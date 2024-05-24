Нові господарі фінансового світу: хто позбавляє лідерства найбільші банки

Цього року світові ЗМІ звертають увагу на те, що керуючі активами посилюють контроль над фінансовою системою США, відсуваючи з позиції найбільші американські банки. Банки, зі свого боку, теж прагнуть посилити свої інвестиційні підрозділи. Акції яких компаній у першому кварталі купували провідні фонди, з'ясував «Мінфін».

Великі інвестиційні компанії тепер контролюють удвічі більше активів, ніж домінуючі банки США, керуючи сумами, які суперничають з економіками великих країн світу, пише WSJ.

Найбільші фонди перетворюються на так звані «фінансові супермаркети», які пропонують свої продукти не лише багатим та великим установам, а й інвесторам середнього класу. Керуючі активами також замінюють банки, як кредиторів американських компаній та споживачів, і укладають угоди зі страховими компаніями.

Чотири найбільші керуючі публічними фондами — BlackRock, Fidelity, State Street та Vanguard — контролюють близько $26 трлн, що еквівалентно всьому річному обсягу виробництва економіки США. Зростають і менші фонди: за останні чотири роки активи приватних або «альтернативних» інвестиційних фондів подвоїлися і зросли майже до $6 трлн. Якщо подивитися ширше, керуючі активами, керуючі приватними фондами та гедж-фонди контролюють близько $43,5 трлн, що майже вдвічі перевищує $23 трлн, які контролюють американські банки.

Банки, зі свого боку, прагнуть наслідувати моделі, властиві фондам, посилюючи свої інвестиційні підрозділи. Goldman Sachs повідомив про виторг від управління активами та капіталом у першому кварталі 2024 року у розмірі близько $4 млрд, що вдвічі перевищує доходи його інвестиційно-банківського підрозділу. Доходи у сфері добробуту Bank of America також зросли, збільшившись на 5,2%, і становлять $5,59 млрд.

Що купували та продавали фонди

Станом на 16 травня агентство провело аналіз заявок 13 °F від 1 124 гедж-фондів. Їхні сукупні активи склали $1,887 трлн, порівнюючи з $1,728 трлн трьома місяцями раніше.

Основна їхня увага, за даними Bloomberg, була зосереджена на технологічному секторі. Він має найбільшу вагу у портфелях групи інвесторів — 28%.

За даними HedgeFollow, до топ-5 акцій, що найбільше продаються та купуються, у першому кварталі увійшли такі:

Nvidia

Акції Nvidia виявилися такими, що найбільше продаються та купуються, — їх скупили на суму $15,94 млрд. Із них на $6,17 млрд закупився Vanguard Group. Два інші найбільші покупці — BlackRock (+$1,79 млрд) та Geode Capital Management (+$1,75 млрд).

Обережний продаж фондами паперів Nvidia почався ще в останньому кварталі минулого року і тривав до звіту компанії за перший квартал. Інвестори побоювалися переоціненості акцій Nvidia, бульбашки AI, надто швидкого зростання капіталізації Nvidia за рік тощо.

У результаті, паперів компанії продали за перший квартал майже вдвічі більше, ніж купили, — на $30,24 млрд. Показово, що великих пакетних продажів не було. Найбільша сума продажу була у T. Rowe Price ($2,5 млрд), трохи менше продав шотландський фонд Baillie Gifford & Co — на $2,43 млрд. Coatue Management — фонд, що спеціалізується на технологіях, заснований та очолюваний випускником MIT Філіпом Лаффоном, продав акцій Nvidia на $2,05 млрд.

Незабаром після звіту Nvidia за перший квартал побоювання інвесторів зійшли нанівець. Компанія посіла міцну третю позицію у портфелях двох найбільших власників її акцій. У портфелі Vanguard, який володіє акціями Nvidia на $192,76 млрд, на ці папери припадає 3,82% портфеля, у портфелі BlackRock — 3,85% ($164,66 млрд). У портфелі третього найбільшого холдера акцій Nvidia — Fidelity Investments — вона посідає першу сходинку: фонд володіє 115,1 млн акцій на суму $104 млрд.

