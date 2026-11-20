Золото та срібло різко подешевшали на тлі посилення очікувань щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС). Розпродаж дорогоцінних металів збігся з падінням американського фондового ринку та зміцненням долара. За оцінками, наведеними BeInCrypto, за приблизно шість годин ринкова вартість двох металів скоротилася на близько $1 трлн.

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У п'ятницю, 20 листопада, спотова ціна золота опускалася приблизно до $3525 за тройську унцію, а срібла — до $41,19. Золото наближалося до психологічної позначки $3500, тоді як срібло опинилося на рівнях, яких ринок не бачив понад рік.

Чому золото та срібло падали разом із фондовим ринком

Головним чинником тиску стала переоцінка очікувань щодо монетарної політики ФРС: ринок дедалі більше закладає в ціни можливість нового підвищення ставок у грудні.

18 листопада ФРС оприлюднила протокол засідання 27−28 жовтня. У ньому йшлося про стурбованість членів комітету стійкістю інфляції та необхідністю подальшого посилення монетарної політики. Значна частина учасників засідання вважала, що подальше підвищення ставок може бути необхідним.

Це змінило очікування інвесторів. За даними Reuters, станом на 20 листопада ринок оцінював ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів у 96,8%.

Вища ставка робить активи, які приносять процентний дохід, привабливішими порівняно із золотом. На відміну від облігацій або депозитних інструментів, золото не генерує регулярного доходу. Тому за умов очікуваного посилення монетарної політики інвестори можуть скорочувати позиції в дорогоцінних металах.

Додатковий тиск створює долар. Його зміцнення робить золото та срібло дорожчими для покупців, які використовують інші валюти, і може знижувати попит на метал.

За даними Reuters, долар наблизився до найвищого рівня за 19 місяців, а ринок одночасно враховував можливість нового підвищення ставок та ризики, пов'язані зі стійкою інфляцією.

Чому інвестори продавали навіть захисні активи

Падіння золота та срібла відбувалося на тлі широкого розпродажу акцій. 19 листопада американський фондовий ринок завершив торги різким зниженням: індекс Dow Jones втратив 1101,11 пункту, або 2,19%, S&P 500 — 2,02%, Nasdaq Composite — 2,25%.

Попри успішний дебют Anthropic на Nasdaq, інвестори продовжили скорочувати позиції в акціях технологічного сектору. Ринок турбували питання окупності інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, високі оцінки компаній та перспективи економіки.

У такій ситуації падіння золота не обов'язково означає, що інвестори перестали розглядати його як захисний актив. Під час масштабного розпродажу вони можуть продавати навіть активи, які традиційно використовують для захисту капіталу, щоб отримати ліквідність, покрити збитки за іншими позиціями або виконати вимоги щодо забезпечення угод.

Саме тому золото та срібло цього разу не компенсували падіння фондового ринку, а рухалися в тому самому напрямку.

Як золото відновлювалося після підвищення ставок ФРС у 2015 році

Нинішню ситуацію на ринку дорогоцінних металів порівнюють із кінцем 2015 року, коли Федеральна резервна система вперше за майже десятиліття підвищила процентну ставку.

Тоді інвестори також очікували посилення монетарної політики США. 16 грудня 2015 року ФРС підвищила ставку, а золото залишалося поблизу багаторічних мінімумів. У четвертому кварталі 2015 року ціна металу опускалася приблизно до $1049 за унцію.

Однак у 2016 році ситуація змінилася. Зростання волатильності на фондових ринках, посилення побоювань щодо глобального економічного розвитку та перегляд очікувань щодо подальшого підвищення ставок ФРС сприяли відновленню золота.

У першому кварталі 2016 року золото суттєво подорожчало, а квартальна середня ціна зросла до $1182,6 за унцію проти $1106,5 у четвертому кварталі 2015-го.

Важливим фактором стало те, що ринок перестав очікувати настільки швидкого та масштабного посилення монетарної політики США, як раніше. Це зменшило тиск на дорогоцінний метал.

Втім, історичний приклад не означає, що золото обов'язково повторить цей сценарій. У 2016 році на його ціну впливали також стан фондових ринків, валютні коливання, попит на захисні активи та інші макроекономічні фактори.

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Чи може золото знову подорожчати до $5600

Подальша динаміка золота значною мірою залежатиме від того, наскільки жорсткою буде монетарна політика ФРС, а також від поведінки центральних банків та інвесторів.

Goldman Sachs прогнозує, що золото може повернутися до рівня $5600 за унцію до кінця 2028 року. Водночас цей сценарій передбачає, що Федеральна резервна система перейде до зниження ставок, а західні інвестори знову активніше вкладатимуть кошти в дорогоцінні метали.

Аналітики банку очікують, що ФРС може підвищити ставки у грудні 2026 року та ще раз у березні 2027-го. За їхнім сценарієм, цикл зниження ставок може розпочатися наприкінці 2027 року та продовжитися у 2028 році.

Goldman Sachs також очікує, що попит центральних банків на золото залишатиметься важливим фактором підтримки ціни. У прогнозі аналітики закладають середні закупівлі на рівні 60 тонн на місяць у 2026−2028 роках, що значно вище середнього показника до 2022 року.

Таким чином, нинішнє падіння золота та срібла пов'язане не лише з технічним розпродажем, а й зі зміною очікувань щодо процентних ставок, зміцненням долара та необхідністю інвесторів отримувати ліквідність. Водночас приклад 2016 року показує, що зміна очікувань щодо монетарної політики та посилення економічних ризиків можуть швидко змінити напрямок руху ринку.

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