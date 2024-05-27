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27 травня 2024, 8:20

Чим відрізняються інвестиції американців, європейців та українців

Мешканці різних країн світу відрізняються за інвестиційними стратегіями та готовністю ризикувати. Як це впливає не лише на їхнє власне благополуччя, але й на економіку держав, та в чому криються причини відмінностей, обговорили експерти під час конференції для інвесторів Invest Talk Summit.

Мешканці різних країн світу відрізняються за інвестиційними стратегіями та готовністю ризикувати.

Чому варто інвестувати навіть невеликі суми

За словами підприємця та інвестора з 10-річним досвідом Олега Котанкіна, для кожної людини при досягненні певного розміру капіталу інвестиції стають необхідністю. Досвід інвестицій можна здобути лише на практиці, і жодні книги та навчальні посібники не зможуть замінити його, — переконаний експерт.

«Навіть бестселер The New York Times не дасть вам того емпіричного досвіду, який ви можете здобути, інвестуючи хоча б невеликі суми у будь-які надійні активи», — говорить Олег Котанкін.

Водночас є декілька правил, якими варто скористатись тим, хто тільки починає інвестувати аби мінімізувати ризики. «Одне з них — це диверсифікація. Робити ставку лише на зеро — завжди погана ідея. Я згадую слова вітчизняного бізнесмена Василя Хмельницького, що найбільше грошей він втратив у тому проєкті, у який найбільше вірив і думав, що саме на ньому найбільше заробить», — розповідає Олег Котанкін.

Аби забезпечити диверсифікацію, інвестору краще мати активи в різних країнах, у різних брокерів та в різних компаніях. «Не варто все вкладати в один напрям. Так само не варто обмежуватись лише фондовим ринком, потрібно шукати різні напрями, не забуваючи залишати достатньо грошей готівкою чи на банківському рахунку про всяк випадок», — переконаний Котанкін.

Якщо ж інвестор планує почати саме з фондового ринку, то тут, вважає експерт, він може звернути увагу на ETF, що орієнтуються на індекс S&P 500.

«Будь-хто з керуючих активами прагне перевершити дохідність цього індексу. Однак я знаю багато керуючих активами і далеко не всім це вдається. Тому, якщо ви будете купувати відповідний ETF, то це може стати початком інвестиційного шляху. До того ж, аби вкладати гроші в індекс, вам не потрібно глибоко розбиратися в ринку чи проходити спеціальне навчання», — вважає експерт.

Особливість інвестицій українців

На думку Олега Котанкіна, інвестиційні підходи українців і жителів європейських країн суттєво відрізняються. «В Україні люди дуже люблять ризикові проєкти. Але запропонуйте європейцю 5% річних і він тікатиме від вас. Причина цього дуже проста — в Європі є так звані історічні гроші, тобто кошти, які в однієї сім'ї зберігалися впродовж століть. У нас ситуація протилежна. Коли я народився, то в мене із активів був лише „пакет АТБ“. Тому українцям потрібно заробити на квартиру, машину і так далі», — пояснює він причини готовності ризикувати.

За словами підприємця, за цих умов європейців важко переконати інвестувати навіть в такі, здавалося б, надійні активи, як американські казначейські облігації, — вони краще триматимуть кошти в банку під значно нижчі відсотки. Натомість багато українців готові вкладати заощадження «у будь-що» і тому з легкістю купують умовний Dogecoin.

Небажання європейців ризикувати, вважає Котанкін, призводить до того, що в ЄС, на відміну від США, немає сильного фондового ринку. Українці ж у питаннях ризику більш схожі на американців, які активно займаються власними інвестиціями.

Водночас готовність ризикувати створює не тільки переваги, але й загрози. «Існує велика кількість компаній, які спекулюють на нашому бажанні заробити відразу ікси», — застерігає експерт.

Як Європа та США шукають гроші для бізнесу

Попри відмінності в поводженні з грошима, європейська й американська економіки стали потужними, адже беруть гроші в населення та вкладають їх у бізнес, переконаний співзасновник УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський.

«Відмінність полягає в тому, що в американській культурі популярні інвестиції в бізнес-напрям — кожен має брокерський рахунок і сам обирає акції. Європейці мають інший підхід. Вони не хочуть ризикувати і віддають кошти в банк під стабільні невисокі прибутки. Але, врешті-решт, гроші так само потрапляють бізнесу і розвивають економіку» — зазначає Карпіловський.

В Україні ж, на його думку, ситуація спотворена: «Якщо ми кладемо гроші в банк, той віддає їх НБУ. Самі ж ми боїмося вкладати кошти в бізнес, адже він, недосвідчений, непрозорий і надто ризикований».

Потім, зазначає експерт, в українців виникає запитання, чому в нас слабка економіка. «Це тому, що більшість з нас, маючи заощадження, обрали купити однокімнатну квартиру біля метро і фактично вилучили кошти з економіки на 20 років. Як наслідок, ми менше створюємо бізнесів і рідко вкладаємо гроші в підприємства. Ми, радше, віддамо заощадження в чергову піраміду, ніж позичимо їх сусіду, який відкриває СТО», — говорить експерт.

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Як результат, зазначає Карпіловський, навряд чи ми можемо чекати на злет економіки, якщо в ній не почнуть працювати наші заощадження.

Коментувати

Коментарі - 3

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
27 травня 2024, 8:39
#
Так і Україні бізнес не поспішає брати фінансування від мікроінвесторів. Навіть Нова Пошта своїми облігаціями дає менші відсотки ніж ОВДП (хоча це безглуздо, адже інвестор не отримує жодних гарантій і немає бонусу за зростання вартості компанії). Навіщо простій людині позичати їм гроші?
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0
vbhjckfd
vbhjckfd
27 травня 2024, 8:41
#
З винятків хіба пайовий інвестиційний фонд Інжур, які дають вкладатися в комерційну (і трохи житлову) нерухомість мікроінвесторам. Там, здається, вартість паю виросте в разі росту вартості об'єкту
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 травня 2024, 10:12
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Вони граються з коштами залогових активів. No go.
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