Amazon

Загалом акцій Amazon викупили на $14,41 млрд, причому трьома найактивнішими покупцями серед геджів стали ті ж, хто купував і Nvidia. Vanguard скупився на $2,45 млрд, BlackRock — на $1,89, а Geode — на $1,16 млрд.

Продали акції Amazon на $8,9 млрд, і найбільші продажі обчислювалися мільйонами доларів, а не мільярдами. Так, найбільший продаж був проведений чиказьким фондом Harris Associates ($486,52 млн), Matrix Capital Management Company продав акцій на $479,51 млн, T. Rowe Price — на $454,32 млн.

Найбільшим продавцем акцій Amazon були не фонди, а сам Джефф Безос, і ці продажі триватимуть протягом усього 2024 року. Окрім нього, акції продають і 7 топменеджерів компанії. План продажів був узгоджений ще в листопаді 2023 року, і поки що Безос, станом на лютий 2024 року, продав 50 млн акцій Amazon на суму $8,6 млрд. Переїзд Безоса з Сіетлу до Майамі допоможе йому заощадити на цьому продажу майже $600 млн. Гроші, найімовірніше, підуть на розвиток другого дітища мільярдера — Blue Origin, і частково на його благодійні проєкти.

Vanguard є найбільшим власником акцій Amazon (на суму $141,74 млрд), трохи менше у BlackRock ($115,18 млрд), State Street тримає $63,42 млрд. У всіх трьох фондах Amazon посідає четверті позиції в портфелях із часткою 2,7−2,9%.

Microsoft

Третьою компанією, акції якої користувалися найбільшим попитом, за результатами подачі форм 13 °F, стала Microsoft. Її акцій скупили на $13,11 млрд, і основними покупцями були BlackRock ($2,82 млрд), Geode ($1,32 млрд) та Vanguard ($1,23 млрд).

Причому продали акцій Microsoft на $19,42 млрд. Найбільші продажі зробили Cerity Partners ($1,62 млрд), Goldman Sachs ($1,43 млрд), Arrowstreet Capital Limited Partnership ($1,02 млрд).

Найбільші власники паперів Microsoft — Vanguard ($281,04 млрд), BlackRock ($229,72 млрд), State Street ($126,37 млрд). Ці папери у всіх трьох фондах посідають перші місця з часткою 5,4−5,7% портфеля.

Великі фонди тримають акції Microsoft на перших місцях у своїх портфелях не просто так. Швидкий вступ компанії в перегони генеративного ШІ покращує її й раніше непогані перспективи. Microsoft швидко зорієнтувався: на ранньому етапі інвестував у OpenAI та активно впроваджує ШІ у свої бізнеси. Ця технологія, на думку аналітиків, допоможе йому збільшити позиції на ринку хмарних обчислень.

Ще на початку року 13 інституційних інвесторів дійшли висновків, що наступні п'ять років Microsoft переважатиме за ринковою вартістю над Apple. На їхню думку, успіхи Microsoft у галузі генеративного штучного інтелекту дають їй потужну перевагу перед «яблучною» компанією.

Meta

Компанія оголосила про свої перші грошові дивіденди у розмірі $0,50 на акцію, які виплатила 26 березня зареєстрованим станом на 22 лютого акціонерам, а також про викуп акцій на суму $50 млрд. «Ми маємо намір виплачувати грошові дивіденди щокварталу у майбутньому», — йдеться у повідомленні компанії. Всі три анонси аналітики назвали «символічним моментом» в історії компанії, який показує, наскільки вона змінилася з дня заснування, ставши зрілим бізнесом.

