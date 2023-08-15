Сезон звітності за ІІ квартал майже закрито: топ-5 компаній, які є улюбленцями Волл-стріт

Сезон корпоративних звітів американських компаній за другий квартал добігає кінця. Його результати виявилися кращими за очікування: у 78,6% компаній S&P 500 прибуток на акцію перевищив оцінки. Хто опинився у топ-5 «відмінників», розповідає InvestingPro. «Мінфін» публікує скорочений переклад статті.

Попри інфляцію, високі відсоткові ставки та загрозу рецесії в економіці, результати американських компаній за другий квартал дозволили інвесторам зітхнути з полегшенням: уповільнення прибутку, що очікувалося, виявилося не таким різким, як передбачалося.

За даними Refinitiv, із 443 компаній S&P 500, які опублікували свої результати минулої п'ятниці, у 78,6% прибуток на акцію за 2 квартал перевищив оцінки.

Завдяки цьому скорочення сукупного прибутку у другому кварталі до аналогічного періоду минулого року (р/р) склало -3,8%. Це набагато краще за гнітючий прогноз -6,8%, про який повідомлялося на початку сезону звітів.

Пристрасті вщухли і можна подивитися, яким компаніям вдалося витримати шторм у непростих умовах.

У сьогоднішній статті ми розповімо про п'ять «відмінників» Волл-стріт за підсумками другого кварталу. За допомогою інструмента для скринінгу акцій InvestingPro також перевірено потенціал зростання чи зниження для кожної компанії щодо їх оцінки за моделями справедливої вартості InvestingPro.

1. Meta Platforms

Динаміка з початку року: +154%

Ринкова капіталізація: $786,7 млрд

Meta Platforms (NASDAQ:META) повідомила про свій другий поспіль «потрійний прибуток» минулого місяця. Її прибуток, зростання продажів та прогнози перевищили консенсус-оцінки аналітиків. Акції Meta у відповідь на сильні результати та позитивні прогнози зросли на 5,5%, показавши ралі після звіту вже втретє поспіль.

Материнська компанія Facebook, Instagram, WhatsApp, а тепер ще й Threads представила 26 липня напрочуд сильні результати за другий квартал, а її прогнози на третій квартал суттєво перевищили оцінки Волл-стріт, у чому знайшло відображення відновлення ринку цифрової реклами.

Невтомні спроби Meta удосконалити свою рекламну систему після змін у політиці захисту даних iOS від Apple нарешті почали приносити плоди. На фоні покращення операційної ефективності компанія очікує, що у другому кварталі зростання її продажів прискориться до двозначних темпів. Оскільки дітище Марка Цукерберга продовжує підвищувати операційну ефективність.

Акції Meta продемонстрували разюче ралі у 2023 році, додавши 154%. Це один із найкращих результатів у розрахунковій базі S&P 500. Інвесторів надихнуло агресивне скорочення витрат, здійснене гендиректором Марком Цукербергом останніми місяцями.

Варто зазначити, що навіть після понад дворазове зростання з початку року акції Meta залишаються недооціненими, згідно з моделями InvestingPro, і мають потенціал зростання на 15,9%, порівнюючи з ціною закриття четверга $305,74.

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2. Eli Lilly

Динаміка з початку року: +42,5%

Ринкова капіталізація: $469 млрд

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) відзвітувала про дуже сильні показники прибутку та виторгу. Фармацевтичний гігант провів один із найприбутковіших кварталів у своїй історії завдяки ажіотажному попиту на новий препарат для лікування діабету Mounjaro. Сильні результати дали можливість компанії підвищити річний прогноз щодо прибутку та продажів.

Прибуток на акцію за другий квартал підскочив на 85% р/р, а продажі збільшилися на 28% на фоні підвищення попиту на популярні препарати компанії.

Інвестори покладають великі надії на препарат Mounjaro, який здатний генерувати величезний продаж, причому не тільки в сегменті діабету. Минулого місяця Eli Lilly подала заявку до FDA на реєстрацію цього препарату для лікування хронічного ожиріння.

Акції Eli Lilly після публікації звіту за другий квартал підскочили на 15,9%, додавши $64 млрд до ринкової капіталізації. Це дозволило Eli Lilly обігнати UnitedHealth (NYSE:UNH) та стати лідером за показником ринкової капіталізації серед компаній сектору охорони здоров'я.

