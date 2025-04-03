Чому під санкції Трампа не потрапила росія

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2025, 11:48

Чому під санкції Трампа не потрапила росія

2 квітня Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на весь імпорт із усіх країн до США та індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, із якими США має найбільший торговий дефіцит. Так, для китайських товарів він становитиме 34%, ЄС — 20%. Але в переліку «штрафників» відсутня росія. Чому, — пояснює політолог Вадим Денисенко.

2 квітня Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на весь імпорт із усіх країн до США та індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, із якими США має найбільший торговий дефіцит.

Із позитивного. Схоже, що це частина переговорної стратегії Трампа: або ви погоджуєтеся на якийсь формат миру, або будуть запроваджені обіцяні Лендсі Гремом тарифи в 500% на всі товари з країн, які купують російську нафту. Формально, схожа логіка застосована і щодо Канади та Мексики.

Читайте також: Тарифи Трампа спрямували ціни на золото до нових рекордів: що буде далі

Із негативного. США і росія стоять напередодні можливого підписання угоди про «рідкісноземельні метали», яка передбачатиме не просто входження американського капіталу в російський енерговидобуток, але й створення торгових домів із продажу російських підсанкційних товарів насамперед у ЄС (візит Дмітрієва в Вашингтон саме про це). Це складний процес, бо вимагає погодження передусім ЄС. Але тепер, запровадивши мита на товари з ЄС, Трамп має люфт для маневру.

Читайте також: Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

Я залишаюся при думці, що путін робитиме все, щоб продовжити війну, але тепер поле для маневру в нього звузилося. Головним переговорним чинником для путіна залишається саме угода про надра. Його ставка на те, що він буде потрібен, як посередник у переговорах США-Китай, різко падає.

В нинішній ситуації в нього є опції «або-або» і він, із великою долею ймовірності, прийме сторону Китаю, як менше лихо персонально для себе (якщо коротко: він хоче продовження війни і він боїться 30% ура-патріотів у поствоєнний період).

Вигідна для нас гра ЄС у те, що ми частина переговорного процесу ЄС-США, залишається базовою для України, але поле для маневру також звузилося. Річ у тім, що в ЄС вважали, що поки йде війна, Трамп не піде на мита проти Європи. Зараз буде гра у відміну мит, і тут ми з козиря перетворилися на потужну, але не козирну карту (цю тему підігріватимуть Угорщина та Словаччина). Але, попри все, це наша головна гра на сьогодні. Ще раз наголошу: ЄС вестиме переговори про мита, безпеку і підтримку України. Вони приречені це робити найближчими місяцями.

Ми повинні мати на увазі, що можливість війни в Ірані є доволі високою. Ця опція існує, і вона багато в чому потрібна Трампу. Адже швидке переможне бомбардування дозволить закрити будь-які спроби грати в контрсанкції й створювати антиамериканські коаліції.

Поки що війна в Ірані — все ще теоретична опція. Але з її реалізацією фокус уваги буде переведений від України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Abramon
Abramon
3 квітня 2025, 11:55
#
Можливо тому, що США не мають офіційних торгівельних відносин з російською федерацією.
+
0
zephyr
zephyr
3 квітня 2025, 12:36
#
Торговая палата, говорит что есть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами