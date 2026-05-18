Стартап Sensay заснував власну острів-державу, якою керує ШІ-уряд з історичних особистостей — зараз він претендує на острів площею 3,4 км. Про це пише CNN.
18 травня 2026, 15:06
Стартап Sensay заснував власну острів-державу, якою управляє ШІ-уряд
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто увійшов до складу
До складу уряду входять:
• Марк Аврелій — президент
• Вінстон Черчілль — прем'єр-міністр
• Нельсон Мандела — міністр юстиції
• Сунь-цзи — міністр оборони
• Елеонора Рузвельт — міністр закордонних справ
• Флоренс Найтінгейл — міністр охорони здоров'я
• Конфуцій — міністр освіти
• Леонардо да Вінчі — культура та інновації
• Цариця Хатшепсут — інфраструктура
• Махатма Ганді — рада управління
• Олександр Гамільтон — економічний блок
На даний момент країну не визнала жодна держава, але на «цифрове громадянство» подали вже понад 12 тис.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі