Дизпальне дешевшає: як змінилися ціни на АЗС 18 травня

У понеділок, 18 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 53 коп. до 74,15 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 18 коп. до 87,38 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».