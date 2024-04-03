Світові центробанки «затарюються» золотом: чому цього не робить НБУ

Золото продовжує дорожчати, а центральні банки світу скуповували його у 2022 та 2023 роках. Скільки міг би заробити на цьому Нацбанк, підрахував економіст Олексій Кущ. «Мінфін» обрав головне і трохи додав від себе.

У мене є теми, які я регулярно порушую у своїх постах (це, до речі, говорить про їхню правильність). Одна з таких — чому НБУ не формує свої резерви в золоті.

Хто вкладався у золото

Найбільшими власниками золота у світі є США та МВФ, а також центробанки низки європейських та азіатських країн. Зберігають частину резервів у золоті Польща, Німеччина, Франція, Туреччина та багато інших.

За даними Всесвітньої ради з золота, попит на цей метал у 2022 році практично досяг рекорду 2011 року.

Джерело: Всесвітня рада із золота, дані на 31.12.2022

Центральні банки минулого року побили рекорди з його закупівлі.

Джерело: Всесвітня рада із золота, дані на 31.12.2022

Попит на золото знизився на 5% у 2023 році, проте, центральні банки не припинили активно закуповуватися.

Джерело: Всесвітня рада із золота, дані на 31.12.2023

Січень 2024 року став восьмим поспіль місяцем, коли банки активно закуповували цей метал. 12 тонн купив центральний банк Туреччини, 10 — Китаю, 9 — Індії, 6 — Казахстану, 3 — Йорданії, 2 — Чехії.

Джерело: Всесвітня рада із золота, дані на 31.01.2024

Загалом, вкладення резервів у золото — логічний крок під час війни. Тому весь 2023 рік світові центробанки скуповували рекордні обсяги золота на світовому ринку.

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Що відбувалося в Україні

У 2022—2023 роках я знову регулярно порушував цю тему і ставив одне й те саме питання: чи купуватиме НБУ золото?

Ціна на золото перевищила $2 200. На 20 млрд резервів у золоті — $4 млрд прибутку. Це, до речі, місячний транш міжнародної допомоги. Дивишся, на один місяць уже самі б заробили. З жовтня вкладення у золото дали б понад 20% дохідності.

Золото у нього, звичайно, є, але на суму декілька мільярдів доларів. Водночас, вкладення в золото у 2020-му на фоні пандемії, могли дати НБУ до 30% дохідності. На сумі в $15 млрд — $4,5 млрд прибутку за рік. Приблизно стільки ми тоді отримали під купу політичних зобов'язань.

Природа резервів центробанку така, що постійно задіюється лише їх мала частина для валютних інтервенцій з метою підтримки курсу національної валюти.

Решту часу резерви знерухомлені. Тому їх можна вкласти у відносно довгостроковий актив — золото.

В Україні 38 млрд резервів. Більша їх частина — у доларі та американських облігаціях. До 20 млрд цілком можна вкласти в золото, а не трежеріс, ціна на які падала всі ці роки.

Я вже не кажу про те, що задекларувавши вектор євроінтеграції, логічно вкладати частину резервів у євро (хоча треба враховувати, що там нині нижчі відсотки).

Але для прийняття таких рішень, потрібно мати необхідний рівень самостійності.