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28 травня 2025, 13:36

Україна програє війну дронів: час залучити великий бізнес

Одночасно декілька публічних військовослужбовців, котрі працюють у галузі безпілотних систем, заявили про факт відставання України від рф у війні дронів. Вони кажуть, що можливості москви у різних сегментах галузі БПЛА зростають дуже швидко, натомість у нас такого зростання немає. Як вирішити цю проблему, розповів співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

Одночасно декілька публічних військовослужбовців, котрі працюють у галузі безпілотних систем, заявили про факт відставання України від рф у війні дронів.

Як відомо, росіяни збираються воювати з нами ще десятки років. Саме рішення із руйнації енергетичної, транспортної інфраструктур, великих і навіть середніх підприємств зараз розгортає проти нас рф. Тисяча «шахедів» на добу, котру нам пророчить журнал «Економіст», — це не тільки про фронт, це, радше, про тил. Економіка в тилу все більше під прицілом, фронт тримати буде дедалі тяжче.

Що робити? Відповідь дуже проста і очевидна. Технологічну війну виграють великі виробництва і великі команди розробників. А великі виробництва і великі розробки — це компетенція великого бізнесу.

У рф держава і наближений до влади великий бізнес об'єдналися і створили масштабні виробничі потужності і численні команди інженерів. Було створено величезні виробництва, з небаченими для України масштабами — наприклад, нині це сотні «шахедів» на добу, або тисячі дронів на оптоволокні.

В Україні все інакше. Тут фактично виробництвом дронової продукції займаються невеличкі у масштабах війни приватні компанії і сама армія.

В будь-якому разі, це дуже часто рівень гаражного виробництва. Про якісь технологічні прориви (наприклад, функціональніше оптоволокно, або системи лазерного наведення, або вироби рівня Mavic 3) в таких умовах важко мріяти.

Великий бізнес — він, і тільки він, впорається із завданням перемоги у перегонах озброєнь. У кого, як не у великого бізнесу, є компетенція штовхати державу туди, куди потрібно.

По-перше, саме він страждає, і чим далі, тим сильніше страждатиме від дронових атак росіян. Наприклад, власники портової інфраструктури, нафтобаз чи зерносховищ ще 2 роки тому мали б зібратися і організувати/профінансувати роботу зі створення перехоплювача шахедів. Це б заощадило їм і нам сотні мільйонів доларів.

По-друге, саме у великого бізнесу є найкращі кадри — управлінці, котрі мають досвід як розгортання великих виробництв, так і організації технологічних консорціумів з розробки та інтеграції необхідних рішень.

Великий бізнес має об'єднатися і організувати військово-технологічну Ставку. Залучити туди найбільші волонтерські фонди, державні інституції та представників військових. Зрештою виробити програму розвитку дронової галузі — план, якими саме технологіями ми найближчими роками збираємося завоювати домінування у повітрі, а, відтак, виграти війну.

Бізнес має сформувати технологічну Ставку і, радше, не стільки закривати проблему своїми грошима, як належним чином організувати процес. В принципі, розробки не обов’язково потребують захмарних коштів — важливо, радше, системна робота з пріоритетами і розподілом ролей. А щодо виробництва, то тут і так від держави та партнерів виділяються значні ресурси — важливо, щоб вони витрачалися ефективно.

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Росіяни налаштовані дуже серйозно — нас намагатимуться знищувати під корінь. Тож власники найбільших активів нашої країни мають не здаватися і активно включатися у їх порятунок, бо саме компетенції великого бізнесу зараз є найзатребуванішими в цій війні технологій.

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