Україна потребуватиме €115 млрд фінансування у 2027 році. Наразі Київ має підтвердження або позитивні сигнали щодо залучення €90 млрд, однак ще €25 млрд необхідно забезпечити. Про це, як повідомив Interfax-Україна, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.

Зеленський розповів про фінансування на 2027 рік

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За словами Зеленського, €45 млрд уже затверджено в межах Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу. Ще щодо €45 млрд є позитивні сигнали, зокрема в контексті нової ініціативи європейської підтримки. Таким чином, загальний обсяг фінансування, на яке Україна розраховує, становить €90 млрд.

«Ми розуміємо, що маємо EUR90 млрд. Ми знайдемо EUR25 млрд, будемо над цим працювати», — зазначив Володимир Зеленський.

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Звідки має надійти фінансування

Основним джерелом підтримки залишається Європейський Союз. 18 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала новий механізм — «Інструмент скоординованої підтримки України», який має забезпечити додаткові €45 млрд у 2027 році.

Це фінансування, про яке наразі є позитивні сигнали, але його не слід ототожнювати з уже отриманими коштами: остаточне забезпечення ресурсів залежить від подальших рішень європейських інституцій.

Загалом потреба у €115 млрд охоплює фінансування України на наступний рік, тоді як €25 млрд залишаються непокритою частиною, яку влада планує залучити через роботу з міжнародними партнерами.

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