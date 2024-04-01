Какао, золото, нафта: як плануємо заробити на сировинній інфляції

Лише за три місяці першого кварталу 2024 року вартість американських акцій зросла на $4 трлн, S&P 500 22 рази оновлював історичний максимум, економіка США залишалася сильною. Ринок впевнений, що ФРС забезпечить м’яку посадку, що підтримує бичачі настрої в корпоративному просторі. На цій хвилі позитиву «Мінфін» продовжує наповнювати свій агресивний портфель акцій.

Сировинна інфляція наступає

Свіжа макроекономічна статистика США виглядає доволі оптимістично:

ВВП у 4-му кварталі 2023 року зріс на 3,4% р/р (очікування 3,2%);

Кількість заявок на отримання допомоги з безробіття залишається низькою: 210 тис. за останній тиждень і 1,819 млн загалом.

Споживчі настрої, за даними Мічиганського університету, показують зростання до 79,4, хоча очікувалося зниження з 76,9 до 76,5.

Проте, дещо в цій історії не клеїться. На фоні зростання індексу долара США спостерігається зростання цін на сировину — сировинна інфляція. Навіть золото, яке має значну обернену кореляцію з доларом США (коли DXY зростає, ціни на золото знижуються), у четвер оновило історичні максимуми ($2236 за тройську унцію). Паралельно дорожчає нафта та нафтопродукти.

Зміна вартості сировинних ф’ючерсів

Джерело: Investing

Тобто виходить, що долар дорожчає щодо інших валют (див. формулу розрахунку індексу долара США), але втрачає купівельну спроможність.

Індекс долара США

Джерело: TVC

Зростання вартості сировини, зрештою, спровокує новий виток інфляції, що може сповільнити темпи зниження ключової відсоткової ставки або змусити регулятора утримувати її на максимальних рівнях довше, ніж зараз прогнозується (до червня поточного року).

Якщо це станеться, настрої на фондовому ринку суттєво погіршаться, але це можливо не раніше 1 травня (дата наступного засідання ФРС). До того часу ми плануємо скористатися сировинною інфляцією та заробити за допомогою тих активів, які мають потенціал зростання.

Злет цін на какао: проходимо повз

Про те, що Bitcoin та Nvidia — найбільш швидкозростаючі активи у 2024 році, написано чимало. Та чи справді це так?

Значний попит на акції NVDA, спричинений дефіцитом на чипи ШІ, призвів до зростання вартості акцій компанії на 84% із початку року. Майже щотижня актив фіксував новий історичний максимум.

Вартість акцій компанії Nvidia

Джерело: Nasdaq

Bitcoin після того, як фактично перетворився на традиційний інвестиційний інструмент завдяки спотовим ETF, зріс на 65%.

Інституційні інвестори, керуючі фондами, роздрібні гравці — всі наввипередки намагаються додати цифровий актив до свого портфелю, що підтримує рух вгору.

Динаміка вартості BTC/USDT

Джерело: Binance

А тепер ще раз перегляньте динаміку цін ф’ючерсів на сировину: першу позицію в ній займає какао, додавши за місяць 42,69%. Проте, це далеко не найкращий місяць для цього продукту.

З початку 2024 року вартість какао зросла на 132%. Зростання викликано історичною нестачею какао-бобів із Західної Африки. Погана погода та хвороби призвели до зменшення врожаю та виникнення дефіциту.

Графік COCOA/USD

Джерело: Skilling

Оскільки наша торгова стратегія роботи з агресивним портфелем акцій не передбачає покупки ф’ючерсів, ми запакували наші шафки шоколадом, щоб насолоджуватися солодощами на його основі, коли він стане розкішшю.

Інформація щодо стрімкого зростання вартості какао буде корисною для роздрібних торгівців солодощами, котрим варто поповнити свої запаси, поки подорожчання сировини не позначилося на кінцевих продуктах.

Нарощуємо інвестиції в золото

В попередній публікації про роботу з агресивним портфелем акцій ми зазначали, що покупка золотого ETF із тикером UGL буде обумовлена поведінкою індексу долара США.

Після того, як DXY досяг позначки 105 та розвернувся (згідно прогнозу), було здійснено покупку ProShares Ultra Gold за ціною $60,9 (20 лютого 2024 року).

Наразі його вартість складає $72,26. Попри майже 20% зростання протягом місяця, ми вважаємо, що значний прибуток ще попереду. Наші очікування щодо вартості золота залишаються незмінними — не менше $2400 за тройську унцію. Це і буде нашим орієнтиром для фіксації прибутку.

