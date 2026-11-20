Те, що могло забезпечувати Japan Tobacco чверть операційного прибутку, тепер коштуватиме компанії $8,6 млрд. Японська корпорація втратила контроль над сімома своїми структурами в росії і тепер готується списати $8,6 млрд. На цьому тлі акції компанії обвалилися майже на 10%, а прогноз прибутку змінився на збиток.

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Japan Tobacco очікувала, що російський бізнес принесе їй прибуток, але натомість компанія зіткнулася з багатомільярдними втратами. Через втрату контролю над активами в рф японський виробник тютюнової продукції планує списати $8,6 млрд.

На початку листопада стало відомо, що всі сім російських юридичних осіб Japan Tobacco передали під тимчасове управління місцевої компанії за розпорядженням президента росії володимира путіна. Тепер японська корпорація оцінює фінансові наслідки цього рішення.

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Компанія планує визнати спеціальний збиток у розмірі 1,377 трлн єн ($8,62 млрд). Це змусило її кардинально переглянути прогноз фінансових результатів на 2026 рік: замість очікуваного чистого прибутку Japan Tobacco тепер прогнозує збиток у 724 млрд єн.

Змінилися й плани щодо виплат акціонерам. Прогноз дивідендів за цей рік знизили з 272 до 204 єн на акцію. Водночас у компанії заявляють, що розраховують відновити їх зростання в наступні роки завдяки збільшенню прибутку на інших ринках.

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Інвестори відреагували на новини розпродажем акцій. На початку торгів у Токіо в п'ятницю, 20 листопада, котирування Japan Tobacco впали на 9% — до 5329 єн ($33,37).

Аналітик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Ясуакі Кудамацу зазначив, що втрата російського бізнесу може вплинути не лише на прибутковість, а й на кредитоспроможність корпорації. За його оцінкою, додатковий тиск створюватимуть масштабне списання та виключення російських активів із консолідованої звітності.

Водночас Japan Tobacco розраховує компенсувати втрати завдяки прибуткам і грошовим потокам на інших ринках.