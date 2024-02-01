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1 лютого 2024, 8:35

Суд позбавив Маска $55,8 млрд: що він зробить у відповідь

Ілон Маск може втратити статус найбагатшої людини світу через рішення суду скасувати виплату мільярдеру грошової винагороди від Tesla. Що відбулося та чим це може обернутися не лише для самого Маска, а й для його інвесторів, розповіли в телеграм-каналі Hugs.fund.

Ілон Маск може втратити статус найбагатшої людини світу через рішення суду скасувати виплату мільярдеру грошової винагороди від Tesla.

Що сталося

5 років тому один з акціонерів Tesla подав в суд на CEO, на те, що той диктував умови Раді директорів, яка призначила йому забагато компенсації.

Вчора Суддя, призначена демократами (а в поточних умовах, коли Маск яро підтримує республіканців, це може мати значення), ухвалила рішення, що пакет винагороди для CEO Tesla, який призначила Рада директорів, не відповідав їх обов'язкам.

Оскільки Рада Директорів в першу чергу покликана захищати інтереси інвесторів. Наприклад, Рада Директорів Твіттеру, змушувала через суд Маска купити акції компанії (на що він до цього погодився), коли всі вже зрозуміли, що $44 млрд це сильно завищена ціна, так ще і на ведмежому ринку 2022 року. А от в Tesla Рада не виконала свій обов'язок.

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Аргумент судді — занадто велика сума

До пакета Маск вже мав 21,9% акцій Tesla, Рада директорів прийняла програму, за якою він би отримав ще 6% компанії, якщо наростити капіталізацію компанії на $600 млрд (з $50 до $650 — колись над цим навіть шуткували, як над нездійсненими мріями). Такий пакет у шість разів перевищує сукупну зарплату 200 найбільш високооплачуваних керівників у 2021 році. Також це в 33 рази більше за наступний за обсягом компенсації пакет на ринку, який теж отримав Маск, але раніше.

В результаті чого Маск отримував по $10 млрд за кожні $50 млрд приросту капіталізації. А забагато це, тому що не мало сенсу так сильно винагороджувати людину, яка за всіма ознаками не думала покидати компанію і вже працювала над її розвитком, маючи вагомий особистий інтерес у 21,9% акцій.

Враховуючи таку компенсацію, Маск все одно в ті часи розподіляв свій час між SpaceX та Tesla, і сама компенсація ніяк не вплинула на цей розподіл. На фоні цього згадали, що у 2022 в інвесторів Tesla навіть з'явилися хвилювання чи не забагато часу їх CEO проводить з Twitter (ревнощі вони такі:)

Претензій багато

Суддя наголошує, що Маск мав надзвичайну владу, як CEO суперзірка, мав дуже тісні відносини з директорами. Наприклад, 15 років знайомства з Головою компенсаційного комітету. Інший член комітету знав Маска 20 років й взагалі вони разом їздили на відпочинок. І ще багато кого, про кого можна сказати «конфлікт інтересів».

На думку судді це має значення, оскільки в результаті цього, не було суттєвих переговорів та розглядів. По-простому, Рада Директорів не думала, не рахувала і не намагалася захистити інтереси інвесторів, що є її обов'язком.

І хоча адвокати наголошували, що 9 місяців тривали обговорення, суддя відповів, що час має значення, тільки якщо проведений з розумом (але те, що Маск проводив час в SpaceX раніше, питання викликало:)

Загалом логік така: все у Маска занадто незвично й унікально. Суддя вважає, що ця незвичність затьмарила інтереси інвесторів.

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Інвестори насторожі

На рішення можна подати апеляцію, тому це ще не фінал.

Загалом для інвесторів, те що CEO поверне акції в компанію — рівноцінно байбекам. Але тут вмикається й найстрашніше для інвесторів — невизначеність:

  • чи буде новий пакет, зменшення цього пакету, на скільки, коли, як???
  • чи не вирішить Маск саботувати або, наприклад, призупинити розробку ШІ в компанії (частково, або навіть чисто номінально, просто через пост в колись Твіттері), оскільки саме нещодавно заявляв, що такий розвиток без права голосу у 25%, його не задовольняє.
  • а чи не виникне в Маска новий план прибивати акції медійно, аби через рік закупитися вдвічі дешевше

Короткостроково це більше негатив, через невизначеність, довгостроково поки невідомо, оскільки такі «байбеки» можуть породити нові проблеми.

А там ще вибори попереду, і Маск активний учасник процесу. Буде за чим поспостерігати, а от на акціях можна легко обпектися, волатильність може ще більше зрости.

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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
1 лютого 2024, 10:39
#
Маск, після підтримки росії, здох в очах багатьох…
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0
Moonlighter
Moonlighter
1 лютого 2024, 12:51
#
А где он их поддерживает? Может он им тысячи старлинков предоставил бесплатно и оплачивает их содержание каждый месяц?

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