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4 апреля 2024, 7:30 Читати українською

Золото снова обновило исторический рекорд: можно ли еще заработать на волне роста

3 апреля стоимость золота впервые превысила 2300 долларов за унцию, продолжив свое недельное ралли. С начала 2024 года металл подорожал уже почти на 11%. Как долго продлится эта волна роста, нет ли признаков перегрева на рынке, и стоит ли еще вкладываться в благородный металл, разберем более подробно.

За месяц стоимость золота выросла более чем на 11%, и в последние три дня регулярно обновляла исторический максимум.

В период серьезных потрясений золото всегда оставалось одним из самых надежных инструментов для людей, желающих сохранить свои сбережения в сложные и темные времена. Современный мир — не исключение.

Пандемия коронавируса в 2020 году, начало войны россии против Украины в феврале 2022 года, рост напряженности между Китаем и США вокруг Тайваня 2023 года, атаки ХАМАС на Израиль — вот далеко не полный перечень усиления международной напряженности, который сразу же отражался на котировках золота в мире:

Для тех, кто сделал «золотую» ставку в 2023-м и первом квартале 2024 года, вложения оказались суперприбыльными.

Не говоря уже о тех, кто купил золото осенью 2022 года, когда цена «желтого металла» на фоне завершения пандемии COVID-19 ненадолго просела до уровней около $1650 за тройскую унцию, или непосредственно уже в начале октября 2023 года, когда золото ситуативно снизилось до $1825 за унцию.

Закрыв свои спотовые контракты в начале апреля 2024 года ($2273,22 за унцию на момент написания статьи), они получили бы доход, соответственно, в пределах $623,22 и $448,22 на унцию.

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Почему золото продолжает расти

Есть несколько причин, которые подталкивают инвесторов к продолжению скупки золота в надежде на его рост. Вот основные:

Приближающийся период снижения процентных ставок ФРС. Большинство аналитиков говорят о начале цикла снижения ставок Федрезерва уже с лета этого года. Это приведет к сокращению интереса к доллару, его потенциальному ослаблению и переливу части спекулятивного капитала в другие активы, в том числе и в золото.

Усиливающиеся мировые макроэкономические, геополитические и военные риски. Инвесторы вкладываются в золото, как в актив-убежище с целью хеджирования и диверсификации.

Политическая турбулентность в США. Политические дебаты между республиканцами и демократами недавно снова подвели страну к опасной черте, за которой мог произойти шатдаун. В сочетании с $34 трлн госдолга на начало января 2024 года это как психологически, так и экономически работает против доллара и в пользу золота. Плюс, скорые президентские выборы, которые явно будут нелегкими и малопрогнозируемыми, что всегда в США приводит к росту спроса на золото со стороны консервативных инвесторов.

Высокий спрос на золото со стороны мировых центральных банков фиксируется уже несколько лет подряд. В 2022 году центробанки увеличили свои запасы благородного металла на 1136 тонн на сумму около $70 млрд. В 2023 году их годовая чистая закупка составила 1037 тонн.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), почти четверть центральных банков подтвердили свои планы наращивать и дальше золотые резервы в течение года. Центробанки, таким образом, диверсифицируют свои риски и поддерживают спрос на золото на рекордно высоком уровне. Данная тенденция наблюдается и в 2024 году. К примеру, только за январь 2024 года центральные банки увеличили объем мировых официальных золотых резервов до 42 тонн. Рекордсменами стали:

  • Центральный банк Турции, купивший 12 тонн золота;
  • Народный банк Китая — 10 тонн;
  • Резервный банк Индии — почти 9 тонн;
  • Национальный банк Казахстана — 6 тонн;
  • Центральный банк Иордании — 3 тонны;
  • Чешский национальный банк — почти на 2 тонны.

Постепенная активизация спроса со стороны двух основных потребителей физического золота в мире — Китая и Индии. Там растет спрос со стороны населения на ювелирные изделия. Численность населения Индии в начале 2024 года достигла 1,444 млрд, населения Китая — порядка 1,409 миллиарда при общей численности населения Земли в 8 млрд человек.

То есть два этих крупнейших рынка покупателей физического золота в виде ювелирных украшений (период празднования китайского Нового года и сезон свадеб в Индии) составляют почти 35,7% от общего населения нашей планеты. Несмотря на последствия пандемии в КНР и Индии, и проседание экономического роста в Китае, спрос на золото в этих двух странах продолжает расти.

Учитывая все перечисленные факторы, 2024 год может стать для золота одним из лучших.

Пики волатильности «золотых» цен придутся на периоды обострения военной, политической и экономической напряженности в мире. Это будет, как минимум, «привязка» к военным событиям в Украине, Секторе Газа, американским президентским выборам в ноябре этого года, а также к периодам оглашения решений Федрезерва США по процентным ставкам летом 2024 года.

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Что будет с ценами на золото весной-осенью 2024 года

По моему прогнозу, есть три варианта развития ситуации с золотом весной-осенью 2024 года:

Негативный для цен на золото, но позитивный для человечества, при котором геополитическая напряженность снижается, крупнейшие мировые игроки уходят от угрозы скатывания к новой Мировой войне. Война в Украине, а также конфликты вокруг Тайваня, в Секторе Газа и в части остальных «горячих точек» переходят в фазу конструктива и разрешения, рф покидает территорию Украины.

Снижение военных угроз и перестройка мировой экономики на восстановление активизируют фондовый рынки и инвесторы начинают выходить из актива-убежища в более перспективные направления вложения средств. В этом случае котировки золота постепенно снижаются к цели в $1680−1950 за тройскую унцию к концу осени 2024 года.

Позитивный для золота, но критичный для человечества, при котором геополитическая, экономическая, военная и социальная напряженность только усиливаются. В итоге, спрос на золото вырастает как в силу дополнительных «страхов» частных инвесторов, так и за счет действий центробанков, которые все активнее избавляются в своих резервах от фиатных валют, параллельно с этим используя все активнее «печатный станок» для покрытия растущих военных и социальных затрат.

В итоге, спрос на золото подталкивает цены к уровням от $2350 до $2700−2900 за унцию к концу осени 2024 года за счет попыток инвесторов хеджировать и диверсифицировать свои риски.

Наиболее вероятный. Военные конфликты по всему миру сохраняются в действующих сейчас стадиях. Мировая экономика остается на грани вхождения в рецессию, как минимум, в Европе и слабого роста в США. Китай остается с растущими проблемами на рынке недвижимости и оттоком международного (в основном, американского) капитала. Индия постепенно получает экономический профит от переработки санкционной российской нефти, что стимулирует рост ВВП и благосостояния среднего класса.

Фактор геополитики остается главным маркетмейкером на всех рынках, в том числе и золотом. В моменты относительной стабильности во время переговоров по выходу из кризисов и появления компромиссных решений по экономическим вопросам золото остается в пределах коридора от $1890 до $2330 за унцию.

С началом постепенного снижения процентных ставок ФРС и ЕЦБ цена золота входит в коридор $2000-$2450 за унцию уже к концу осени 2024 года.

Поскольку глобальная проблема выхода человечества из кризиса останется нерешенной в 2024 году, центробанки большинства экономически развитых стран продолжат уходить от фиатных денег в резервах, наращивая запасы золота. В итоге, военная и политическая нестабильность остаются на повестке дня весь 2024 год и переходят в 2025 год, что обеспечивает интерес к золоту со стороны всех групп инвесторов и центробанков, и в 2025 году с целью в $2500−2800 за унцию.

При таком развитии событий состоятельным украинцам придется проводить диверсификацию своих активов и они продолжат постепенно наращивать объемы покупаемого золота. Как в виде ювелирных украшений, так и в виде слитков и монет. Это не гарантирует им значительного заработка, как в 2023 году, так как цены на золото уже достаточно высокие, но позволит диверсифицировать свои риски на период войны.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 2

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0
eurousa
eurousa
4 апреля 2024, 8:19
#
3К буде влітку.
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+15
Criptor82
Criptor82
4 апреля 2024, 9:57
#
Позитивним буде сценарій лише для золота (2024−2025), не берусь прогнозувати ціну, бо на неї впливають різні чинники, не тільки міжнародна напруженість, але нижче 2000$ за унцію чекати вже не варто. Кому цікаво на довгострок, той спокійно може придбати зараз.
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