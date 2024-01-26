Доки Маск виправдовується, Microsoft ставить нові рекорди

Це був тиждень злетів та досягнень, коли економіка, фінансові ринки та окремі компанії демонстрували впевнений рух вгору. Інвестори, схоже, вже не чекають на зниження ставок і поспішають купувати акції просто зараз. Хто переживає найкращі часи, а хто все ж потерпає від кризи, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ринки оновлюють рекорди

Протягом тижня головний індекс американського ринку акцій, S&P 500, тільки те й робив, що оновлював історичні максимуми — як почав позаминулої п’ятниці, так і не міг зупинитися. Дані з макроекономічних та корпоративних «фронтів» лише додавали оптимізму. Ветеран Dow Jones намагався доганяти, навіть встановив максимум у понеділок, вперше в своїй історії переваливши за 38 000, але, зрештою, попри всю жадібність інвесторів, сил на нові рекорди не вистачило.

Nasdaq цього тижня рекорди не бив, максимальне значення тримається ще з листопада 2021 року, але якщо інвестори не вгамують страх проґавити можливість заробити (FOMO), то не виключено, що нового максимуму чекати не так вже й довго. Жадібність рухає ринком, і знаменитий «Індекс страху та жадібності» від СNN вже не перший тиждень вказує на «екстремальну» жадібність інвесторів.

Залишили ставки у спокої

Економіка США продовжує дивувати, рішуче спростовуючи прогнози рецесії, які впевнено робили відомі економісти та інвестори на початку минулого року, на фоні досить успішної боротьби ФРС із інфляцією. Охолодження інфляції, рекордно низький рівень безробіття, зростання заробітної плати — все це допомогло стимулювати споживчі витрати та інвестиції, і, врешті-решт, забезпечити зростання ВВП у четвертому кварталі на 3,3%, що набагато краще, ніж прогнозовані 2%.

Отже, стратегія «м'якої посадки» від ФРС, як і план щодо «higher for longer», який передбачає утримання ставки центрального банку на нинішньому високому рівні протягом тривалого часу, поки що в дії. І схоже, що ринок, який довго не хотів із цим миритися і робив ставку на «розворот» ФРС, змінює свою думку. Принаймні, ринок ф’ючерсів на ставку центрального банку вказує на те, що ймовірність зниження ставки на засіданні у березні вже менше, ніж шанси на те, що ФРС залишить її на поточному рівні.

Європейський центральний банк (ЄЦБ), керівництво якого засідало в четвер, зберіг відсоткові ставки незмінними та пообіцяв утримувати їх на нинішньому рекордно високому рівні стільки, скільки буде необхідно для повернення інфляції до цільового показника у 2%. Під час підсумкової пресконференції Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що керівництво банку одностайно погоджується з тим, що дискусія щодо зниження відсоткових ставок є передчасною. Отже, маємо ще й європейський варіант «higher for longer».

Техногіганти зростають, а Маск розчаровує

Сезон корпоративних результатів набирає обертів. Хтось відверто розчаровує, як Tesla, хтось приємно дивує, як Netflix, а, загалом, середнє значення маржі чистого прибутку (net profit margin) для компаній S&P 500 знижується. З огляду на результати компаній, що вже встигли відзвітувати, в четвертому кварталі минулого року вона становила 10,7%, що нижче показників третього кварталу (12,2%), четвертого кварталу 2022 року (11,2%) та середнього значення за останні п’ять років (11,5%).

Зниження прибутковості є однією з ключових проблем Tesla: машини погано продаються, і доводиться знижувати ціни, що зменшує прибутки. Є ще один вихід із ситуації — запропонувати ринку нові моделі, але, схоже, що з цим у компанії проблема. Нових моделей немає, якщо не брати до уваги Cybertruck. Хоча назвати новим автомобіль, випуск якого був анонсований аж п’ять років тому, якось язик не повертається.

На конференції, присвяченій квартальним результатам, Маск намагався підсолодити гіркоту поразки в четвертому кварталі розповідями про автомобіль нового покоління, випуск якого планується компанією. Але, враховуючи досвід щедрих, але інколи порожніх обіцянок «генія бізнесу» та відсутність прототипу нового автомобілю, ринок цього разу схоже «не купився». Як і не сповнився ентузіазму від заяв Маска про те, що «люди думають про Tesla, як про автомобільну компанію, тоді як вони повинні думати про Tesla, як про компанію, що займається штучним інтелектом і робототехнікою».

До речі, особисто мені здається, що все якраз навпаки. Ринок оцінює Tesla, як технологічну компанію, що зумовлює високу ціну на акції, в той час, як компанія страждає від проблем, типових для автобудівників: відсутність популярної нової моделі та шаленої конкуренції, особливо з боку китайців. В результаті, після оголошення результатів, навіть попри всі зусилля Маска врятувати ситуацію, акції втратили аж 12%.

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Загалом, гарний тиждень для ринків, а особливо для «Чудової сімки», за виключенням Tesla. Капіталізація Apple перевищує $3 трильйони, Microsoft нарешті теж досягнув цієї вершини, Alphabet впевнено крокує до $2 трильйонів, а МЕТА, на якій восени 2022 року «ставили хрест», цього тижня стала ще одним, шостим, членом «трильйонного» клубу, за півтора року продемонструвавши зростання ціни акцій в понад чотири рази.

З маленькими компаніями все не так оптимістично, але основні індекси продовжують зростати, а власники ETF, які копіюють їх динаміку, багатіти. Жадібність домінує!