Британський суд відмовив чоловіку у пошуках на звалищі жорсткого диска з 8000 BTC

IT-інженер Джеймс Хауеллс, який втратив 8000 BTC, програв справу британському суду щодо отримання дозволу на пошук жорсткого диска з біткоїнами на звалищі. Про це пише incrypted.

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Що відомо

«Запит на апеляцію до Королівського апеляційного суду відхилено. Велика британська (не)правосудна система знову в дії. Держава завжди захищає державу. Наступна зупинка: ЄСПЛ», — написав Хауеллс.

У Cointelegraph зазначили, що суддя Крістофер Наджі відхилив клопотання, зазначивши, що справа не має «реальних шансів на успіх і не існує жодних інших вагомих підстав» для її розгляду.

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Крім того, у коментарі журналістам Хауеллс зазначив, що його «останньою юридичною можливістю» залишається звернення до Європейського суду з прав людини, яке він планує подати найближчими тижнями.

Хауеллс хоче довести, що Високий суд Великої Британії та Апеляційний суд порушили його право на власність і право на справедливий суд, зазначили в Cointelegraph.

«Британська влада хоче зам’яти цю справу, але я цього не допущу. Вона не зникне, незалежно від того, скільки часу це займе!», — сказав чоловік.

Нагадаємо

Хауеллс стверджує, що його колишня супруга випадково викинула диск на звалище у 2013 році. На той момент біткоїн торгувався на рівні $13, але згодом його вартість зросла у 7500 разів.

Міська влада Ньюпорта вже дев’ять разів відмовляла Хауеллсу у проведенні розкопок на звалищі. У січні 2025 року суд підтримав рішення влади. Однак після оголошення про плани закрити звалище та побудувати на його місці сонячну електростанцію, Хауеллс вирішив викупити територію. Суму угоди він поки що не розголошує.

Хауеллс був одним із перших майнерів біткоїна. У 2009 році він намайнив 8000 BTC, які зараз є одними з найцінніших втрачених активів у світі криптовалют.

Звалище в Ньюпорті, на якому було загублено жорсткий диск із 8000 BTC, закриють у 2025−2026 фінансовому році.