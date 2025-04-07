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7 квітня 2025, 12:10

Трамп не зупиниться, а криза стає невідворотною

Розпродаж ринків, який відбувся минулого тижня, може бути лише початком поглиблення кризи, адже Трамп не планує зупиняти свою економічну політику. Чому такі дії Трампа радують путіна та Сі Цзіньпіна, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Розпродаж ринків, який відбувся минулого тижня, може бути лише початком поглиблення кризи, адже Трамп не планує зупиняти свою економічну політику.

Чи може не статися глобальна криза?

Насправді, так. Навіть попри масштабне падіння фондових ринків. Це падіння сталось на тлі дуже дорогих ринків, але бульбашки ще не луснули. Власне, поки що ринки просто змінили напрям і прямують донизу. Спускаются з історичних максимумів, що останніми роками постійно оновлювались. Тому, до речі, треба обережніше ставитись до повідомлень «найбільші втрати в історії», бо їх рахують в абсолютних, а не відносних цифрах. А оскільки все ніколи не було таким дорогим, як зараз, то і будь-яке падіння відразу видається значним в абсолютних цифрах.

Але поки що падіння не рекордні. Поки що. Хоча й дуже великі. Падіння ключового індекса ринків США на 11% за два дні — це дуже непересічна подія.

Що має статись, щоб ситуація виправилась? — Диво.

Чому диво? Тому що потрібно, щоб руйнівна політика змінилася на адекватну. Для цього треба насамперед зупинити торгівельну війну. Але хто її зупинить? Трамп, який впевнений у власній геніальності? Якому якраз і співають на вушко росіяни, що він все робить правильно, що протести проти нього — то все підступні вороги. Страшний deep state задумав кольорову революцію в США, і тільки мудрий Трамп може це зупинити. Чи Трамп, якого китайці беруть на слабо, ескалюючи торговельну війну? І Трамп не буде чути зворотних сигналів. Тим паче, що поки що проти Трампа протестують ті люди, які голосували проти Трампа. Не причина для нього реагувати.

А коли будуть наслідки? По-перше, Трамп чомусь впевнений, що наслідків не буде. А по-друге, тоді буде пізно. Коли всі не МАГА-виборці Трампа офігіють від економічних наслідків його дій, буде пізно. Ну, а МАГА завжди віритимуть в свого месію.

Парадокс і в тому, що Трамп поглиблює хворобу, яка зробила можливим вибір популіста у США. В США дуже багато незадоволених людей, рівень життя яких впав за останні десятиліття. І Трамп каже, що у всьому винні китайці, які забрали робочі місця, глобалісти і, звісно, Байден. Тобто проблема ззовні. І боротись треба з цим страшним ворогом.

Але якщо б у США все було погано і зовнішні вороги забрали якісь робочі місця, то в США мало б бути шалене безробіття. Але його немає. Трамп прийшов до влади на тлі повної зайнятості. Тобто безробіття майже немає. І це ще на тлі масштабної міграції. А мігранти ж також не можуть не працювати. Бо їм їсти треба щось.

То хто ж вкрав так робочі місця із США, що безробіття при цьому немає? Тобто американці працюють. Вони мають роботу. Тобто немає сенсу затягувати такою ціною ще якісь виробництва в США, якщо ваша мета — просто створення робочих місць.

А що ж змінилося? — Нерівність. В США значно зросла нерівність. Що й відчуває колись дуже заможний і великий середній клас. Тобто і боротися треба з нерівністю. А що робить Трамп? Він її посилює, знову зменшуючи податкове навантаження на найбагатших. Бінго. І знов багато незадоволених. І знову запит на популізм.

В результаті абсолютно деструктивні кроки Трампа щодо руйнації власних союзів, дискредитації США, як торговельного партнера, зростання невизначеності у власній економіці, підживлення інфляції і провокування рецесії. Та ще й підрив довіри до долара. Як до резервної валюти. Основи могутності економіки США останні 70 років.

Короче, це все виглядає, як щасливий лотерейний квиток для Сі. І тому він ескалює торговельну війну. А росіяни, звісно, радіють, що США самозакопуються. І гладять его президента США.

То чи буде Сі деескалювати?- Ні. Навіщо. Так, китайська економіка страждатиме. Але в Китаї немає демократії. І економічна логіка вторинна на тлі протистояння із США. Як Трамп рятує путіна від ганьби, так він повертає Сі до великої гри. І це після того, як китайська економіка пройшла свій пік, демографія кричить про кризу, а гроші почали тікати з Китаю в Індію та інші країни. Подарунок долі.

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А отже, Трамп не зупиниться. Продовжить хаос. Атакуватиме ФРС, підриваючи довіру і тут. Роблячи кризу невідворотною. Такі собі перспективи. І тільки десь сидить і посміхається один Сі і один путін…

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
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