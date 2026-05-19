Ціни на нафту знизились майже на 2%

Світові ціни на нафту продемонстрували помітне падіння під час ранкових торгів в Азії у вівторок, 19 травня. Ринок відреагував зниженням котирувань майже на 2% після заяви президента США Дональда Трампа про тимчасове зупинення запланованої військової атаки на Іран, аби дати дипломатам шанс завершити масштабну війну на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у липні знизилися на $1,98 (1,8%), закріпившись на позначці $110,12 за барель.

Водночас американська нафта марки WTI з поставкою у червні (термін дії цього контракту закінчується сьогодні) просіла на 30 центів (0,3%) — до $108,36. Більш активний липневий контракт WTI впав суттєвіше — на $1,15 (1,1%), до $102,23 за барель.

Дипломатичний маневр Білого дому

У понеділок Дональд Трамп заявив, що існує «дуже хороший шанс» досягти угоди з Іраном, яка не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю. Ця заява пролунала через кілька годин після повідомлення про паузу у військових діях задля продовження переговорів.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що коментарі Трампа дещо знизили напругу на ринку, однак фундаментальні ризики залишаються високими.

«Ринок зараз намагається зрозуміти, чи означають заяви Трампа реальну деескалацію, чи це лише тактична пауза», — сказав він.

Аналітик додав, що подальша реакція Ірану та ситуація з проходженням танкерів через Ормузьку протоку залишаються ключовими факторами для нафтового ринку.

Через конфлікт на Близькому Сході Ормузька протока фактично залишається закритою. Через цей маршрут проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, що посилює побоювання щодо перебоїв із постачанням.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що позицію Тегерана передали США через Пакистан, але подробиць не розкрив. Водночас пакистанський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Ісламабад передав нову пропозицію між сторонами, однак переговори просуваються повільно.

Аналітики ING зазначили, що ринок нафти дедалі гостріше реагує на загрозу тривалого блокування поставок.

Тим часом іранське агентство Tasnim повідомило, що Вашингтон нібито погодився тимчасово послабити санкції на експорт іранської нафти під час переговорів. Однак американський чиновник спростував цю інформацію.

Запаси нафти США

У США тим часом зафіксували рекордне скорочення стратегічних запасів нафти. За даними Міністерства енергетики, минулого тижня резерви зменшилися на 9,9 млн барелів — до приблизно 374 млн барелів, що стало найнижчим показником із липня 2024 року.