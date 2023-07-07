«Той самий Twitter, але без Маска»: як працює і розвиватиметься новий Threads

За перші декілька годин із моменту запуску Threads встановили понад 30 млн осіб. Twitter вже погрожував засудити Meta за плагіат та переманювання співробітників. Чому новий додаток вже встигли охрестити «вбивцею Twitter», чому приваблює інтерес користувачів у всьому світі та чим їх поки що розчаровує, розповість «Мінфін».

Перші враження від Threads

Threads — це новий додаток від материнської компанії Facebook, Instagram та WhatsApp. Його запуск став головною подією літа на американському техноринку.

Інтерфейс нової мережі (лайки, репости, відповіді) виглядає клоном Twitter. Таким чином, перехід між платформами не повинен спричинити труднощів.

Повідомлення, що публікуються в Threads, матимуть обмеження в 500 символів. Це більше, ніж наразі у безкоштовному акаунті Twitter — 280.

Як і в Твіттері, користувачі можуть відповідати, робити репости та цитувати повідомлення інших тем. Додаток також поєднує в собі існуючу естетику та навігаційну систему Instagram, і пропонує можливість ділитися повідомленнями з тем просто в Instagram Stories.

Облікові записи Threads можуть бути вказані як загальнодоступні або приватні. Підтверджені облікові записи Instagram автоматично перевіряються у Threads.

«Бачення Threads полягає в тому, щоб створити можливість та дружній суспільний простір для спілкування. Ми сподіваємося взяти те, що Instagram робить найкраще, і створити новий досвід із текстом, ідеями та обговоренням того, що у вас на думці», — так прокоментував запуск нового додатка генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Одна з головних претензій до Threads, як до заміни Twitter, — алгоритмічна, як у Facebook, а не хронологічна побудова стрічки: налаштувати стрічку неможливо. Крім того, до стрічки відразу почали потрапляти пости платних інфлюєнсеров, на яких користувач не підписаний.

Неможливий пошук за змістом повідомлень, а хештеги відсутні, як і можливість особистих повідомлень. Але ці налаштування розробники обіцяють додати пізніше. Свої пости після публікації не можна редагувати (ця функція, втім, і в Twitter з'явилася нещодавно і в обмеженому форматі).

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Увійти легко, з виходом — труднощі

Threads вже доступний у 100 країнах і понад 30 мовами через iOS та Android від Apple.

Користувачі реєструються через свої облікові записи Instagram і зберігають те ж саме ім'я користувача, пароль та обліковий запис, хоча можуть і відредагувати свою біографію, щоб вона була унікальною для Threads. Користувачі також можуть імпортувати список облікових записів, на які вони підписані, безпосередньо з Instagram, що спрощує запуск додатку.

Але залишити Threads не так просто. Хоча користувачі можуть тимчасово деактивувати свої профілі через розділ налаштувань у додатку, компанія заявляє у своїй політиці конфіденційності, що «ваш профіль Threads може бути видалений тільки шляхом видалення вашого облікового запису Instagram».

Деякі користувачі також висловили занепокоєння щодо обсягу даних, які Threads може збирати про користувачів, включаючи розташування, контакти, історію пошуку та переглядів, контактну інформацію та багато іншого, згідно Apple App Store.

Twitter перейшов на погрози

У своєму твіті у четвер новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно, схоже, визнала запуск конкуруючого додатка, назвавши Twitter незамінним.

«Нас часто наслідують, але спільнота Twitter ніколи не може бути скопійована», — сказала вона.

Але далі розмови вже перейшли до іншої площини. Юрист Twitter Алекс Спіро надіслав голові Meta Марку Цукербергу офіційний лист, в якому звинуватив Meta у «систематичному, зловмисному та незаконному присвоєнні комерційних таємниць та іншої інтелектуальної власності компанії Twitter» під час створення мережі Threads.

«Конкуренція — це добре, але обман — ні», — написав власник Twitter Ілон Маск у власній соцмережі.

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Чи може Threads стати «вбивцею Twitter»

Багато ЗМІ, включаючи Bloomberg, The Wall Street Journal та TechCrunch, вважають Threads набагато серйознішою загрозою Twitter, ніж усіх його колишніх невдалих «вбивць» — від Mastodon і Bluesky до Gab.

Meta, що давно процвітає в копіюванні та успішному масштабуванні чужих ідей, змогла зробити сервіс, в якому є приблизно те саме, що в Twitter, але немає непередбачуваного власника (що раптово обмежив звичайних користувачів читанням 600 твітів на день), зате є низький поріг входу та переходу за рахунок інтеграції з Instagram.

«Хочете зрозуміти, що таке Threads? Просто заплющіть очі і уявіть Twitter — але майже без Ілона Маска. Власне, у цьому весь сенс», — безпосередньо написала WSJ, яка порівняла обидва сервіси.

До того ж, у Meta є істотна перевага перед Twitter: розмір існуючої бази користувачів. Meta сподівається захопити за допомогою нового додатка хоча б частину своїх понад 2 мільярдів активних користувачів Instagram у всьому світі. Активна база користувачів, до речі, становить близько 250 мільйонів осіб.

«Це забере деякий час, але я думаю, що має бути додаток для публічних розмов із понад 1 мільярдом людей. Twitter мала можливість зробити це, але вона не вдалася. Сподіваюся, так і буде», — сказав Цукерберг у повідомленні Threads.