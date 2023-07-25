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25 липня 2023, 16:23 Читать на русском

Перші авіарейси з України найімовірніше запустять до кінця року з трьох міст — Ryanair

Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України — найімовірнішим виглядає кінець 2023 року. Про це повідомив CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України — найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.
Фото: pixabay.com

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Що відомо

«Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року», — зазначив О'Лірі.

Він розповів, що Україна працює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом щодо організації безпеки польотів.

«Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір», — розповів О'Лірі.

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За його словами, на сьогодні виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Крім того, як стверджує очільник Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити й з Одеси.

«Два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро», — зазначив О'Лірі.

Щодо того, куди прямуватимуть рейси з України, то, за словами СЕО Ryanair, основними містами, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

«Оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів (після відновлення дозволу на польоти, — ред.)», — сказав О'Лірі.

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«Це буде близько 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 — зі Львова, і наступні 5 міст — з Одеси», — додав він.

О'Лірі також повідомив, що авіакомпанія готова мати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків — у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число протягом наступних 2−4 роки, у міру збільшення трафіку.

Джерело: Мінфін
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