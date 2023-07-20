До агресивного портфеля «Мінфіну» додано другу акцію: зробили ставку на «зелену» енергетику

26 червня «Мінфін» розпочав формувати свій агресивний портфель акцій . Наразі в ньому акції однієї компанії — Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), тож ми продовжуємо його наповнювати з метою отримати максимальні прибутки.

У попередній публікації ми запитали наших читачів, які галузеві сектори вони вважають найперспективнішими у найближчому майбутньому. Згідно з результатами опитування, більшість респондентів віддали свій голос за «зелену» енергетику.

Ми також бачимо значні можливості зростання галузі «зеленої» енергетики, і вже додали до агресивного портфеля акцій компанію з цього сектору. Далі — про наш вибір докладніше.

Чому «зелена» енергетика

Ми сконцентруємо свою увагу на компаніях, що займаються генерацією енергії сонця. Цей напрямок хоча й не новий, але має значний потенціал для зростання.

Згідно зі звітом Grand View Research, обсяг глобального ринку сонячних енергетичних систем у 2021 році оцінювався у $160,3 млрд. Очікується, що з 2022 до 2030 року загальний річний темп зростання (CAGR) складе 15,7%. Прогнозується значний попит на джерела виробництва відновлювальної енергії для заміни електростанцій, що працюють на викопному паливі. Зниження вартості систем сонячної енергії зробило сектор конкурентоспроможнішим у галузі виробництва енергії.

За прогнозами, найближчими роками ціни на компоненти знижуватимуться й надалі через великі інвестиції в технології сонячної енергії, що, зі свого боку, зробить сонячні енергетичні системи дешевшими, ніж нині наявні вугільні або газові електростанції. Потреба в альтернативних джерелах виробництва електроенергії та зменшення залежності від викопного палива підвищить попит на компоненти для виробництва сонячних електростанцій.

Як обирали компанії сонячної енергетики

Маючи вхідні дані (сектор — технології, галузь — сонячна енергетика), ми скористалися скринером акцій від Finviz та відфільтрували компанії за цими критеріями.

Джерело: Finviz

Після застосування фільтрів ми отримали список із 25 компаній. Далі вже обирали, з огляду на умови наших інвестицій. Ми відкинули компанії, вартість акцій яких перевищувала $50, оскільки на весь портфель маємо лише $1 000.

В процесі розробки агресивного портфеля акцій ми поставили за мету купити до нього орієнтовно 20 різних компаній для диверсифікації, тож наш депозит дозволяє витрачати на 1 компанію не більше $50.

Далі, ми не брали до уваги компанії, капіталізація яких перевищує $10 млрд, — значна капіталізація перешкоджає швидкому зростанню. Простіше кажучи, чим більшою є капіталізація, тим важче компанії зростати, потрібен більший капітал для руху вперед. Наш портфель агресивний, тож 5−7% річних нам не цікаві.

Не цікавлять нас і компанії, акції яких торгуються поблизу історичних максимумів: весь потенціал може бути вже в ціні.

Також були відкинуті компанії, капіталізація яких є відносно низькою: занадто мала капіталізація збільшує ризики банкрутства. У вибірці ми залишили акції компаній, капіталізація яких перебуває в межах $2−10 млрд.

Ми не розглядали компанії з Китаю. На це є дві вагомі причини:

Китай розв’язав холодну війну з Заходом, що рівнозначно пострілу собі в ногу. Капітал із КНР втікатиме, якщо політика країни не зміниться. Більшість китайських компаній, що торгуються на світових біржах, — це суб'єкти господарювання зі змінними інтересами (VIE). Фактично, є ризик купити фантик. Детальніше про ризики інвестування в китайські компанії читайте тут.

І останнє мірило при виборі компаній сонячної енергетики — мультиплікатори P/S (вартість підприємства у її річних виторгах) та P/E (співвідношення ринкової ціни акції до чистого прибутку на одну акцію). Ці мультиплікатори є одними з основних показників, що застосовуються для порівняльної оцінки інвестиційної привабливості акціонерних компаній.

Застосувавши всі вищеперераховані критерії відбору, з 25 компаній залишилося 3:

Sunnova Energy International Inc. (NOVA);

Sunrun Inc. (RUN);

Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Розглянемо кожну з цих компаній детальніше.

Sunnova Energy International Inc.

Sunnova Energy International Inc. зареєстрована у 2012 році зі штаб-квартирою в Г'юстоні, штат Техас. На кінець 2022 року компанія керувала парком побутових сонячних енергетичних систем із генеруючою потужністю приблизно 1600 мегаватів, які обслуговували близько 280 тис. клієнтів. Sunnova продає електроенергію, а також проводить технічне обслуговування, моніторинг, ремонт, заміну та модернізацію обладнання.

Капіталізація компанії $2,28 млрд, дохід наразі від'ємний і складає «мінус» $209,1 млн. Продажі відносно непогані — $653,7 млн, що дає відносно хороший P/S (3,49). P/E відсутній, оскільки його не можна порахувати за умови від'ємного доходу.

Поточна вартість акцій NOVA — $18,46, вони торгуються на NYSE. Цільова ціна від Finviz — $33,09 (+79,3%). Zacks вказує ціновий діапазон від $17 до $60 і дає середній прогноз приросту 79,56% — максимум +227,87%.

Джерело: Zacks

Важливо зазначити: зараз цей цінний папір торгується біля нижньої межі діапазону від Zacks.

