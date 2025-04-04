Трамп кинув трильйони доларів у багаття своїх амбіцій та ілюзій

Другий день поспіль на фондових ринках триває різке падіння. Як наслідок, на вечір п'ятниці індекс S&P 500 знизився, порівнюючи з початком року, майже на 12%. Як світ реагує на митну політику Трампа, і на що ключові фінансисти чекають далі, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

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Погодьтеся, що «День визволення» минув гідно — трильйони доларів були повністю визволені з лап міжнародного капіталу і кинуті «на вітер, у багаття особистих амбіцій та ілюзій». Розгром на ринку акцій у четвер, після доленосних демонстрацій президентом США табличок у Трояндовому саду біля Білого дому, закінчився втратою майже $3 трлн. Лише Apple подешевшала за день на $300 мільярдів. І це ще далеко не факт, що розгром закінчено. Такого падіння ринки не знали з березня 2020 року, коли почалася пандемія.

Але що там якісь індекси, коли найвеличніший лідер береться за історичну справу?! У нього не може бути провалів, у нього все йде за планом і обов’язково увінчається фантастичним успіхом. «Це велика справа. Я сказав, що буде саме так, і так, саме так воно і є…», — заявив вчора президент США журналістам.

Сподіваюся, що він мав на увазі не розгром на ринку цінних паперів, який вже увійшов в історію. Як чудово прокоментував Ларрі Саммерс, в минулому міністр фінансів США: «Зазвичай, жахливе падіння ринків трапляється через банківську кризу, пандемію, ураган або недружні дії якоїсь іншої країни. Ми не звикли до такої реакції ринків на дії президента США, якими він ще й так пишається. Історія не знає таких прецедентів, і ця ситуація є дуже небезпечною». Важко не погодитися… Але тільки не Трампу, який щиро впевнений у своїй правоті: «Ринки процвітатимуть, фондова біржа процвітатиме, країна процвітатиме!». І хоч ти трісни!

Як реагує світ

Реакція світу на витівки Трампа, інакше й не скажеш, була гостро негативною і одностайною, незалежно від того, чи є країна союзником, чи противником США. Ось декілька прикладів:

ЄС: «Заходи у відповідь вже готуються»;

Китай: «Скасуйте тарифи, або вживатимемо контрзаходи;

Німеччина: «Маємо тиснути на президента Трампа»;

Мексика: «Готуємо масштабну відповідь».

Міжнародні агенції, на кшталт МВФ та Всесвітньої організації торгівлі, теж не на боці президента США, і вже заявили про те, що тарифи матимуть негативний вплив на обсяги світової торгівлі і сповільнять економічне зростання.

Чи домовлятимуться країни? Напевно, спробують, бо для декого, наприклад, Японії, тарифні ініціативи Трампа є загрозою національного масштабу. Також про бажання укласти угоду говорять і британські політики. Але якось важко уявити, щоб той же Китай покірно промовчав та змирився зі своєю долею. Тож, боюся, на нас чекає ще декілька раундів «веселощів». Водночас Трамп випромінює суцільний оптимізм: «Світ хоче зрозуміти, чи можна якимось чином укласти з нами угоду!». Схоже, що він повністю вірить в свою правоту, ось тільки в таких справах віра — мабуть, ненайкращий порадник.

Чим все закінчиться? Достеменно ніхто не знає, треба хоч трохи почекати, доки розсіється туман, але ще вчора UBS підвищив прогноз інфляції до 5%, за умов, що оголошені тарифи стануть постійними, і знизив прогноз зростання ВВП США на 1%. Goldman Sachs прогнозує, що в річному вимірі економіка США у 2025 році сповільнить зростання на 1,5%, а інфляція зросте до 3,5%.

Ймовірність рецесії в США, за оцінками банкірів, вчора зросла з 20% до 35%. Напевно, найближчими днями ми побачимо ще більше подібних прогнозів від інших великих банків Wall Street, а це означає, що на горизонті великими літерами знову чорніє слово «Стагфляція!».

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І лише в Білому домі, господар якого, мабуть, не знає подібних слів, все добре — процес «визволення» триває, світові лідери встали на коліна й повзуть домовлятися, інвестори складають трильйони доларів у мішки, щоб везти до США, Америка прямо на очах «стає великою знову», а в підручниках історії вже звільняють сторінки, щоб нащадки колись дізналися про звитяги найвеличнішого президента всіх часів! Амінь!