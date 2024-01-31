Акції Tesla впали після рішення суду скасувати бонус для Маска на $56 млрд

Бонус для Маска

Суд у штаті Делавер віришив, що Маск має повернути компенсаційний пакет вартістю $56 млрд, оскільки не було доведено обґрунтованості такої солідної винагороди. При цьому в суді вважають, що особи, які ухвалювали це рішення, «були зобов'язані Маску» і мільярдер мав на них вплив. Так, серед цих людей був головний юрисконсульт Tesla Тодда Марон, який раніше був адвокатом Маска із шлюборозлучних процесів.

«Простіше кажучи, ні Комітет із компенсацій, ні рада директорів не діяли на користь компанії, коли обговорювали план винагороди Маска. Фактично немає майже жодних доказів того, що переговори взагалі велися», — зазначили в суді Делавера. Там вважають, що на той момент у Маска було більше контролю над компанією, ніж у її ради директорів та акціонерів.

Бонус на загальну суму $56 млрд Маск отримав від Tesla у 2018 році. Це стало щедрою компенсацією від публічної компанії за всю історію. Завдяки цьому статки Маска перевищили позначку $100 млрд, а сам бізнесмен на той момент став найбагатшою людиною у світі.

Пакет складався з 12 траншей опціонів на акції Tesla, які могли б перейти Маску за умови, що капіталізація Tesla збільшиться на $50 млрд, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Але того ж року акціонер Tesla Річард Торнетта подав позов проти Маска та кількох членів ради директорів з вимогою анулювати бонус, вважаючи його несправедливим. І хоча сам Торнетта володів лише дев'ятьма акціями Tesla, з критикою операції виступив і великий інвестор — пенсійний фонд California State Teachers 'Retirement System (CalSTRS).

У результаті суд погодився з Торнетта та анулював винагороду.