Попри це, Meta у першому кварталі була однією з тих, чиї акції гедж-фонди більше продавали, ніж купували. Причина, мабуть, у метавсесвітах, через які компанія продовжує втрачати гроші: підрозділ Metaverse, Reality Labs, який включає VR-гарнітури та розумні окуляри Ray-Ban, продовжував працювати зі збитком у $3,85 млрд. Зіграли свою роль і тяганини з горезвісним ШІ: Meta поки що не вдається оперативно переключити достатню кількість ресурсів на повноцінний розвиток цього напряму.

У результаті, продажі паперів компанії гедж-фондами склали $19,34 млрд проти купівлі на $9,39 млрд. Основні продавці — Cerity Partners ($1,09 млрд), State Street ($1,06 млрд), T. Rowe Price ($1, 01 млрд). А основні покупці — AllianceBernstein ($2,10 млрд), Jennison Associates ($1,15 млрд), BlackRock ($602,86 млн).

Найбільші власники акцій компанії — Vanguard ($90,89 млрд), BlackRock ($77,18 млрд) та Fidelity ($66,40 млрд). У перших двох фондах акції Meta тримаються на 5-х місцях із часткою 1,8%. У портфелі Fidelity акції компанії Цукерберга розташувалися на 3-му місці, займаючи частку в 4,46%.

Apple

До першої трійки з купівлі паперів компанія не увійшла, натомість опинилася на 2 місці з продажу її акцій. Усього її акцій у першому кварталі гедж-фонди продали на $30,1 млрд, і найбільшим продавцем був Berkshire Hathaway Воррена Баффета — фонд продав «яблучних» паперів на $21,15 млрд. Другими активними продавцями були Goldman Sachs ($1,26 млрд) та T. Rowe Price ($701,71 млн).

Купували акції Apple менш активно. Серед найбільших покупців були Geode ($1,26 млрд), Lazard Asset Management ($983,86 млн) та H&H International Investment ($884,57 млн).

Усього акцій компанії скупили на суму $11,81 млрд, а найбільшими акціонерами є Vanguard ($226,16 млрд), BlackRock ($178,43 млрд), де акції компанії на другому місці з частками 4,2 та 4,5%. Але в Berkshire ($135,36 млрд) Apple досі утримує перше місце — 40,81% портфеля.

Сам Баффет нещодавно позитивно відгукнувся про продукти компанії, зокрема, про iPhone. «Я достатньо знаю про поведінку споживачів, щоб зрозуміти, що це один із відмінних продуктів, можливо, найвеличніший продукт усіх часів. Цінність, яку вони пропонують, є неймовірною», — сказав він на зустрічі з акціонерами в Омасі.

Інші інвестори не заперечують колишніх досягнень Apple, але звертають увагу на те, що вона не встигла вбудуватися в ШІ-ралі, і не пропонує будь-яких значущих нових продуктів ринку. Vision Pro, яким вона намагалася зацікавити інвесторів, мав з'явитися на ринку в лютому, але запізнився. До того ж компанію продовжують переслідувати антимонопольні органи, і ця боротьба, очевидно, забирає чималі ресурси.

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Баффет купує страховика

Окрім продажу великого пакету акцій Apple, цього сезону Баффет повністю ліквідував свої позиції в HP, продавши все, що було в портфелі: 22,85 млн акцій за середньою ціною $30,16 за акцію.

Ще один серйозний продаж — папери Paramount, про що мільярдер уже встиг пошкодувати. Він продав 88,81% акцій компанії зі свого портфеля — загалом 55,79 млн акцій за ціною $13,28 за папір. «Я був на 100% відповідальний за рішення щодо Paramount. Ми продали все та втратили чимало грошей. Зараз я розумніший, ніж був декілька років тому. Але я також думаю, що я бідніший, бо я набув знань, оскільки я це зробив», — пояснив він своє рішення.