Tipranks прогнозує зростання акцій NOVA до $33,47 (+81,31%) із можливими максимумами в області $58 (+214,2%).

Провівши свої розрахунки, ми отримали такі результати:

При поточному P/S (3,49), цільова ціна $29,46 (+59,6%). Якщо взяти середній P/S за останні 4 роки (12,7), то отримаємо $107,25 (+481%).

Динаміка вартості акцій Sunnova Energy (місячний графік)

Джерело: Tradingview

Sunrun Inc.

Sunrun Inc. заснована у 2007 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія займається проєктуванням, розробкою, установкою, продажем, експлуатацією та обслуговуванням житлових сонячних енергетичних систем у Сполучених Штатах. Капіталізація компанії $4,07 млрд, дохід — $20,8 млн. Продажі — $2,42 млрд, що дає кращий, ніж у NOVA, P/S (1,69). P/E 299,83, що свідчить про відносно низькі прибутки щодо капіталізації, але вони є, на відміну від Sunnova Energy.

Поточна вартість акцій RUN — $17,99, вони торгуються на NASDAQ. Цільова ціна від Finviz — $34,64 (+92,6%). Zacks вказує на прогнозований ціновий діапазон від $25 до $67, і дає середній прогноз приросту 106,43% — максимум +274,72%. Зараз, згідно з їхніми прогнозами, компанія торгується, щонайменше, на 40% дешевше за справедливу вартість.

Джерело: Zacks

Річний прогноз від Yahoo Finance — $34,64 (+92,6%).

Наш розрахунок — $62,67, можливе зростання на 248%.

Динаміка вартості акцій Sunrun Inc. (місячний графік)

Джерело: Tradingview

Canadian Solar Inc.

Canadian Solar Inc. зареєстрована у 2001 році зі штаб-квартирою у Гвельфі, Канада.

CSIQ разом зі своїми дочірніми компаніями проєктує, розробляє, виробляє та продає сонячні панелі, елементи, модулі та іншу продукцію для накопичення сонячної енергії. Основні ринки збуту знаходяться в Азії, Америці та Європі. На кінець січня 2023 року парк сонячних електростанцій компанії мав сумарну потужність близько 574 МВт. Canadian Solar обслуговує дистриб’юторів, системних інтеграторів, розробників проєктів та інсталяторів.

Капіталізація компанії — $2,46 млрд, дохід — $314,5 млн. Високий дохід до капіталізації дає привабливий P/E — 8,38. Продажі — $7,92 млрд, що утричі більше за капіталізацію. P/S — 0,31, що також є свідченням хороших фінансових результатів роботи компанії.

Поточна вартість акцій CSIQ — $37,01, вони торгуються на NASDAQ. Цільова ціна від Finviz — $50,31 (+35,9%). Zacks вказує на прогнозований ціновий діапазон від $16,43 до $70, і дає середні очікування приросту 25,71% — максимум +86,27%.

Джерело: Zacks

Прогнози Tipranks збігаються з тими, що надає Zacks.

Наші розрахунки дають справедливу вартість CSIQ $66,12 (+79%).

Що купили в портфель

Найкращою за всіма фінансовими показниками, мультиплікаторами та іншими критеріями з нашого шорт-листа є Canadian Solar Inc. (СSIQ).

За минулий рік Canadian Solar повідомила про квартальне зростання прибутків від 167% до 750% на фоні швидкого розширення потужностей. Згідно з рейтингом відносної потужності (RS), акції Canadian Solar досягли рівня 82. Оновлений рейтинг показує, що минулого року компанія, що базується в Гвельфі, Онтаріо, перевищила 82% усіх акцій, незалежно від галузі, за показниками цін.

Рейтинг RS — це оцінка акцій по шкалі від 1 до 99 за останні 12 місяців. Провідні акції, зазвичай, мають рейтинги RS 80 або вище.

Серед інших ключових рейтингів акції Canadian Solar мають рейтинг 87, згідно Composite Rating, компанія входить до 13% найкращих акцій у групі найважливіших технічних і фундаментальних показників. Вона також має привабливий рейтинг EPS — 84, що відображає значне зростання прибутку. Можливо, найпоказовішим є те, що СSIQ може похвалитися рейтингом накопичення/розподілу B — за шкалою від A+ до E. Рейтинг B показує, що великі фонди є досить агресивними покупцями їхніх акцій.

Всупереч нібито беззаперечним аргументам на користь Canadian Solar, купили ми в портфель іншу компанію. Вся річ у тім, що зараз СSIQ торгується доволі дорого, її ціна близька до середніх прогнозованих відміток, а технічно проглядається перспектива падіння до $20.

Компанію залишаємо у нашому списку спостереження та обов’язково купимо при подальшому падінні вартості акцій. Це діамант серед сонячних компаній.

Динаміка акцій Canadian Solar Inc. (тижневий графік)

Джерело: Tradingview

Купили ми в портфель три акції Sunrun Inc. (RUN) за ціною $16,5 за штуку (07.07.2023 р.). Всього витрачено $49,5. Ключова причина — компанія наразі недооцінена, щонайменше, на 40%, а загальний потенціал зростання перевищує 200%. Крім того, Sunrun перебуває на початкових етапах генерації прибутку та має привабливий мультиплікатор P/B (0,55) — краще, ніж у 95,5% аналогів. Дохід у першому кварталі 2023 року зріс на 19,9%.

Агресивний портфель акцій від «Мінфін» зараз виглядає так: