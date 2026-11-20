Китайський юань може продовжити зміцнюватися щодо долара до кінця 2027 року. Такий прогноз дають шість провідних інвестиційних банків, які очікують зростання курсу до 6,44 юаня за долар . Водночас сильніша валюта вже створює проблеми для китайських експортерів: їхня продукція дорожчає для іноземних покупців, а прибутковість скорочується. Чи позначиться ця тенденція на цінах китайських товарів у світі та чому Пекін намагається стримати зміцнення юаня?

Китайський юань продовжує зміцнюватися щодо долара, і провідні міжнародні інвестиційні банки очікують, що ця тенденція збережеться до кінця 2027 року. Фото: Рexels

Банки очікують подальшого зміцнення юаня

За даними Reuters від 20 листопада 2026 року, китайський юань від початку року зміцнився до долара на 4,8%. Медіанний прогноз шести міжнародних інвестиційних банків передбачає, що до кінця 2027 року курс становитиме 6,44 юаня за долар. Це приблизно на 3,6% нижче від рівня 6,6691, зафіксованого на момент підготовки прогнозу. Менша кількість юанів за один долар означає зміцнення китайської валюти.

Серед банків, які очікують подальшого зростання юаня, — Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, RBC Capital Markets та OCBC. Водночас оцінки фінансових установ відрізняються. Зокрема, Societe Generale прогнозує послаблення китайської валюти до 6,90 юаня за долар у другому кварталі 2027 року.

Аналітики пов'язують перспективи зміцнення юаня насамперед зі стійкістю китайського експорту та значним профіцитом зовнішньої торгівлі. Підтримку валюті також мають забезпечити скорочення відпливу капіталу та політика Пекіна щодо розширення міжнародного використання юаня.

У Deutsche Bank вважають, що ці чинники й надалі сприятимуть поступовому зміцненню китайської валюти. Goldman Sachs також очікує збереження високих темпів експорту та подальшого посилення юаня. На думку аналітиків банку, це може допомогти зменшити торговельні суперечності з іншими країнами, які звинувачують Китай у підтримці експортерів через слабку національну валюту.

Чому сильніший юань створює проблеми для китайського бізнесу

Зміцнення національної валюти має й інший бік. Для китайських виробників, які продають продукцію за кордон, воно означає, що валютна виручка після конвертації в юані приносить менше коштів. Якщо ціни для іноземних покупців залишаються незмінними, це може скорочувати прибуток компаній.

У матеріалі від 6 листопада агентство описує ситуацію китайських виробників, які вже відчули цей вплив.

Зокрема, Чень Ліфен, власник компанії Ningbo Tengsheng Garments, що експортує одяг до Європи, розповів, що зміцнення юаня зробило його продукцію надто дорогою для іноземних покупців і майже повністю поглинуло прибуток.

«Це зашкодило нашій здатності отримувати замовлення. У нас майже не залишилося прибутку», — сказав підприємець Reuters. За його словами, якщо юань продовжить зміцнюватися, компанія може не втриматися на ринку.

Проблема стосується не лише виробників одягу. Китайські компанії з низькою доданою вартістю, зокрема текстильні підприємства та виробники побутової техніки, особливо чутливі до валютних коливань. Їхня продукція значною мірою конкурує завдяки ціні, а можливості компенсувати зростання витрат обмежені.

Водночас тиск відчувають і технологічні галузі. За аналізом Reuters, медіанна чиста рентабельність 5209 китайських компаній, акції яких торгуються на біржі та ринкова вартість яких перевищує $100 млн, у першій половині 2026 року становила 4,9%. Для порівняння, у 9733 компаній-конкурентів з інших країн цей показник сягав 8,9%.

Окреме дослідження Natixis показало, що рентабельність у таких стратегічних для Китаю галузях, як електромобілі, акумулятори, сонячна та вітрова енергетика, а також напівпровідники, становила лише близько 2%.

За оцінкою Standard Bank, кожне зміцнення реального ефективного курсу юаня на 1% скорочує середню експортну маржу приблизно на 30 базисних пунктів. Цей показник враховує не лише співвідношення юаня до долара, а й інфляцію та курси валют основних торговельних партнерів Китаю.

Чи означає сильніший юань дорожчі китайські товари

Зміцнення валюти може спонукати китайських виробників переглядати ціни для іноземних покупців. Однак це не означає, що вони автоматично перекладатимуть усі валютні втрати на споживачів.