Крім «золотого» ETF, ми вирішили додати до портфелю ще одну акцію золотодобувної компанії — Barrick Gold Corp. (GOLD). Покупку здійснено 20.02.2024 за ціною $14,7 (4 шт.).

Чим зумовлено наш вибір:

Ми намагалися диверсифікувати нашу «золоту» інвестицію за географією. В портфелі присутня компанія з Канади — New Gold Inc (NGD), поточна інвестиція — США.

Це одна з найбільших за капіталізацією публічних золотодобувних компаній.

Barrick Gold Corp. виплачує відносно високі дивіденди — 2,4% (TTM).

Золото зараз торгується на своїх історичних максимумах, а вартість більшості золотодобувних компаній, включно із Barrick, є значно нижчою за свої найкращі показники. Тобто ми купуємо актив зі значним дисконтом.

Крім золота, компанія добуває мідь (диверсифіковані доходи).

Дохід за останній рік досяг $1,27 млрд.

Зміна вартості акцій компанії Barrick Gold Corp. (GOLD)

Джерело: NYSE

Нафта буде дорожчою

З кінця минулого року наша позиція щодо «чорного золота» залишається незмінною — воно дорожчатиме. Середньостроковий прогноз у приблизно $100 (орієнтир для фіксації прибутку за нафтовими активами, що є в портфелі) зараз отримав додаткові каталізатори для реалізації:

Україна ефективно знищує російські НПЗ;

Ситуація в Червоному морі залишається напруженою;

Багатообіцяючі прогнози щодо зростання світової економіки (попит);

Незмінна позиція ОПЕК+ щодо обмеження видобутку.

Крім присутніх у портфелі OXY та BTE, ми купили корпорацію APA (27.03.2024 за ціною $32,9). Вона займається розвідкою, розробкою та видобутком природного газу, сирої нафти та зрідженого природного газу. Компанія веде нафтогазові роботи в Сполучених Штатах, Єгипті та Північному морі.

При капіталізації в $10,37 млрд APA має дохід в $2,85 млрд, високу операційну маржу та привабливі ROA, ROE та ROI.

APA Corporation — показники діяльності

Джерело: Finviz

Згідно з оцінками аналітичних платформ, вартість акцій APA очікують на рівні $40 (+16,3% до поточної вартості). «Мінфін» вважає цю оцінку заниженою та прогнозує зростання активу до $60 (+74%).

Аналізуємо свій портфель

З моменту останньої публікації агресивний портфель акцій «Мінфіну» став прибутковим (без врахування прибутків, отриманих у другому півріччі 2023 року, — $89,47, або 18,2%).

Найгіршими у портфелі залишаються акції Virgin Galactic, показуючи нереалізовані збитки в мінус $27,62. Навіть усереднення позиції, яке ми застосували раніше, наразі не допомагає. Проте, маємо сподівання, що незабаром ситуація зміниться.

В останньому звітному кварталі компанія повідомила про дохід в $2,81 млн, що на 223% більше, ніж минулого року. Прибуток на акцію становив -$0,25 за той самий період, порівнюючи з -$0,55 рік тому. За останні чотири квартали Virgin Galactic тричі перевершила консенсусні оцінки EPS та консенсус-прогнози доходу.

Значно покращилася ситуація з нашою інвестицією в MBLY. Після того, як в кінці минулого року компанія повідомила про значні запаси продукції, акції зазнали нищівного розпродажу. Зараз ця історія позаду, а поглиблення партнерства з Volkswagen AG у сфері автоматизованого та автономного водіння надає активу додаткового висхідного імпульсу.

33% прибутку дають наші інвестиції в золотодобувну компанію NGD. Тут все добре до того часу, доки зростає золото.

Поволі починають зростати акції нафтових компаній (OXY, BTE), даючи на поточний момент 7−8% прибутку.

Найкращим активом агресивного портфелю акцій є спотовий біткоїн-ETF IBIT. Приріст в 71% із моменту придбання. Щодо нього маємо незначне FOMO — занадто мало його придбали.

Щодо фіксації прибутків, то їх наразі не розглядаємо.

Агресивний портфель акцій «Мінфіну» станом на 01.04.2024

Джерело: «Мінфін»

Зараз найбільша частка нашого капіталу сконцентрована в активах із сектору «Енергія» — 31,2%. Трохи менше — 30,5% в золоті, і — решта розподілена між різними секторами та галузями.

Структура агресивного портфелю акцій «Мінфіну»

Джерело: Мінфін