У понеділок, 18 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 53 коп. до 74,15 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 18 коп. до 87,38 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
18 травня 2026, 16:48
Дизпальне дешевшає: як змінилися ціни на АЗС 18 травня
Актуальна вартість пального
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,77 грн/л (здорожчав на 1,29 грн);
- Бензин марки А-95 — 74,15 грн/л (здорожчав на 53 коп.);
- Бензин марки А-92 — 67,96 грн/л (здорожчав на 78 коп.);
- Дизпальне — 87,38 грн/л (здешевшало на 18 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 47,49 грн/л, що на 37 коп. дешевше порівняно з попереднім робочим днем — 15 травня.
Джерело: Мінфін