Reuters наводить приклад китайської компанії Hangzhou Zhenyu Metal Furniture, яка виробляє металеві меблі. Її співвласниця Ху Юаньфан розповіла, що подальше зміцнення юаня може змусити підприємство підвищити ціни. Проте вона побоюється, що покупці не погодяться на значне подорожчання і компанія втратить замовлення.

«Клієнти можуть погодитися, скажімо, лише на підвищення ціни на 2%. Тоді нам доведеться домовлятися, як компенсувати різницю», — пояснила підприємниця.

Серед можливих рішень вона назвала готовність компанії взяти частину втрат на себе, а також перехід на дешевші матеріали чи пакування.

Зміцнення юаня може мати різні наслідки для цін китайського експорту. Одні виробники спробують підвищити вартість продукції для іноземних покупців, інші — скоротити власну маржу, щоб не втратити замовлення. В окремих випадках компанії можуть шукати економію у виробничих витратах.

Валютне зміцнення не означає однакового подорожчання всіх китайських товарів на міжнародних ринках.

Китай закликає бізнес страхувати валютні ризики

На тлі зміцнення юаня китайська влада намагається захистити компанії від можливих валютних втрат. У вересні стало відомо, що Державне управління валютного контролю Китаю (SAFE) рекомендувало банкам заохочувати корпоративних клієнтів активніше використовувати інструменти хеджування валютних ризиків.

Йдеться про неформальні рекомендації, які регулятор передавав банкам через місцеві підрозділи. Фінансові установи мали збільшувати частку валютних ризиків клієнтів, захищених за допомогою відповідних фінансових інструментів.

У деяких регіонах китайські підрозділи SAFE навіть пропонували компаніям субсидії на використання таких механізмів, зокрема компенсували частину або повну вартість опціонів. У провінціях із великим експортним сектором банкам рекомендували заохочувати клієнтів доводити частку хеджування приблизно до 40% або вище.

Масштаби використання таких інструментів уже зростають. За даними SAFE, загальна вартість валютних деривативних контрактів, укладених китайськими компаніями в першій половині 2026 року, наблизилася до $1,4 трлн. Це приблизно на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальнонаціональний рівень хеджування валютних ризиків досяг 35,3%, збільшившись на 5,3 відсоткового пункту порівняно з кінцем 2025 року.

Водночас валютні втрати залишаються відчутними. За оцінкою Goldman Sachs, у першій половині 2026 року вони становили близько 70 млрд юанів, або 4% сукупного прибутку компаній. Водночас аналітики банку зазначили, що ці втрати поки залишаються керованими завдяки значному зростанню прибутків експортно орієнтованих підприємств.

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Чому Пекін не поспішає зміцнювати юань

Китайська влада опинилася перед непростим завданням. З одного боку, зміцнення юаня відповідає прагненню Пекіна розширити міжнародну роль національної валюти та зменшити торговельні суперечності з партнерами. З іншого — надто швидке зростання курсу може вдарити по виробниках, для яких експорт залишається важливим джерелом доходів і підтримки зайнятості.

У листопадовому матеріалі Reuters звертає увагу на те, що європейські лідери та представники МВФ вважають юань недооціненим. На їхню думку, це дає китайським експортерам несправедливу цінову перевагу. Натомість китайські посадовці побоюються, що різке зміцнення валюти посилить тиск на виробників, скоротить робочі місця та послабить один із небагатьох стабільних чинників економічного зростання на тлі слабкого внутрішнього попиту.

Показовим став крок Народного банку Китаю, який у листопаді підвищив обсяг валютних резервів, які фінансові установи повинні утримувати. Reuters розглядає це як сигнал занепокоєння регулятора надто швидким зміцненням юаня.

Більшість опитаних агентством аналітиків очікують, що Пекін і надалі вдаватиметься до поступових заходів для стримування зростання курсу, але не змінюватиме валютну політику радикально.

Для китайської влади важливо знайти баланс: не допустити надмірного ослаблення юаня, яке посилює торговельні суперечності, але й не створити для власних експортерів валютних умов, за яких вони втратять цінову конкурентоспроможність.

Поки міжнародні банки переважно очікують поступового зміцнення китайської валюти до кінця 2027 року. Однак те, наскільки цей процес позначиться на вартості товарів для іноземних покупців, залежатиме від рішень самих виробників — чи підвищуватимуть вони ціни, чи намагатимуться втримати замовлення за рахунок власної прибутковості.

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