Фінансові декларації президента США Дональда Трампа демонструють численні операції з акціями технологічних компаній, чиї керівники регулярно зустрічаються з ним у Білому домі або беруть участь у заходах адміністрації. Збіги дат купівлі цінних паперів, державних контрактів та зустрічей із представниками бізнесу привертають увагу американських медіа й критиків президента. Про це пише Reuters.





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Остання декларація, оприлюднена 19 листопада, містить 751 транзакцію за вересень. Серед них — операції з Nvidia, Palantir, SpaceX, Tesla та іншими компаніями. Згідно з документом, інвестиційні рахунки президента продовжували купувати та продавати акції технологічних корпорацій, діяльність яких залежить, зокрема, від державних рішень, контрактів та регуляторної політики.

Nvidia: купівля акцій та нагородження керівників технологічних компаній

У серпні 2026 року рахунки Трампа придбали акції Nvidia на суму до $1,6 млн, а також продали цінні папери на суму до $1 млн. Про ці операції Reuters повідомило 8 жовтня — у день, коли президент вручав Національні медалі науки та технологій керівникам провідних технологічних компаній.

Серед нагороджених були генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск, співзасновник Google Сергій Брін, керівниця AMD Ліза Су, а також представники Microsoft і Dell.

У листопаді оприлюднили й нову декларацію за вересень. У ній зазначено, що рахунки Трампа купували акції Nvidia на суму до $265 тис. та продавали на суму до $15 тис. Операції відбувалися на тлі обговорення американською адміністрацією обмежень на експорт передових чипів, які можуть вплинути на бізнес Nvidia.

Palantir: покупки перед державними контрактами

Інший показовий приклад — Palantir, розробник програмного забезпечення для аналізу даних та систем штучного інтелекту, який активно співпрацює з американськими державними структурами.

Згідно з вересневою декларацією, інвестиційні рахунки Трампа купили акції Palantir 2 вересня на суму від $15 тис. до $50 тис. та 9 вересня — ще на $1 тис. до $15 тис.

У другій половині вересня компанія отримала два державні замовлення. Міністерство житлового будівництва та міського розвитку США оформило контракт із початковими зобов'язаннями на $10,4 млн, а Міністерство внутрішньої безпеки — на $32,1 млн.

29 вересня генеральний директор Palantir Алекс Карп також відвідав зустріч у Білому домі, присвячену штучному інтелекту. Таким чином, операції з акціями, державні закупівлі та контакт керівника компанії з президентом відбувалися в межах одного місяця.

SpaceX та державні контракти

У вересні Трамп також купував цінні папери SpaceX. За даними Reuters, обсяг придбаних акцій міг становити до $315 тис. Компанія є великим підрядником американського уряду, зокрема NASA, а її бізнес залежить від державних замовлень та регуляторних рішень.

Того ж місяця NASA розширило контракт зі SpaceX, додавши три місії з перевезення екіпажу, що оцінювалися в $946 млн. Однак агентство повідомляло про намір розширити контракт ще у травні, задовго до вересневих операцій, тому цей збіг не свідчить сам по собі про доступ до непублічної інформації.

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Що відповідає Білий дім

Адміністрація Трампа заперечує, що президент або члени його родини впливають на інвестиційні рішення. За заявами представників Білого дому, портфель управляється незалежними фінансовими установами, які самостійно визначають, коли купувати або продавати цінні папери.

Водночас обсяг операцій Трампа з окремими компаніями, зокрема тими, на діяльність яких безпосередньо впливають рішення федерального уряду, знову порушує питання про можливий конфлікт інтересів та необхідність жорсткіших правил для інвестицій американських посадовців.

Наявні декларації та журналістські розслідування підтверджують часові збіги між окремими операціями, державними рішеннями та зустрічами з керівниками компаній. Однак наразі вони не доводять, що президент особисто давав розпорядження про купівлю акцій або використовував непублічну інформацію.

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