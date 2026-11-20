Німецький Deutsche Bank звертався до Центрального банку Нідерландів через підозрілі фінансові операції між компаніями українського бізнесмена Ріната Ахметова. Йшлося про внутрішньогрупові перекази між структурами ДТЕК і SCM, які привернули увагу банківського фінансового моніторингу. У банку не побачили в цих операціях чіткого економічного обґрунтування. Вказані обставини стали частиною масштабної перевірки бізнесу Ахметова, після якої у 2019 році Deutsche Bank вирішив згорнути співпрацю з низкою компаній бізнесмена.

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Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо» Inside Deutsche Bank, підготовленому на основі внутрішніх документів німецького банку.

У четвертому кварталі 2018 року нідерландський підрозділ Deutsche Bank із протидії фінансовим злочинам повідомив про підозрілі внутрішньогрупові операції між окремими компаніями ДТЕК і SCM. Банк подав щодо них повідомлення про підозрілі операції (SAR) до Центрального банку Нідерландів.

Ці транзакції привернули увагу підрозділу фінансової розвідки нідерландського регулятора. У третьому та четвертому кварталах 2018 року Deutsche Bank отримував додаткові запитання щодо операцій і готував відповіді на них.

У внутрішньому листуванні банку зазначалося, що після отримання відповіді Центрального банку Нідерландів підрозділ протидії фінансовим злочинам дійшов висновку: операції мали ознаки внутрішньогрупових переказів без чіткого економічного обґрунтування.

Окремі запитання у банку викликали платежі компаній, пов'язаних із ДТЕК, на користь приватних осіб. Зокрема, у 2016−2018 роках Vanco Ukraine Ltd здійснила десять переказів на користь співробітника, який на той час очолював юридичний відділ Vanco Prykerchenska Ltd. Він також отримував окремі платежі за юридичні послуги. Банк вважав такі операції нетиповими й подав щодо них повідомлення про підозрілу активність.

Ще один епізод стосувався переказу $11,5 млн у 2015 році. Кіпрська Winburg Investments Ltd перерахувала ці кошти компанії DTEK Oil&Gas BV із призначенням платежу «оплата за акції». Однак у Deutsche Bank зазначили, що фактично йшлося про позику, а не придбання акцій. Фахівці банку також не отримали підтвердження джерела коштів.

Запитання викликала й діяльність самої Winburg. Компанія була холдинговою структурою, основною функцією якої було володіння дочірніми підприємствами, проте в певний період через неї проводили операції з купівлі-продажу нафтопродуктів. Банківські фахівці намагалися з'ясувати економічну мету таких операцій, зокрема випадків, коли нафту купували й продавали того самого дня.

У відповіді «Слідству.Інфо» ДТЕК не пояснив обставин окремих транзакцій. У компанії зазначили, що не мають об'єктивної потреби та можливості зберігати відомості про кожну окрему операцію за період понад сім років. Також там наголосили, що Winburg Investments Ltd входила до групи ДТЕК, тому операції з нею могли відбуватися в межах звичайної внутрішньогрупової господарської діяльності.

За результатами перевірок у 2019 році підрозділ Deutsche Bank із протидії фінансовим злочинам вирішив припинити відносини з групами ДТЕК і SCM. Це рішення поширили на пов'язані структури, що належать Ахметову.

У внутрішньому конфіденційному огляді банку за 2021 рік серед причин такого рішення назвали невизначеність щодо джерел початкових статків бізнесмена та рівень ризику фінансових злочинів, який Deutsche Bank був готовий приймати.

Банк закрив низку рахунків ДТЕК і SCM у кількох країнах, залишивши ті, що були необхідні для обслуговування вже відкритих кредитів та облігацій. Щодо Метінвесту Deutsche Bank допускав продовження окремих операцій, зокрема нових, хоча підрозділ протидії фінансовим злочинам наполягав на поступовому згортанні співпраці.

У ДТЕК заперечили зв'язок змін у відносинах із Deutsche Bank із питаннями щодо походження статків Ахметова, можливими порушеннями санкційного законодавства чи іншими порушеннями. Компанія заявила, що німецький банк і надалі співпрацює з підприємствами групи SCM, зокрема надає їм кредитування.

Сам Deutsche Bank у відповідь на запит міжнародної групи журналістів відмовився коментувати відносини з потенційними, колишніми або чинними клієнтами. У банку пояснили, що регулярно перевіряють клієнтів, операції та продукти на відповідність законодавчим і регуляторним вимогам, а також власним критеріям допустимого ризику. За потреби банк може обмежити надання послуг або припинити співпрацю.

Нагадаємо

Deutsche Bank опинився в центрі масштабного витоку. Міжнародне журналістське розслідування на основі понад 15 млн внутрішніх документів показало, що за публічними обіцянками реформ могли залишатися рішення, які суперечили заявленому курсу на оздоровлення банку. У центрі уваги опинився і його керівник Крістіан Зевінг, який очолив установу після одного з найскладніших періодів її історії.