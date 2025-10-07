«Мінфін» розпочинає чемпіонат інвестицій — переможця визначаєте ви

«Мінфін» оголошує незвичне змагання. У ньому братимуть участь найпопулярніші серед українців інвестиційні інструменти. Ми розбиратимемо їхні сильні та слабкі сторони, а наші читачі за результатами голосування визначатимуть, які активи вважають найкращими.

Хто бере участь

Редакція визначила 8 популярних серед українців інвестиційних напрямів. До свого списку ми вибрали: готівкову валюту, депозит, землю, золото, криптовалюту, нерухомість, ОВДП і фондовий ринок США.

Далі цей список ми завантажили штучному інтелекту і попросили у випадковому порядку розбити активи на пари. Сформувались вони наступним чином:

депозит і фондовий ринок США, золото і криптовалюта, нерухомість і готівкова валюта, ОВДП і земля.

Це і будуть наші чвертьфінальні пари. Переможці кожної з них виходитимуть до наступного етапу. У півфіналі зустрінуться переможці пар 1 і 2, а також 3 і 4. За результатами їх зустрічі визначаться два фіналісти, один із яких переможе у змаганнях.

Турнірна таблиця чемпіонату серед інвестицій

Щотижня ми публікуватимемо статтю, у якій розповідатимемо про сильні сторони кожного активу, а читачі голосуватимуть за один із них на сайті «Мінфін» та на нашій сторінці у Telegram.

Перший чвертьфінал

Депозит

Депозит — найпопулярніший спосіб інвестицій серед українців. За даними Нацбанку, на строкових вкладах наші співвітчизники тримають понад 440 млрд грн, а загалом на банківських рахунках — 1,31 трлн грн.

Основна перевага депозиту — у стабільному та зрозумілому доході. Розміщуючи вклад, власник грошей відразу розуміє, які отримуватиме відсотки та скільки матиме по завершенню терміну вкладу.

Також це максимально простий спосіб отримання пасивного прибутку. Розмістити депозит можна дистанційно у банківському застосунку. В такому випадку, це займе не більше хвилини. Ті ж, хто далекий від сучасних технологій, можуть відкрити депозит, відвідавши відділення.

Депозит — це гнучкий інструмент. Залежно від потреб, можна відкрити строковий вклад на рік чи більше, або лише на декілька місяців, чи навіть тижнів. Також банки надають можливість тримати кошти на депозиті до запитання і за потреби вільно користуватися ними.

Розміщення коштів на банківському вкладі дозволяє захистити їх від крадіжки, пошкодження чи ризику просто загубити. До того ж під час воєнного стану депозити фізичних осіб гарантуються ФГВФО у 100% розмірі. Тобто, якщо банк, у якому ви тримаєте кошти, буде визнано неплатоспроможним, всі кошти вам будуть повернені.

Розмістити депозит можна як у гривні, так і у валюті — доларах чи євро. Щоправда, за валютними вкладами відсотки суттєво нижчі.

Середня ставка за річним депозитом у гривні наразі становить 13,1%. У доларах — 1,25%, а в євро — 0,63%. Найщедріші банки у гривні платять до 16,5% річних, у доларах — 2,75%, а в євро — 2%.

Головний недолік депозитів — у невисокій дохідності, зважаючи на поточну інфляцію в Україні близько 13%. До того ж доходи з депозитів оподатковуються — 18% ПДФО та 5% військового збору. Таким чином, заробіток від вкладу знижується приблизно на чверть.

Фондовий ринок США

Вищу дохідність, порівнюючи із депозитами, можуть забезпечити інвестиції на американському фондовому ринку. Тут зосереджено акції ключових світових компаній, які стрімко розвиваються та забезпечують прибутки своїм акціонерам.

Інвестувати можна як у конкретні компанії, так і в індекси, розподіляючи інвестиції між великою кількістю акцій. Перший варіант може забезпечити більші прибутки, оскільки компаній інколи зростають на сотні відсотків на рік. Водночас він і ризиковіший. Навіть за сприятливої ситуації на ринку, вартість конкретної компанії може знизитись, або вона може навіть збанкрутувати. В такому випадку інвестор втратить кошти та не зможе їх повернути.

Індексне інвестування забезпечує диверсифікацію, і навіть якщо одна з компаній, що входить до індексу, збанкрутує, це майже не позначиться на загальній картині.

Найпопулярніший індекс для інвестицій — S&P 500, до якого входять акції 500 найбільших компаній США. Попри суттєві падіння під час численних фінансових і економічних криз, в середньому за останні 100 років він зростав на 10,5% на рік. За останні 5 років його зростання прискорилося — індекс додав близько 100%.

Багато відомих компаній подорожчали значно суттєвіше. Наприклад, акції NVIDIA за 5 років зросли відразу на 1 250%, Microsoft — на 156%, Apple — на 127%.

Серед переваг інвестицій на фондовому ринку — висока ліквідність акцій, а спред між ціною придбання і продажу найпопулярніших активів зазвичай мізерний. Крім цього, почати інвестувати можна з відносно незначних сум. Одна акція індексного фонду SPDR S&P 500 (SPY) коштує $671, але в багатьох компаній вони коштують по декілька десятків доларів.

Ще одна перевага інвестицій на фондому ринку — дивіденди, які сплачує велика кількість компаній. Нараховуються вони і на індексні фонди, наприклад, для SPY дивіденди становлять 1,09% річних.

Водночас, попри загальну статистику, інвестиції на фондовому ринку ризикові. Після обвалів навіть індекси можуть відновлюватись роками, а акції окремих компаній почасти все ще коштують дешевше, ніж декілька десятиліть тому.

Крім цього, хоча глобальні брокери дозволяють відкривати рахунки українцям, переказати кошти на них може бути непросто через обмеження на виведення валюти за кордон, які встановив Нацбанк. Зазвичай для переказу коштів брокеру інвестори спершу пересилають їх на свої рахунки Wise чи Revolut.

Варто враховувати і те, що кошти, отримані від продажу акцій на іноземних біржах, оподатковуються в Україні. Сплатити потрібно 18% ПДФО і 5% військового збору.

Обираємо переможця

Визначайте, який варіант інвестицій вам подобається більше — розміщення депозиту чи придбання акцій на біржі в США. За результатами голосування ми визначимо першого півфіналіста.