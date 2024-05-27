Заколять усіх: Moderna готується влаштувати масову вакцинацію проти пташиного грипу

Минулого тижня Nvidia блискуче прозвітувала за I квартал. Проте це не втримало ринки від падіння: інвестори нервують через можливий новий виток інфляції. А акули Волл-стріт вже розпродують акції «Чудової сімки». Як провели тиждень фондові ринки Штатів і за якими подіями стежитимуть інвестори протягом найближчих 5 робочих днів, розповість «Мінфін».

У першому кварталі гедж-фонди скоротили частки в акціях найбільших технологічних компаній США, пише Market Watch із посиланням на аналітичну записку Goldman Sachs.

Зокрема, гедж-фонди продавали акції Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta та Nvidia. Позиції в акціях Tesla залишилися практично без змін, а в акціях Apple, навпаки, зросли.

Проте всі акції «Чудової сімки», за винятком Tesla, залишилися шістьма найпопулярнішими активами у гедж-фондів, уточнюють експерти Goldman Sachs. Ралі, що триває, підвищило їхню вагу в портфелях фондів, навіть попри те, що ті скоротили свої частки.

Частки в акціях «Чудової сімки» скорочували й найбагатші інвестори. Так, суттєво урізав частку в Nvidiа інвестор-мільярдер Стенлі Дракенміллер. Його новим уподобанням стали компанії малої капіталізації, пише Business Insider.

Його фонд Duquesne Family Office придбав на $664 млн кол-опціони на індекс Russell 2000, який відстежує американські компанії з малою капіталізацією. Про угоду стало відомо зі звітності за І квартал 2024 року.

Тепер кол-опціони на Russell 2000 — найбільша позиція для Duquesne (15,1% портфеля). За нею йдуть вкладення в Microsoft на $468 млн і в південнокорейський онлайн-ритейлер Coupang приблизно на $400 млн. Nvidia посідає лише сьоме місце в портфелі (3,6%, або $159 млн).

Активно переглядатимуть свої стратегії вкладень інвестори й у поточному кварталі: ринки знову побоюються нового інфляційного витка.

«Цікаво, що основний інфляційний імпульс тепер йде від обробної промисловості, а не від сфери послуг. Це означає, що досягти цільового для ФРС рівня інфляції в 2% все ще здається важко», — написав минулого тижня S&P Global.

Свіжа статистика США підтвердила це припущення і принесла на ринки песимізм. Ситуацію не врятував навіть чудовий звіт Nvidia, виторг якої, за підсумками першого кварталу, зріс на неймовірні 262%.

В результаті, основні індекси минулий тиждень закрили різноспрямовано. Промисловий Dow Jones продемонстрував найбільші з початку квітня тижневі втрати (-2,33%), технологічний індекс Nasdaq Composite продовжив свій похід до рекордів. Широкий індекс S&P 500 практично не змінився, а акції компаній з малою капіталізацією втратили позиції.

Злети та падіння тижня

«Мінфін» відібрав трійку акцій компаній великої капіталізації, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за минулий тиждень.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Компанія Тікер Результат, % Workday Inc. WDAY -14,25% NetEase Inc. NTES -13,8% XP Inc. XP -13,8% e.l.f. Beauty Inc. ELF +20,81% Moderna Inc. MRNA +25,36% First Solar Inc. FSLR +40,06%

Минулої середи акції виробника сонячної енергії First Solar (FSLR) зросли до найвищого рівня за понад десятиліття. Це зростання стало частиною широкого ралі акцій американського сектора сонячної енергетики. І тому є декілька причин.

По-перше, американські виробники сонячних панелей, схоже, позбавилися головного конкурента — китайських постачальників. Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про плани Білого дому підвищити тарифи на сонячні елементи, що імпортуються з Китаю, вдвічі — з 25% до 50%. Згідно з заявою Байдена, Китай «використовував недобросовісні методи, які вже забезпечили йому 80−90% обсягів постачання готельних компонентів для виробництва сонячної енергії».

По-друге, First Solar є одниміз головних бенефіціарів нових федеральних стимулів для виробників сонячних панелей американського виробництва. Закон про зниження інфляції передбачає серйозні пільги для місцевих компаній цього сектора.

По-третє, і це, мабуть, головне, вибухове зростання заробіткам компанії надасть розвиток штучного інтелекту.

Аналітики UBS очікують, що до 2027 року прибуток First Solar може потроїтися з $7,74 на акцію минулого року до $36,74. У звіті пояснюється, що оперативна відповідь, яку забезпечує ШІ, вимагає приблизно в 10 разів більше електроенергії, ніж отримана за допомогою традиційного пошуку Google.

При цьому технологічні компанії, такі як Amazon, Microsoft, Alphabet і Meta, взяли на себе зобов'язання закуповувати необхідні обсяги струму у виробників «зеленої» енергетики. Згідно зі звітом, це означає, що сонячна енергія може допомогти задовольнити попит, який створюють центри обробки даних штучного інтелекту.

«Унікальна технологія FSLR ідеально підходить для вирішення двох найбільших поточних структурних завдань: зростання попиту на електроенергію, викликаного штучним інтелектом, та посилення протекціонізму в США», — написав клієнтам аналітик UBS Джон Віндхем.

Акції First Solar цього року зросли на 45%, порівнюючи зі зростанням S&P 500 на 11,5%, і наразі торгуються за ціною близько $277.

Нові епідеміологічні загрози знову відправили до космосу акції виробників вакцин. Цього разу зростання акцій сектору дали нові випадки пташиного грипу, зареєстровані у США.

Минулої середи американський Центр із контролю та профілактики захворювань повідомив про другий цьогоріч випадок захворювання людини на пташиний грип: він був виявлений у працівника молочної ферми в Мічигані. Як і у випадку, що був раніше зареєстрований у Техасі, пацієнт повідомив лише про симптоми, пов'язані з очима.

Американські представники охорони здоров'я говорять про відсутність доказів передачі вірусу людині та дуже низьку ймовірність появи нових випадків захворювання. Проте адміністрація уряду США з реагування на пандемію повідомила, що Moderna (MRNA) і Pfizer (PFE) вже ведуть переговори з федеральним урядом щодо потенційної програми вакцинації проти пташиного грипу.

Занепокоєння влади викликає той факт, що, за даними Міністерства сільського господарства США, щонайменше в дев'яти американських штатах підтверджено випадки пташиного грипу у худоби.

Компанія Moderna, яка стала відомою завдяки своїй вакцині проти Covid-19, минулого року розпочала ранні випробування низки вакцин проти пташиного грипу. На тлі зловісних заголовків у ЗМІ про можливість нової пандемії акції Moderna виросли минулого тижня на понад 25% і на 45% із кінця квітня.

Зростання акцій косметичних компаній показує, що на фондовому ринку є інвестиційні можливості, окрім технологічних акцій. Наприклад, компанія e.l.f. Beauty (ELF). Її косметика стала популярною у всьому світі завдяки декільком чинникам.

По-перше, ELF позиціонує себе, як виробник модної нині веганської та екологічно чистої продукції. По-друге, у США компанія співпрацює з великими ритейлерами (Walmart, Target та Ulta Beauty) та активно постачає свою продукцію на міжнародні ринки, включаючи Великобританію, Німеччину, Канаду та Австралію.

По-третє, e.l.f. Beauty активно розширюється. У 2020 році e.l.f. Cosmetics придбала бренд чистої косметики W3LL PEOPLE.

По-четверте, ELF успішно створює лояльне співтовариство, мотивуючи його активність бонусами та вигідними пропозиціями, а також активно витрачається на просування своєї продукції. Витрати на маркетинг вже досягли 25% від виторгу.

Все це дозволило e.l.f. Beauty стати одним із найшвидше зростаючих косметичних брендів у США. Минулого тижня e.l.f. Beauty прозвітувала про зростання виторгу на 71% за підсумками першого кварталу. Це був п'ятий квартал поспіль, коли зростання її виторгу перевищило 70%. Міжнародний дохід поза США зростає на понад 100% із року в рік.

Акції косметичних компаній особливо подобаються покупцям-міленіалам та поколінню Z.

Читайте також: Нові господарі фінансового світу: хто позбавляє лідерства найбільші банки

Як змінювалася ціна акцій європейских компаній

Найбільше падіння вартості паперів було у британської комунальної енергетичної компанії National Grid. Акції пішли донизу після оголошення компанії про новий випуск паперів на суму 6,8 млрд фунтів стерлінгів. Випуск нових прав — частина кампанії зі збору коштів для інвестицій в енергетичні мережі. Загалом проєкт передбачає 60 млрд фунтів інвестицій та розрахований на 5 років.

Усього буде випущено 1,09 млрд нових акцій за ціною 645 пенсів за акцію з розрахунку 7 нових акцій на кожні 24 існуючі акції, йдеться у заяві National Grid.

National Grid управляє енергетичними системами у Великій Британії, а також підрозділами електроенергетики та газу в Нью-Йорку та Массачусетсі. Згідно зі звітом за 2023 рік, операційний прибуток компанії за весь рік до сплати податків знизився на 15% — до 3,05 млрд фунтів стерлінгів.

Інша комунальна компанія — німецька EnBW Energie — 14 травня показала погані результати по першому кварталу, проте за останній тиждень її акції зросли на новині про підписання компанією 15-річного контракту на постачання ЗПГ із Adnoc з Абу-Дабі. Постачання передбачають 0,6 млн т на рік, і почнуться у 2028 році. Виробництво здійснюватиметься на низьковуглецевому заводі Adnoc у місті Ер-Рувайс.

Акції автомобільних компанії теж пішли врізнобій. Акції Rolls Royce виросли на тлі підтвердження її прогнозних планів щодо збільшення операційного прибутку у 2024 році. Компанія очікує, що операційний прибуток становитиме від 1,7 до 2 млрд фунтів стерлінгів у 2024 році, порівнюючи з 1,59 млрд фунтів у 2023 році.

Зростання це, втім, прогнозується за рахунок авіабізнесу. По-перше, за рахунок зростання цивільних авіаперевезень, які почали відновлюватися після пандемії. Компанія очікує зростання і в авіанапрямі в оборонному бізнесі, що підкріплюється декількома контрактами, які компанія нещодавно підписала. Втім, тут на неї можуть очікувати проблеми: вона стає відповідачем за позовом сімей морських піхотинців США у справі про катастрофу V-22 Osprey у 2022 році, повідомляє Axios.

Решті європейських виробників довелося несолодко. Акції європейського автомобільного ринку показали найгірші результати в секторі фондового ринку в середині минулого тижня після виходу звіту, в якому йшлося про те, що Китай може підвищити тарифи на автомобілі, повідомляє Reuters.

Для Porsche це ускладнилося і квартальними результатами, які розчарували інвесторів. Квартальний виторг в 9,01 млрд євро і операційний прибуток в 1,28 млрд євро були на 3% і 6% (відповідно) нижчими за консенсус. Акції «німців» подешевшали на 8,35% за минулий тиждень.

Донизу йшли акції польського страховика PZU. Наприкінці травня стало відомо, що компанія збільшить дивіденди до 4,34 злотих на акцію, що на 81% вище за торішні виплати. Прогнозується, що наступного року прибуток на акцію зросте на 13,2%. Проте аналітики звертають увагу, що історія дивідендів компанії характеризується нестабільністю. Минулого року вони впали до 2,4 злотих за акцію: зниження близько 5% на рік.

Компанія також прозвітувала за результатами за третій квартал минулого року. Виторг виріс на 45% порівняно з аналогічним кварталом 2022 року (до 14,7 млрд злотих), чистий прибуток — на 101% (до 1,46 млрд злотих), прибуток на акцію — теж більш ніж удвічі (з 0,84 до 1,69 злотих). Картину зіпсував прогноз: очікується, що виторг знижуватиметься в середньому на 9,4% протягом наступних 4 років, при тому, що в європейській страховій галузі прогнозується зростання доходів на 5,9%.

Найвдаліше тиждень завершився для Logitech. Компанія представила MeetUp 2. Це USB-камера для конференцій, яка базується на ШІ. Крім цього, Logitech запропонувала ще B2B-рішення для віддаленого бронювання конференц-залів.

Перша «конференц-камера» була представлена ще у 2017 році та була позитивно сприйнята ринком. Нова камера може автоматично фокусуватися на обличчі виступаючого, зменшувати шум, балансує відлуння і сумісна з Microsoft Teams, Zoom та Google Meet. Такі новини інвесторів порадували, акції зросли протягом тижня на 7,18%.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Компанія Тікер Результат, % National Grid NG. -14,82% PZU PZU -8,38% Porsche AG Vz P911 -8,35% EnBW Energie EBK +5,97% Rolls Royce Holdings RR. +6,39% Logitech LOGN +7,18%

Читайте також: Чим відрізняються інвестиції американців, європейців та українців

Топ-5 подій цього тижня

У центрі уваги наступного тижня знову буде інфляція. Докладніше про те, які новини визначатимуть настрої на фінансових ринках, пише сайт Investing.

Дані щодо інфляції у США

Улюблений показник інфляції ФРС — індекс цін особистих споживчих витрат (PCE) — вийде у п'ятницю, 31 травня, і уважно відстежуватиметься інвесторами. Саме ця інформація зможе дати підказки про рух відсоткових ставок в частині року, що залишилася.

У протоколах останнього засідання ФРС, які були розкриті минулого тижня, йдеться про вищі відсоткові ставки у довгостроковій перспективі. А деякі політики встигли висловити обережні сумніви, що інфляція справді стабільно знижується.

Протягом тижня також очікуються виступи декількох спікерів ФРС, зокрема, губернатора Мішель Боуман, президента ФРБ Клівленда Лоретти Местер, губернатора Лізи Кук, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса та президента ФРБ Атланти Рафаеля Бостіка.

Крім того, у середу, 29 травня, буде оприлюднено «Біжеву книгу» ФРС, а наступного дня — переглянуті дані щодо економічного зростання Штатів у першому кварталі.

Інфляція єврозони

Європейський центральний банк уже надіслав ринку сигнал про те, що на червневому засіданні готовий знизити відсоткові ставки з рекордного рівня 4%. Але наскільки активно знижуватимуться ставки далі — невідомо, особливо якщо свіжі дані щодо інфляції, опубліковані в п'ятницю, покажуть зростання цін.

Економісти очікують, що інфляція в єврозоні у річному вимірі зросте з 2,4% у квітні до 2,5% у травні, а базова інфляція залишиться стабільною на рівні 2,7%.

Прискорення інфляції навряд чи утримає ЄЦБ від скорочення ставки у червні, але деякі посадовці вже виступають проти подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

Економічний календар блоку також включає індекс ділового клімату, який з'явиться у понеділок, 27 травня, та огляд інфляційних очікувань ЄЦБ у вівторок, 28 травня.

Дані щодо Японії

Дані щодо інфляції в Японії, які будуть опубліковані в п'ятницю, дозволять ринкам оцінити, коли Банк Японії зможе наступного разу підвищити ставки.

Наступне засідання Банку Японії щодо грошово-кредитної політики пройде за два тижні. Наразі ринки ставлять на те, що центральний банк після історичного березневого кроку може провести друге підвищення ставок.

Ослаблення єни, що триває, шкодить споживанню через завищення вартості імпорту сировини. Тому вимагає від регулятора подальшого закручування гайок.

Також у п'ятницю Міністерство фінансів опублікує дані про інтервенції та графік купівлі облігацій Банком Японії, трейдерів буде цікавити, чи скоротився обсяг покупок, які здійснює центральний банк.

Діяльність Китаю

У понеділок Китай опублікує дані про промисловий прибуток за поточний рік. Спостерігачі хочуть побачити, чи відновився прибуток у квітні після того, як різке зниження попереднього місяця сповільнило темпи зростання за перші три місяці до 4,3%.

У п'ятницю Китай опублікує офіційні індекси ділової активності у виробничому та невиробничому секторі. Економісти очікують, що виробничий індекс залишиться трохи вищим за 50, що показує зростання.

Пекін поставив цього року амбітну мету — показати економічне зростання приблизно на 5%. Досягти таких показників, як вважають багато аналітиків, буде складно. Гальмом для другої за величиною економіки світу залишаються проблеми в секторі нерухомості та млявий споживчий попит.

Ціни на нафту

Минулої п'ятниці ціни на нафту зросли приблизно на 1%, але так і не змогли відіграти тижневих втрат. Причиною стали побоювання, що сильні економічні дані США утримуватимуть відсоткові ставки на високому рівні протягом тривалого періоду.

Високі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень, що може сповільнити економічну активність та знизити попит на нафту.