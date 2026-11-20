Майже 190 тисяч гривень компенсації може отримати український моряк, який через відмову прикордонників не зміг виїхати на роботу до Німеччини. Чоловік мав розпочати чергову робочу ротацію на судні 26 грудня 2024 року, однак напередодні його не випустили через питання до документів та інформацію про можливий розшук у системі «Оберіг». Роботодавець замінив моряка іншим працівником, а той втратив місячний заробіток у 4115 євро . Згодом суд визнав відмову у виїзді незаконною, а тепер окремо розглянув питання компенсації за втрачений дохід. Рішення ще не остаточне: Державна прикордонна служба подала апеляцію.

Моряка не випустили за кордон на роботу. Суд зобов'язав державу виплатити йому майже 190 тисяч гривень. ФОТО: Pexels

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За що моряк вимагає компенсацію від держави

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув справу № 161/12477/26 про відшкодування збитків через незаконну відмову у виїзді за кордон.

Чоловік працював за контрактом із німецькою компанією Adler-Schiffe GmbH & Co. KG. Його чергова робоча ротація на судні мала розпочатися 26 грудня 2024 року, а місячна зарплата становила 4115 євро до оподаткування.

25 грудня моряк прибув до пункту пропуску «Ягодин», але прикордонники відмовили йому у виїзді. Серед підстав назвали відсутність підтвердження права на перетин кордону та інформацію про можливий розшук чоловіка в системі «Оберіг».

На судно він не потрапив. Німецький роботодавець підтвердив, що для цієї ротації довелося знайти йому заміну.

Як він оскаржив відмову прикордонників

Спочатку чоловік звернувся до адміністративного суду. У справі № 140/864/25 Волинський окружний адміністративний суд визнав відмову у виїзді протиправною та скасував її.

Суд встановив, що моряк надав необхідні документи, а Державна прикордонна служба не довела, що на момент перетину кордону він перебував у розшуку. 20 лютого 2026 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін.

Після цього моряк подав окремий позов, вимагаючи відшкодувати втрачений заробіток і моральну шкоду.

Скільки компенсації визначив суд

28 вересня 2026 року Луцький міськрайонний суд частково задовольнив позов. Він визначив:

179 067,92 грн компенсації упущеної вигоди;

10 000 грн моральної шкоди;

1 890,67 грн судового збору.

Під час розгляду суд врахував документи роботодавця, які підтверджували дату початку роботи, розмір зарплати та необхідність замінити моряка. Ці докази дали змогу встановити, що через відмову у виїзді чоловік втратив реальну можливість заробити за контрактом.

Однак рішення ще не набрало остаточної сили. Державна прикордонна служба подала апеляцію, розгляд якої призначили на 8 грудня 2026 року.

Оскаржують не лише відмови прикордонників

Судові спори виникають і на етапі оформлення документів для виїзду. Зокрема, Житомирський окружний адміністративний суд у 2026 році розглянув справу моряка, якому ТЦК відмовив у дозволі на виїзд за кордон.

Чоловік надав посвідчення особи моряка, трудовий договір, військово-обліковий документ і підтвердження Адміністрації судноплавства. Однак у територіальному центрі заявили, що не мають повноважень видавати такий дозвіл.

Суд визнав відмову протиправною та зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву. Водночас зобов'язувати центр безпосередньо видати дозвіл не став.

Інша справа стосувалася військового обліку моряка, який виїхав з України ще в лютому 2022 року. Наприкінці 2025-го він працював помічником капітана морського судна, але ТЦК сформував повістку для уточнення облікових даних і після неявки ініціював його розшук.

24 серпня 2026 року Запорізький окружний адміністративний суд у справі № 280/5747/26 встановив, що належних доказів вручення повістки не було. Суд визнав протиправним внесення відомостей про розшук до реєстру «Оберіг» і зобов'язав їх виключити.

Ця справа не стосувалася безпосередньо перетину кордону, але показує, що проблеми з військовим обліком можуть виникати й у моряків, які вже працюють за кордоном.

Які правила виїзду діють для моряків

Порядок перетину кордону моряками під час воєнного стану визначає пункт 2−12 Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 57.

Залежно від категорії моряка та обставин виїзду необхідні посвідчення особи моряка, документи про освіту й кваліфікацію, підтвердження працевлаштування, військово-обліковий документ, підтвердження Адміністрації судноплавства та дозвіл відповідного ТЦК.

Сам трудовий контракт не гарантує дозволу на виїзд. Прикордонники перевіряють документи та законність підстав для перетину державного кордону.

Справа луцького моряка показує, що незаконну відмову можна оскаржити й вимагати відшкодування втраченого доходу. Для цього потрібно довести не лише протиправність рішення державного органу, а й те, що людина справді могла отримати заробіток за контрактом, якби її випустили за кордон.