових процедур.

Процедура дистанційного придбання

Придбання нерухомості в іншій країні без особистого візиту може здаватися ризикованим, але сучасні технології та юридичні механізми дозволяють провести угоду повністю дистанційно. Головне — чітко розуміти послідовність дій.

Спочатку вибирається об'єкт. Інвестор визначає свої цілі — дохід від оренди, перепродаж чи особисте користування. Далі фахівці підбирають відповідні варіанти, аналізують їхню ліквідність та рентабельність, проводять відеопрезентації та онлайн-огляди району.

Після вибору нерухомості об'єкт резервується. Для цього вноситься завдаток, який фіксує ціну та гарантує, що об'єкт не буде проданий іншому покупцю. Умови повернення цієї суми залежать від забудовника та законодавства країни.

Наступний етап — оформлення документів. Більшість юридичних процедур можна пройти дистанційно, включаючи підписання договору. У більшості випадків це робиться в електронному форматі, але інколи потрібна довіреність, оформлена у нотаріуса або у консульстві.

Фінальний крок — оплата та реєстрація права власності. Кошти переказуються офіційно, через банківські операції або інші передбачені законом способи. Після завершення всіх формальностей нерухомість офіційно переходить у власність покупця.

Нерухомості в Іспанії: як купити дистанційно

Придбання нерухомості тут можливе навіть без особистої присутності, оскільки всі етапи угоди можна пройти дистанційно.

Головна особливість процесу — юридичний супровід та правильна організація документів. Для придбання нерухомості в Іспанії потрібен ідентифікаційний номер іноземця (NIE), який можна отримати віддалено. Відкриття рахунку в іспанському банку також можливе без візиту до країни, хоча іноді банки можуть вимагати додаткові підтвердження.

Процедура угоди проходить у декілька етапів: після вибору об'єкта оформлюється попередній договір, покупець вносить завдаток і підписує основний контракт. Усі документи можуть бути підготовлені дистанційно, а підписання фінального договору відбувається або особисто, або через довірену особу.

Грошові перекази здійснюються офіційно через банк, що забезпечує повний контроль і безпеку платежів. Реєстрація права власності займає певний час, але всі процедури відбуваються у стандартному порядку.

Нерухомість Туреччини: конвертація у ліри та статус району

Процедура дистанційного придбання тут схожа на Іспанію, але має декілька важливих відмінностей.

Насамперед варто звернути увагу на вибір забудовника. В країні немає жорсткого державного контролю за девелоперами, тому серед численних пропозицій зустрічаються проєкти з невизначеними строками здачі або низькою якістю будівництва. Перед покупкою варто перевірити репутацію забудовника та історію його реалізованих об'єктів.

Ще один чинник, який варто враховувати, — статус району. У Туреччині є «відкриті» та «закриті» зони для отримання виду на проживання (ВНП). Навіть якщо покупець не планує оформлювати ВНП, цей статус впливає на ліквідність об'єкта: нерухомість у «закритих» районах є менш привабливою для майбутнього продажу чи здачі в оренду.

Фінансові операції мають свою специфіку. Оплата за нерухомість, незалежно від того, чи проводиться вона в євро або доларах, повинна бути офіційно конвертована в турецькі ліри. Для цього покупець отримує спеціальну довідку з банку, що підтверджує обмін валют. Без цього документа реєстрація права власності є неможливою.

Після оформлення угоди необхідно підключити комунальні послуги — воду, електроенергію, газ та інтернет. Це можна зробити дистанційно через довіреність, але процес потребує координації з місцевими службами.

Щодо вторинного ринку — тут дистанційні угоди трапляються рідше. Покупці, які шукають житло для особистого користування, зазвичай віддають перевагу особистому огляду квартири перед придбанням. Інвестори, що розглядають нерухомість, як актив, частіше здійснюють угоди онлайн, довіряючи експертам перевірку об'єкта.

Нерухомість на Балі: нюанси із землею та оплата криптою

Є декілька особливостей цього ринку. Перша — юридична схема володіння. В Індонезії іноземці не можуть володіти землею, тому придбання нерухомості відбувається за системою leasehold — довгострокової оренди землі строком на 25−30 років із можливістю продовження. Це не рівнозначно повноцінному праву власності, але при правильному оформленні дає покупцю повний контроль над об'єктом, включаючи здачу в оренду чи перепродаж.

Ще одна важлива особливість — необхідність ретельної перевірки забудовника. Через стрімке зростання ринку на Балі працює багато девелоперів без досвіду, які можуть порушувати терміни здачі або пропонувати проєкти без належних гарантій. Інвесторам варто ретельно вивчати репутацію забудовника, історію його попередніх проєктів і якість вже збудованих об'єктів. Важливим чинником є також робота керуючої компанії, оскільки саме вона визначає, наскільки ефективно працюватиме нерухомість в орендному сегменті.

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Фінансові розрахунки так само, як в Іспанії та Туреччині, проходять через банківські перекази, але на Балі є можливість оплачувати об'єкти криптовалютою або готівкою, що пришвидшує процес, але потребує додаткової перевірки юридичних деталей угоди.

Ще одна унікальна опція, яка рідко зустрічається на інших ринках, — повернення завдатку. Багато забудовників дозволяють резервувати об'єкт на 1−2 тижні з можливістю повернути внесену суму, якщо покупець передумає. Це робить дистанційні покупки ще привабливішими для інвесторів.

Після укладання угоди так само, як в Іспанії та Туреччині, відбувається реєстрація прав на нерухомість і передача об'єкта у володіння. З огляду на специфіку ринку, ключову роль у фінальному етапі відіграє вибір керуючої компанії, яка відповідатиме за стан об'єкта, оренду та майбутні прибутки інвестора.

На жаль, в нинішніх реаліях багатьом українцям складно і тимчасово неможливо виїхати за кордон, щоб особисто укласти угоду. Проте це не має бути причиною відмови від вигідних інвестицій, якщо є ресурси та бажання для їх реалізації. Сучасні можливості вибирати обʼєкти нерухомості та оформлювати покупку дистанційно одночасно вирішують багато питань.