У числі дрібніших продажів акції двох компаній: Chevron та Louisiana-Pacific Corporation, американський виробник будматеріалів із деревини. Акцій LPX він продав 446,96 тис., у власності залишається 6,5 млн паперів на суму $553,63 млн (0,17% у портфелі).

Акції ж нафтової компанії Баффет потроху продає вже п'ятий квартал поспіль. Цього разу раз він продав 3,11 млн акцій, у його власності залишається ще 122,98 млн паперів на загальну суму $19,4 млрд (5,85% портфеля). Попри те, що Berkshire продавала акції Chevron, її частка в іншій нафтовій компанії Occidental Petroleum продовжує зростати. У першому кварталі Berkshire купила 4,3 млн акцій нафтовиків. Загалом у її власності зараз перебуває 248,02 млн акцій на суму $16,12 млрд. Фонд уже володіє майже 25% компанії та отримав дозвіл регулюючих органів на купівлю до 50%.

Оракул із Омахи також докупив декілька акцій інформаційно-розважальної групи Liberty Media, а саме — папери Liberty SiriusXM. Після купівлі акцій серій A і С частка Liberty досягла 0,9% у портфелі Berkshire.

Але найголовнішу свою покупку Баффет до останнього тримав у секреті, не бажаючи, щоб хтось повторював його стратегію та роздував ціни на акції цієї компанії. Він вклався у швейцарського страхового андеррайтера Chubb, докупивши 5,82 млн акцій на $1,41 млрд. Загалом він тепер володіє 25,92 млн акцій «швейцарців» на суму $6,72 млрд, а компанія зайняла 2,03% його портфеля та закріпилася на 9 сходинці.

Окрім Berkshire, акції Chubb також купували такі фонди, як Lazard Asset Management та Goldman Sachs Group, загалом паперів страховика в першому кварталі скупили на $2,52 млрд.

Топові п'ять позицій у портфелі Баффета після всіх змін займають Apple (40,81%), Bank of America Corp (11,81%), American Express (10,41%), Coca Cola (7,38%) та Chevron (5 85%).

Гріффін чекає на енергетичні угоди

Акції Bank of America Corp у першому кварталі купував й інший старожил ринку — Кен Гріффін із Citadel Advisors.

На відміну від Баффета, який мав зовсім небагато покупок і продажів, Гріффін у першому кварталі був набагато активнішим, якщо бути точніше — у портфелі не залишилося жодної позиції, яку б мільярдер не продав і не купив.

До шорт-листа найбільших покупок та продажів потрапили такі акції:

Компанія Купівля/продаж акцій, шт Ср. ціна 1 акції Bank of America +22,43 млн $35,8 Hess Corp +8,82 млн $148,4 Verizon Communications +6,24 млн $39,83 At&T -30,99 млн $17,19 Micron Technology -3,41 млн $101,62 AMD -2,9 млн $163,95

Кен Гріффін продовжує дотримуватися принципу «маленьких шматочків»: найбільша частка в портфелі становить лише 1,8% і не припадає на акції конкретної компанії, а на індексний SPDR S&P 500 Trust ETF на суму $1,87 млрд.

1,41% припадає на Pioneer Natural Resources — американську компанію, яка займається розвідкою вуглеводнів у Пенсільванії. Компанія володіє перспективними площами, і в жовтні 2023 року стала предметом зацікавленості з боку ExxonMobil: угода купівлі Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд має завершитися до кінця першого півріччя 2024 року.

1,37% портфеля Citadel припадає ще на одну енергетичну компанію — Hess Corporation. Компанія веде розвідку та видобуток вуглеводнів у всьому світі. На придбання цієї компанії претендує Chevron, який у жовтні запропонував два варіанти: викуп усіх акцій Hess за $53 млрд, або угода на $60 млрд, враховуючи борговий тягар компанії. Ключовий актив в угоді — 30% частка Hess у нафтовому блоці Стабрук на шельфі Гаяни.

ExxonMobil, зі свого боку, є оператором проєкту розробки блоку з 45% часткою участі, і вважає, що Chevron могла б отримати частку участі Hess, але тільки після того, як від неї відмовиться ExxonMobil. Ще 25% у проєкті належить китайській CNOOC.

У березні Exxon подала позов до арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті (International Chamber of Commerce, ICC) у Парижі, щоб зберегти за собою переважне право викупу 30% частки участі у Стабруку. Таким же шляхом, до речі, пішли й «китайці». З 15 найбільших інвесторів Hess двоє — HBK Capital Management та DE Shaw — погодилися з тим, що угода має бути відтермінована. Угода, яку мали закрити до кінця першого півріччя цього року, тепер, найімовірніше, затягнеться щонайменше до кінця року.

До топ-5 портфеля Citadel входять також папери Microsoft та Amazon із частками 1,21% та 1,14% відповідно. Загалом Гриффін володіє 2,98 млн акцій Microsoft на суму $1,25 млрд. На Amazon припадає 6,58 млн акцій на суму $1,19 млрд.

Вуд продовжує купувати Tesla

Схожі дрібні частки збирає до свого портфелю й Кеті Вуд із ARK Investment Management Holding. І так само, як у Гріффіна, немає жодної компанії в її портфелі, акції якої вона б не продавала і не купувала в першому кварталі. З однією відмінністю: продавала вона активніше, ніж купувала, а результативність роботи фонду за результатами першого кварталу склала -2,53%.

Найбільшу частку в її портфелі займає Coinbase Global — 8,22%. Цього разу Вуд продала 4,18 млн акцій, залишивши у власності трохи більше половини від проданого — 4,42 млн акцій на суму $1,17 млрд.

Схудли також третя та п'ята позиції портфеля: фінансовий конгломерат Bloc (колишня Square) та створений бухарестськими програмістами розробник ПЗ для автоматизації роботизованих процесів UiPath. Вуд продала 15,42% акцій першої та 27,24% акцій другої, залишивши у власності паперів Bloc на $850,39 млн, а Uipath — на $717,02 млн. Обидві компанії тепер займають 5,96% та 5,03% портфеля фонду відповідно.

Натомість інвестор поповнювала запаси другої та четвертої позицій. Зокрема, докупила 522,06 тис. акцій Rocu, довівши її частку до 5,31% у портфелі (у власності Вуд лише 13,08 млн акцій на суму на $754,12 млн). І, звичайно, вона не зрадила собі, і знову купувала папери Tesla: віра Вуд у компанію Маска залишається непохитною.

У першому кварталі вона купила 1,38 млн акцій компанії, і Tesla посіла другу позицію її портфеля з часткою в 6,38% (у власності Вуд було 5,18 млн акцій на суму $910,32 млн). Втім, вже у квітні, коли акції автовиробника пішли донизу, вона докупила ще 18,05 млн акцій, звітність за якими побачимо наступного кварталу. Так само, як і дані щодо купівлі акцій OpenAI, які вона купила вже після подання заявок 13 °F за перший квартал.

Акції Tesla потрапили до другої десятки акцій, що найбільше купуються і продаються фондами у першому кварталі. Тож Кеті Вуд стала далеко не єдиним покупцем. Усього акцій Tesla у першому кварталі фонди купили на $5,94 млрд, продали на $5,27 млрд. Найбільший покупець — Loomis Sayles & Co, один із найстаріших американських фондів, заснований ще у 1926 році. Фонд купив акцій Tesla на $889,53 млн. Серед найбільших продавців ще один старий американський фонд — Jennison Associates, який продав паперів автовиробника на $1,33 млрд.

Кеті Вуд не обмежувалася лише цими покупками, і, окрім них, цього разу в її портфелі з'явилася нова позиція — акції ARK 21Shares Bitcoin ETF — спотового фонду, за який довго боролася Вуд. Акції цього фонду з'явилися в портфелях 76 інституційних інвесторів (із них 18 — гедж-фонди), і Кеті Вуд зі своєю покупкою опинилася лише на третьому місці, купивши 2,91 млн акцій на $206,48 млн.