З капіталізацією $469 млрд Eli Lilly тепер посідає дев'яте місце у списку найбільших компаній на американському фондовому ринку.

Акції Eli Lilly з початку цього року додали 42,5%, частково завдяки прогресу з багатообіцяючим препаратом від ожиріння, а також завдяки позитивним результатам випробувань експериментальних ліків для лікування хвороби Альцгеймера.

Незважаючи на це, її акції залишаються надзвичайно переоціненими, порівнюючи з оцінкою справедливої вартості InvestingPro, яка вказує на потенціал зниження на 26% від поточних рівнів.

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3. Caterpillar

Динаміка з початку року: +18,5%

Ринкова капіталізація: $144,8 млрд

Caterpillar (NYSE:CAT) презентувала результати за другий квартал 1 серпня. Її прибуток і виторг впевнено перевершили очікування аналітиків: продажі зросли на 22% р/р на фоні високого попиту на широкий спектр будівельного, гірничодобувного та енергетичного обладнання.

Промисловий гігант, якого прийнято вважати барометром загальної економічної активності, прогнозує зростання продажів та маржі операційного прибутку у другому півріччі, порівнюючи з торішніми рівнями.

Після звіту акції Caterpillar підскочили на 8,5% до нового рекордного максимуму.

З початку 2023 року папери Caterpillar, що входять до розрахункової бази Dow Jones Industrial Average, зросли на 18,5% на фоні надій на стійкість глобальної економіки.

Незважаючи на сильне зростання цього року, акції Caterpillar залишаються недооціненими, згідно з InvestingPro: середній таргет за моделями справедливої вартості становить $308,64, що означає потенціал зростання на 8,7%.

4. Boeing

Динаміка з початку року: +25,1%

Ринкова капіталізація: $143,7 млрд

Прибуток та виручка Boeing (NYSE:BA) за другий квартал (звіт було опубліковано 26 липня) помітно перевищили оцінки аналітиків завдяки відновленню поставок у сегменті цивільної авіації.

Крім того, американський аерокосмічний гігант згенерував за минулий квартал вільний грошовий потік у розмірі $2,6 млрд, суттєво перевищивши прогноз, і підтвердив річний прогноз за цим показником на рівні $3−5 млрд.

На додаток до цього, компанія повідомила про плани підвищити темпи виробництва свого популярного лайнера Boeing 737 Max із 31 до 38 на місяць на фоні пом'якшення проблем у ланцюжках поставок.

Акції Boeing після публікації звіту підскочили на 9,2% — до максимального рівня закриття з листопада 2021 року. Це третє за силою зростання у відповідь на звіт за останні 20 років та найпотужніше зростання з другого кварталу 2017 року (тоді папери подорожчали на 9,9%).

З початку року акції Boeing зросли на 25,1% на фоні ознак відновлення після проблем через лайнери MAX та пандемію коронавірусу.

Boeing залишається серед фаворитів аналітиків Волл-стріт, але акції компанії виглядають трохи переоціненими: кількісні моделі InvestingPro вказують на потенціал зниження на 13% із поточних рівнів.

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5. Royal Caribbean Cruises

Динаміка з початку року: +109,5%

Ринкова капіталізація: $26,5 млрд

Royal Caribbean (NYSE:RCL) повідомила 27 липня про квартальний прибуток на акцію і зростання продажів кращі за очікування, а також підвищила річний прогноз на фоні сприятливих перспектив попиту. Результати, кращі за очікування, дали можливість акціям зрости на 7,6%, причому папери подорожчали у відповідь на звітність на понад 7% вже вп'яте поспіль.

Прибутковість Royal Caribbean продовжує відновлюватись після пандемії COVID-19 разом із попитом у туристичній галузі. Мандрівники знову виявляють попит на круїзи, що дозволило Royal Caribbean згенерувати квартальний виторг у розмірі $3,52 млрд.

Зростають акції й інших операторів круїзів. Акції Royal Caribbean у 2023 році подорожчали на 109,5%, Carnival (NYSE:CCL) — на 115%, Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) — приблизно на 50%.

Попри це, акції Royal Caribbean залишаються дешевими, згідно з оціночними моделями InvestingPro. Середній таргет за справедливою вартістю вказує на потенціал зростання на 12,7% із поточних ринкових рівнів.