Moody's нагадав про банківську кризу: що далі

Ринок сповнюється оптимізму, а ФРС готується призупинити цикл підвищення ставок. Чи означає це перемогу над інфляцією, розмірковував засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Зростання цін сповільнилося, але чи надовго

Головна подія тижня, а може й не тільки тижня, — оголошення даних про споживчу інфляцію за липень — додала оптимізму. Фактичні результати виявилися кращими за очікувані і підтвердили тезу про те, що зусилля ФРС, врешті-решт, дають бажаний результат: зростання цін сповільнюється. А це, зі свого боку, обмежує кількість можливих сценаріїв щодо подальших дій ФРС до двох можливих: (1) на наступному засіданні, у вересні, ФРС зробить паузу, а далі побачимо… та (2) цикл підвищення ставки закінчився і далі на нас чекає поступове зниження.

Мені здається, що перший сценарій є реалістичнішим, і якщо вірити ринку ф’ючерсів на ставку центрального банку, то ймовірність того, що ФРС, принаймні, зробить паузу, складає 90%. Найімовірніше, пауза супроводжуватиметься «грізними» заявами керівництва банку про те, що інфляцію ще остаточно не подолано і рання зупинка може спричинити нове підвищення цін, але навряд чи це сильно злякає ринок.

З погляду довгострокової перспективи, напевно, ще зарано стверджувати, що інфляція остаточно переможена. Я раніше вже писав про те, що попереду на нас чекають місяці, коли порівняльна база зміниться, що формально може підвищити показники інфляції. Також, як свідчить історія, при стрибках цін на понад 8% потрібно, в середньому, більше чотирьох років, щоб повернутися до комфортних 2%. Також, динаміка цін на нафту і активне скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії, яка хоче втримати ціни на високому рівні, є суттєвим аргументом на користь того, що боротьба інфляцією ще не закінчена.

Компанії почуваються краще, ніж очікували

Сезон квартальних результатів продовжується, але найяскравіші моменти, схоже, в минулому, оскільки відзвітували вже 85% компаній, а з гігантів, які штовхали ринок вгору з самого початку року, лишилася лише Nvidia. Загалом, сезон пройшов краще, ніж очікувалося: прибутки компаній з S&P 500, в середньому, впали на -5,2% (в річному вимірі), хоча до початку сезону прогнозували аж -7,5%. Виручка, якщо порівнювати з другим кварталом минулого року, зросла на 0,6%, хоча очікували -0,4%. Загалом же, незважаючи на перевищення прогнозів, результати компаній найгірші, починаючи з третього кварталу 2020-го року.

Знову нагадали про себе американські банки. Якось вже всі і підзабули про банкрутство декількох регіональних банків у США навесні, але цього тижня Moody’s нагадала, що проблеми у фінансовій галузі лишилися, знизивши на один пункт рейтинги десяти банків середнього розміру, та оголосивши про перегляд рейтингів у бік зниження ще шести фінансових установ, серед яких є відомі імена: US Bancorp, State Street, Bank of New York Mellon. Не дуже оптимістичні результати останнього SLOOS (Senior Loan Officer Survey), який вказує на зменшення обсягів та жорсткіші стандарти кредитування, а також зростання заборгованості за автокредитами, студентськими кредитами, іпотекою та кредитними картками, — все це наштовхує на певні не дуже веселі думки щодо стійкості фінансового сектору та й американської економіки загалом.

Китай більше не головний локомотив світу?

Сумні новини приходять з Китаю. Попри очікування, пов’язані із завершенням карантинів, економічного злету в Китаї цього року так і не відбулося. Невтішна макроекономічна статистика, а також демографічні проблеми змушують інвесторів прогнозувати, що попереду на Піднебесну чекає період дуже повільного зростання економіки. Хтось навіть порівнює Китай з Японією, яка десятиліттями не може повернутися до високих темпів економічного зростання.

До цього ще й додаються проблеми на корпоративному фронті: шостий найбільший в країні забудовник, Country Garden, очікує, що його збитки в другому кварталі можуть сягнути $7,6 мільярдів, а падіння продажів становитиме 35%. Все це може спричинити дефолт за облігаціями, і Moody’s вже знизила кредитний рейтинг забудовника на три пункти — до Саа1, що є відображенням «суттєвих ризиків», пов'язаних зі здатністю емітента обслуговувати та виплачувати борги. Чим закінчиться історія — невідомо, найімовірніше, комуністична ідеологія допоможе країні подолати негативні прояви капіталізму, а правлячій комуністичній партії — знайти вихід із ситуації, як це було не так давно в історії з іншим великим забудовником Evergrande, але потрусити може добряче.

Що у підсумку

Мені здається, що реакція інвесторів на кращу, ніж очікувалося, інфляцію була досить показовою: бурхлива радість і стрімке зростання індексів, яке тривало аж півдня, в четвер, а після цього досить швидке охолодження настроїв. Нічого дивного: для того, щоб штовхнути розігрітий ринок ще далі вгору, потрібно щось більше, ніж результати, що лише трохи кращі за очікувані.

Як бачимо, корпоративні результати в другому кварталі є найгіршими за останні три роки, а водночас, оцінка акцій компаній S&P 500 перевищує середнє значення за останні п’ять років. Рано чи пізно, це розходження має зникнути, або хоча б зменшитися — чи то ціни впадуть, чи результати компаній стануть кращими. В умовах жорсткої монетарної політики, високих ставок, складних умов кредитування та інших викликів сьогодення друге виглядає досить складним завданням. Отже, лишається перше…