Найбільше — 4,33 млн акцій на суму $307,16 млн — купив Bracebridge Capital, невеликий бостонський фонд (AUM $520,54 млн), помітний тим, що засновники мають відношення до управління Гарвардом, частково в його управлінні знаходяться гроші Прінстона та Єля, а колишня президентка Аргентини Крістіна де Кіршнер назвала їх стерв'ятниками та терористами. Причина таких епітетів полягала в тому, що фонд був одним із кредиторів країни і, зрештою, й отримав $1,5 млрд від реструктуризації аргентинського боргу у 2016 році.

$10,56 млн вклав у ARK 21Shares Bitcoin ETF та Кен Гріффін із Citadel Advisors.

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Хто ще інвестував у спотові біткоїн-ETF та скільки вклали

Станом на кінець березня великі керуючі біткоїн-ETF компанії (від $100 млн) накопичили активів на $10,6 млрд. Фонди придивлялися до нового інструменту, і в першому кварталі вирішили почати вкладатися в спотові біткоїн-ETF.

Susquehanna International Group купила найбільшу позицію — на $1,09 млрд — в Grayscale Bitcoin Trust ETF . Окрім неї, у папери ETF вклалися ще 620 інституційних інвесторів, із яких 116 — гедж-фонди. Найбільшим власником серед популярних гедж-фондів є Horizon Kinetics Asset Management, який володіє паперами на $945,92 млн, Millennium Management ($202,03 млн) та Jane Street ($117,35 млн).

iShares Bitcoin Trust привернув увагу 415 інституційних інвесторів, із яких було 108 гедж-фондів. Найбільше вкладення зробив Millennium Management — $844,18 млн. Два інші популярні гедж-фонди — Schonfeld Strategic Advisors та Aristeia Capital — інвестували $248,02 млн і $163,37 млн відповідно.

Fidelity Wise Origin Bitcoin мала найбільший попит у Millennium Management (+$806,64 млн), також вклалися в цей ETF ще 236 інституційних інвесторів, із них 53 гедж-фонди. Серед інших найпопулярніших гедж-фондів, які купили ці папери, — Schonfeld Strategic Advisors ($231,83 млн) та Jane Street ($185,23 млн)

Папери Bitwise Bitcoin ETF купили 99 інвесторів (із них 24 фонди), із найбільшим покупцем у вигляді Jane Street ($53,79 млн). Два інші популярні гедж-фонди, які обрали ці акції, — Millennium Management ($44,74 млн) та Citadel Advisors ($5,43 млн).

У VanEck Bitcoin Trust ETF вклалися загалом 28 інституційних інвесторів, із яких було 4 гедж-фонди. Основну покупку зробила «мама» — Van Eck Associates, викупивши паперів «споту» на $98,42 млн. Серед популярних гедж-фондів інвестували в цей ETF Jane Street ($5,39 млн) та Citadel Advisors ($1,69 млн).

Invesco Galaxy Bitcoin ETF з'явилася у портфелях 20 інституційних інвесторів, серед яких 5 фондів. Susquehanna International Group вклалася в Invesco більше за решту — на $11,8 млн. Серед найпопулярніших гедж-фондів, які зробили вкладення, — Jane Street ($6,17 млн), Citadel Advisors ($3,11 млн) та Renaissance Technologies Джима Саймонса ($1,71 млн).

Фондами, що найактивніше інвестували в біткоїн-ETF, стали все той самий Bracebridge Capital ($404 млн), Boothbay Fund Management ($303 млн) та Morgan Stanley ($269,9 млн). Найбільші суми в такі ETF вкладали Millennium Management ($2 млрд) та Susquehanna International Group ($1,1 млрд).