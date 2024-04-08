Сектор відновлюваних джерел енергії готовий злетіти: 5 найкращих акцій для покупки зараз

Глобальний приріст потужностей відновлюваних джерел енергії минулого року збільшився на 36% і досяг 473 гігават (ГВт), побивши рекорд 22-й рік поспіль, повідомляє паризька дослідницька група REN21, до складу якої входять національні уряди та галузеві асоціації. Але це все ще менше половини потужностей, необхідних для досягнення цілей, які взяли на себе держави в рамках боротьби з глобальним потеплінням. Очікуваний початок пом'якшення монетарної політики ФРС може дати новий імпульс розвитку профільних компаній, акції яких сильно подешевшали останнім часом. Інвестиційний експерт Ганна Гапа розглянула найкращі компанії, акції яких доступні на американському фондовому ринку, та розповіла, як цим скористатися інвесторам.

Зниження відсоткових ставок ФРС: нова надія акцій із сектора сонячної енергетики

Значне підвищення відсоткових ставок у США у 2022 — 2023 роках негативно позначилося на діяльності компаній із сектора сонячної енергетики: зросла вартість кредитних коштів як для самих компаній, так і для їх споживачів, що призвело до падіння попиту на сонячні панелі та додаткове обладнання. Як наслідок, акції компаній сонячної енергетики суттєво знизилися в ціні. Інвестиційний фонд Invesco Solar ETF (TAN) знизився зі свого пікового значення $125 у 2021 році до локального мінімуму $40 на початку 2024 року.

На думку аналітиків, політика зниження відсоткових ставок ФРС, перший крок якої очікується ринком вже на червень-липень, сприятиме зростанню цін на акції сектору.

1. First Solar (FSLR)

First Solar — це американський представник галузі сонячної енергетики, який займається проєктуванням, виробництвом та розповсюдженням фотоелектричних енергетичних систем та сонячних модулів. Акції First Solar зросли майже на 200% за 5 років.

У грудні 2023 року компанія оголосила про продаж податкових кредитів, які отримала в рамках закону IRA, на загальну суму $700 млн. За оцінками експертів, First Solar може претендувати на повний податковий кредит на пластини, комірки та модулі у розмірі $0,175 за Вт. Таким чином, виробник панелей може отримувати пільги приблизно на 50% від реалізованої вартості панелей, що дає компанії значні конкурентні переваги. Варто зазначити, що податкові пільги сприятимуть зростанню маржинальності.

Щоб закласти основи для майбутнього зростання, First Solar будує заводи та здійснює придбання. First Solar має 5 повністю готових виробничих майданчиків для виробництва сонячної енергії до 2025 року, і вона націлена на глобальну річну виробничу потужність понад 20 ГВт у США, Індії, Малайзії та В'єтнамі. Компанія також має попереднє замовлення до 2026 року на 81,8 ГВт.

На 2024 рік фінансовий рік прогнозується приріст виторгу в 30%. На 2024 фінансовий рік FSLR прогнозує прибуток від $4,4 до $4,6 млрд, а прибуток на акцію — від $13 до $14.

Джерело: Tradingview

Капіталізація: $16 млрд,

P/E 19, Forward P/E 7,

Цільова ціна: $226, потенціал зростання: 50%.

2. Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Canadian Solar Inc. є однією з найкращих акцій екологічної енергетики Волл-стріт. Це канадська компанія, що займається сонячною енергетикою, яка надає інтегровані рішення, включаючи продукти, послуги та системи сонячної енергії.

Компанія встановила понад 75 ГВт сонячних модулів тисячам клієнтів у понад 160 країн світу — цього достатньо для забезпечення 17,7 млн будинків. Зараз у розробці ще 26 ГВт сонячних проєктів та 31 ГВт накопичувальних проєктів.

Після придбання компанії Recurrent Energy, загальний проєктний портфель Canadian Solar досяг 20,4 ГВт, включаючи збільшення проєктного портфеля на пізній стадії до 2,4 ГВт. Recurrent Energy отримала $500 млн інвестицій у привілейований капітал від фонду BlackRock Climate Infrastructure. Інвестиції від BlackRock можна конвертувати у звичайний капітал, що становитиме 20% від Recurrent Energy.

Наступного року очікуваний приріст виторгу компанії становить понад 30%. Найшвидше зростає дочірня компанія e-Storage, яка виготовляє модулі для зберігання електроенергії в муніципальному масштабі, на 2024−2025 рр. вже законтрактовано $2,6 млрд (очікується, що за 1-й квартал 2024 р. виторг перевищить річний показник 2023 р.).

Джерело: Tradingview

Капіталізація: $1,2 млрд,

P/E 5, Forward P/E 5,

Цільова ціна: $25, потенціал зростання: 29%.

