Чому під санкції Трампа не потрапила росія

2 квітня Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на весь імпорт із усіх країн до США та індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, із якими США має найбільший торговий дефіцит. Так, для китайських товарів він становитиме 34%, ЄС — 20%. Але в переліку «штрафників» відсутня росія. Чому, — пояснює політолог Вадим Денисенко.

Із позитивного. Схоже, що це частина переговорної стратегії Трампа: або ви погоджуєтеся на якийсь формат миру, або будуть запроваджені обіцяні Лендсі Гремом тарифи в 500% на всі товари з країн, які купують російську нафту. Формально, схожа логіка застосована і щодо Канади та Мексики.

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Із негативного. США і росія стоять напередодні можливого підписання угоди про «рідкісноземельні метали», яка передбачатиме не просто входження американського капіталу в російський енерговидобуток, але й створення торгових домів із продажу російських підсанкційних товарів насамперед у ЄС (візит Дмітрієва в Вашингтон саме про це). Це складний процес, бо вимагає погодження передусім ЄС. Але тепер, запровадивши мита на товари з ЄС, Трамп має люфт для маневру.

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Я залишаюся при думці, що путін робитиме все, щоб продовжити війну, але тепер поле для маневру в нього звузилося. Головним переговорним чинником для путіна залишається саме угода про надра. Його ставка на те, що він буде потрібен, як посередник у переговорах США-Китай, різко падає.

В нинішній ситуації в нього є опції «або-або» і він, із великою долею ймовірності, прийме сторону Китаю, як менше лихо персонально для себе (якщо коротко: він хоче продовження війни і він боїться 30% ура-патріотів у поствоєнний період).

Вигідна для нас гра ЄС у те, що ми частина переговорного процесу ЄС-США, залишається базовою для України, але поле для маневру також звузилося. Річ у тім, що в ЄС вважали, що поки йде війна, Трамп не піде на мита проти Європи. Зараз буде гра у відміну мит, і тут ми з козиря перетворилися на потужну, але не козирну карту (цю тему підігріватимуть Угорщина та Словаччина). Але, попри все, це наша головна гра на сьогодні. Ще раз наголошу: ЄС вестиме переговори про мита, безпеку і підтримку України. Вони приречені це робити найближчими місяцями.

Ми повинні мати на увазі, що можливість війни в Ірані є доволі високою. Ця опція існує, і вона багато в чому потрібна Трампу. Адже швидке переможне бомбардування дозволить закрити будь-які спроби грати в контрсанкції й створювати антиамериканські коаліції.

Поки що війна в Ірані — все ще теоретична опція. Але з її реалізацією фокус уваги буде переведений від України.