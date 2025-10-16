Що краще для інвестицій: золото чи крипта — визначаємо разом із читачами «Мінфіну»

«Мінфін» продовжує Чемпіонат інвестицій, який має визначити найкращий актив, на думку наших читачів. У другому чвертьфіналі сходяться два види золота — традиційне і «цифрове», як часто називають криптовалюту. Беріть участь у голосуванні та визначайте, який із цих активів достойніший пройти до півфіналу.

Хто переміг минулого тижня

Спершу підіб'ємо підсумки попереднього чвертьфіналу Чемпіонату інвестицій, який відбувся минулого тижня. Тоді зустрілися депозити та американський фондовий ринок. Депозити — чи не найпопулярніший інвестиційний інструмент в Україні, а придбання акцій для більшості громадян залишається екзотикою. Та, попри це, саме фондовий ринок святкував перемогу, при цьому — з несподівано розгромним результатом.

Серед читачів на сайті «Мінфіну» 70% проголосували за фондовий ринок і лише 30% - віддали перевагу депозитам.

На нашій сторінці у Telegram результат виявився подібним: 73% - проголосували за американські акції, і 27% - надали перевагу банківським вкладам.

У наступному колі американський фондовий ринок зустрінеться з переможцем сьогоднішньої пари — золото/криптовалюта. Тож представляємо учасників другого чвертьфіналу.

Турнірна таблиця Чемпіонату інвестицій

Золото

Головний аргумент на користь інвестицій у золото — його неймовірна стабільність, як ціннісного активу. Для розрахунків цей метал почали використовувати ще приблизно 5 тис. років тому, а перші викарбувані золоті монети з'явились приблизно у VII ст. до н.е. Впродовж століть метал був основним платіжним засобом у більшій частині світу.

Тому, коли мова заходить про активи, які варто зберігати на «чорний день», то згадують насамперед жовтий метал, який переживе крипту, що існує лише у вигляді цифрового коду, чи паперові банкноти, які підтримуються лише державними апаратами та суспільними домовленостями.

Золото вважається захисним активом, ціна якого зростає, коли у світі відбуваються негаразди. І, власне, зараз саме такий час. Російська агресія проти України та загроза поширення війни на країни ЄС, мита Трампа, ризик повернення високої інфляції, небезпека перегрітого фондового ринку, марш політиків-популістів у різних частинах світу.

Перелік ризиків можна продовжувати довго. І це змушує як центробанки, так і роздрібних інвесторів дедалі більше придивлятись до цього активу. Не стримує зростання ціни на метал навіть зниження обсягів його торгівлі на ключових ювелірних ринках — в Індії та Китаї.

Восени ціна металу на міжнародних ринках щоразу оновлювала історичні максимуми, і на момент написання статті становила $4 215 за тройську унцію. За рік золото подорожчало на 58%, а за 5 років — на приголомшливі 121%. Для порівняння: ключовий індекс американського фондового ринку S&P 500 за цей самий період подорожчав приблизно на 90%.

Також перевага золота в тому, що його легко перевозити, за потреби — заховати, воно не псується і треба докласти чималих зусиль, аби його пошкодити.

Інвестувати в метал можна декількома способами. Насамперед, купуючи золоті злитки чи монети. Водночас, в цьому випадку, варто пам'ятати про досить відчутний спред між ціною придбання і продажу металу.

Крім цього, можна інвестувати у так зване паперове золото — акції ETF-фондів, які вкладають кошти своїх інвесторів у метал. Завдяки цьому динаміка ціни таких акцій повторює зміну ціни золота. Щоб купувати такі акції, потрібно мати рахунок у брокера, який дає доступ на міжнародні ринки.

Попри стрімке зростання ціни золота, варто пам'ятати, що досить часто воно демонструє низьку дохідність. Бували випадки, коли ціна майже не змінювалась впродовж років або не відновлювалась до попередніх максимумів після падіння.

Якщо за золотом стоїть тисячолітня історія, то крипта, навпаки, — наймолодший серед популярних інвестиційних активів. Перша криптовалюта — біткоїн — з'явилась у 2009 році і того року максимальне значення її ціни становило $0,0041. Якщо ви серед тих людей, які досі жалкують, що не купили тоді біткоїн, то просто нагадаємо, що вкладені тоді в нього $100 зараз перетворилися б на $2,75 млрд. У списку найбагатших українців ви посіли б друге місце, поступаючись за статками лише Рінату Ахметову. Звісно, якби не загубили жорсткий диск із криптою, чи не витратили все на піцу.

Зараз у світі налічується понад 25 млн різноманітних криптовалют. Така велика кількість пояснюється тим, що створити новий токен може кожен охочий, витративши на це лише декілька хвилин. Водночас абсолютна більшість із них нічого не варті.

Ключові криптовалютні платформи відстежують ціни близько 20 тис. криптовалют. Коли ж звичайний інвестор говорить про придбання криптовалюти, то, найімовірніше, має на увазі монети із декількох десятків найпопулярніших. Зокрема, це біткоїн, ефірум, Binance Coin, Solana, XRP, Cardano тощо.

Біткоїн зараз знаходиться близько до свого історичного максимуму. В момент написання статті його ціна становила $112,95 тис. За рік вона зросла на 73%, а за 5 років — на 894%. Ціну монети підштовхують позитивні очікування крипторинку від президентства Дональда Трампа та послаблення регулювання сфери. Крім цього, значної популярності набувають ETF, що орієнтуються на крипту. Завдяки цьому на ринок заходить більше інституційних інвесторів. Позитивна динаміка біткоїну сприяє і всьому крипторинку.

Серед переваг інвестицій у криптовалюти, окрім зростання їх ціни, — легкість покупки, висока ліквідність, надійність зберігання у блокчейні, можливість переказувати активи у всьому світі та розраховуватись ними.

Водночас інвестиції у криптовалюти вважаються високоризикованими. Навіть відносно менш волатильний біткоїн переживав не лише стрімкі злети, а й карколомні падіння. Наприклад, у 2017 році його ціна зростала майже до $20 тис., а вже у 2018 році - падала до близько $3 тис. Тому, тримаючи кошти на таких гойдалках, інвестору варто мати міцні нерви.

Голосуйте та визначайте, який із активів вам більше до вподоби, та хто саме — золото чи криптовалюта — зійдуться у півфіналі з американським фондовим ринком.