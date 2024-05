Манія ШІ продовжує змінювати світ, Nvidia на чолі процесу

Більшість інвесторів на початку тижня вірили, що ФРС вдасться здійснити «м'яку посадку», ймовірність двох знижень до кінця року потроху зростала, а ринок акцій розігрівався перед новим стрибком. Схоже, що давнє прислів'я про те, що «sell in May and go away» цього року могло стати неактуальним.

Wall Street традиційно підтримував ентузіазм інвесторів — Deutsche Bank підвищив прогноз S&P 500 із 5,100 до 5,500 на кінець року, враховуючи «стійке зростання доходів та покращення макроекономічних перспектив».

Мабуть, всі чекали на протоколи засідання ФРС, де чорним по білому, без жодних викрутасів було б написано, що ФРС збирається знижувати ставки, та приголомшливі результати Nvidia, які були б кращими за найсміливіші прогнози.

Останнє має набагато більший вплив на ринки, адже мова не про фінансові та виробничі показники якогось окремого виробника графічних процесорів, мова — про майбутнє ШІ та долю людства.

Що відбувалося на ринках

Ринки до цих подій підготувалися заздалегідь, спочатку Dow сягнув 40,000, потім Nasdaq та S&P 500 знову били рекорди, та й взагалі останніми тижнями та днями тільки й чуємо про зростання всього на світі: акцій, облігацій, криптовалют, сировини.

Ринки дорогоцінних металів теж добряче «розігрілися»: Китай продовжує активно купувати, та й після того, як загинув іранський президент, багатьом іншим у світі теж стало якось неспокійно, а золото, що не кажи, а все ж трохи заспокоює. А разом із золотом зростали і срібло, й інші сировинні активи.

Крипта теж не пасе задніх, б'є рекорди. Протягом всього тижня криптовалюти зростали в ціні, в очікуванні, що Державна комісія США з цінних паперів, SEC, схвалить лістинг першого ETF, що інвестуватиме в Ethereum.

Очікування виявилися не марними: хто захоче вкласти гроші в Ethereum, тепер може зробити це через фонд, створений BlackRock, який торгуватиметься під кодом ETHA.

Читайте також: Ефір подорожчав на чутках на 20% за добу: що буде з ціною далі

Як звітувала Nvidia

Сподівання, що Nvida не розчарує, теж виправдались. Це насправді було дуже непростим завданням, враховуючи, що нинішня оцінка, і не тільки відомого виробника мікросхем, а й всього ринку, побудована на припущенні, що до кінця року ставки будуть знижені декілька разів, а всі мрії та прогнози стануть реальністю.

Результати Nvidia виявилися, як завжди останнім часом, приголомшливо гарними: вони продемонстрували неабияке зростання і суттєво перевершили прогнози. Манія ШІ продовжує змінювати світ, попит на мікропроцесори зростає і дозволяє компанії збільшувати капіталізацію по $200 мільярдів лише за один день.

Тільки з початку року сумарна ринкова вартість акцій компаній зросла у понад удвічі і досягла $2,5 трильйони, що «складає» чотири з половиною вартості Tesla.

Щодо прогнозів керівництва компанії на майбутнє, то їм теж не бракує оптимізму, ба більше. На думку Jensen Huang, CEO Nvidia, бум навколо штучного інтелекту і надалі залишатиметься «гігантською ринковою можливістю» для компанії.

Тож, схоже, що перспективи для зростання ціни ще є (тільки не сприймайте це, як рекомендацію купувати), ще й враховуючи, що в червні компанія планує зробити спліт акцій у відношенні 1:10, що традиційно позитивно впливає на ціну.

Читайте також: Нові господарі фінансового світу: хто позбавляє лідерства найбільші банки

Що вирішив ФРС

Протоколи ФРС принесли трохи менше радості: «higher for longer» залишається домінуючою стратегією керівництва національного банку, а «деякі учасники зазначили про готовність до підвищення ставок, якщо ризики для інфляції матеріалізуються настільки, щоб такі дії стали доцільними».

Звісно, такі заяви інвесторам не сподобалися й індекси зачервоніли відразу ж після їх оприлюднення. Інвесторам довелося переглядати свої прогнози щодо зниження ставки центральним банком. І якщо ще тиждень тому найімовірнішим сценарієм був той, що до кінця року ФРС проведе два зниження по 25 бп, то тепер його місце зайняв сценарій з усього одним зниженням.

Тож однієї Nvidia з її оптимізмом на весь ринок не вистачило. Її досягнення не змогли стимулювати злет ринків до чергових рекордів. Та й новини, що надходили цього тижня з макроекономічних фронтів, чесно кажучи, не дуже сприяли новим рекордам.

У другій половині тижня інвестори вирішили взяти невеликий перепочинок, після цілої низки рекордів, встановлених кожним із трьох основних індексів в попередні дні.

Чого чекати далі? Боюся, що точної відповіді на це запитання немає ні в кого, хіба що з впевненістю можна стверджувати, що в довгостроковій перспективі якісні компанії зростатимуть в ціні.

Тож, не витрачайте час та гроші, намагаючись вгадати, куди подме ринковий вітер наступної хвилини, а краще витратьте його на пошук фундаментально якісних компаній.