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3. Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)

Американська компанія, яка пропонує рішення та компоненти систем електричного балансу (EBOS) для сонячних батарей, заряджання акумуляторів та електромобілів у Сполучених Штатах. Вона продає свою продукцію, головним чином, інженерним, закупівельним та будівельним компаніям, які будують проєкти сонячної енергетики.

Дохід у 4-му кварталі зріс на $130,4, із $94,6 млн у 3-му кварталі минулого року. Зростання на 38% відбулося внаслідок збільшення обсягів продажу та підвищення попиту на її сонячний електричний баланс системних рішень для сонячних батарей, накопичувачів акумуляторів та інфраструктури заряджання електромобілів.

Аналітики прогнозують приріст виторгу компанії на 28% наступного звітного року. Shoals Technologies Group Inc. прогнозує дохід у 2024 році від $480 до $520 млн.

Клієнтська динаміка залишається сильною, про що свідчить рекордна активність котирувань та обсяги замовлень.

Попит на продукцію залишається високим, кількість невиконаних та виконаних замовлень зросла на 47%, порівнюючи з минулим роком, оскільки компанія збільшила кількість нових замовлень на суму понад $128 млн за квартал. За оцінками аналітиків, будівництво нового заводу у Портленді розширить виробничі потужності.

На внутрішньому ринку компанія зміцнила лідерську позицію після залучення нової кращої сонячної EPC.

Джерело: Tradingview

Капіталізація: $2 млрд,

P/E 47, Forward P/E 13,

Цільова ціна: $19,4, потенціал зростання: 64%.

4. Enphase Energy Inc. (ENPH)

Американська енергетична технологічна компанія, яка розробляє та виробляє сонячні мікроінвертори, накопичувачі енергії в акумуляторах та зарядні станції для електромобілів переважно для домашніх споживачів. Enphase є першою компанією, яка успішно комерціалізувала сонячний мікроінвертор, який перетворює потужність постійного струму, що виробляється сонячною панеллю, на змінний струм для використання або експорту.

Enphase залишається ключовим постачальником сонячного обладнання. Наступного року компанія прогнозує приріст виторгу на 41%. У березні оголошено про початок продажу мікроінверторів на ринок Таїланду та Філіппін.

Компанія взяла курс на скорочення витрат та стимулювання підвищення маржі. Зокрема, у грудні було оголошено про скорочення штату працівників.

Інноваційна мікроінверторна технологія Enphase Energy Inc. продовжує підтримувати її лідерство на ринку. Експансія на нові ринки та лінійки продуктів відкриває значні можливості для зростання. Компанія має низький рівень боргового навантаження. Акції купують інсайдери.

Бум споживчої сонячної енергії за останні декілька років завершився, але інвестори вважають, що компанія готується до наступного стрибка зростання.

Джерело: Tradingview

Капіталізація: $15 млрд,

P/E 35, Forward P/E 20,

Цільова ціна: $130, потенціал зростання: 18%.

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5. Array Technologies Inc. (ARRY)

Це виробник наземних трекерів — систем кріплення сонячних панелей, які переміщують сонячні панелі протягом дня для підтримки оптимальної орієнтації за сонцем, що збільшує вироблення ними енергії. Array Technologies працює як у США, так і за кордоном.

BlackRock є найбільшим акціонером серед інституційних інвесторів із часткою 11,6%. На думку UBS, Array Technologies може претендувати на податкові пільги у 2024 році, згідно із законом IRA, спрямованим на стимулювання сектора альтернативної енергетики.

ФРС США нещодавно зазначила, що у 2024 році може відбутися певне зниження відсоткових ставок. Це може полегшити фінансування великих сонячних проєктів, що є бажаним полегшенням для Array та галузі загалом.

Експерти прогнозують приріст виторгу на 24% наступного звітного року, законтрактований портфель замовлень на $1,8 млрд. Крім цього, податкові пільги на компоненти, що виготовлені в США, сприятимуть зростанню прибутку компанії.

Джерело: Tradingview

Капіталізація: $1,8 млрд,

P/E 22, Forward P/E 8,

Цільова ціна: $20,5, потенціал зростання: 76%.

Сектор відновлюваної енергії готовий до стабільного зростання у довгостроковій перспективі, оскільки зростає залежність від чистих джерел енергії. Деякі з каталізаторів для сектора включають зниження вартості відновлюваної енергії, сприятливу державну політику та регулювання, а також покращення інфраструктури.

Все це, у поєднанні зі скороченням викидів парникових газів, здається дуже позитивним мотивом інвестувати в компанії з відновлюваної енергетики. Перераховані вище п'ять компаній готові отримати вигоду від енергетичного переходу і їх можуть розглянути інвестори після ретельного аналізу.