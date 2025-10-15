Ціна на золото сягнула рекордних $4200 за унцію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2025, 13:16

Ціна на золото сягнула рекордних $4200 за унцію

Ціни на золото піднялися до нового рекордного максимуму на азійських торгах у середу, що стало третім поспіль рекордним досягненням, оскільки очікування неминучого зниження процентних ставок у США та відновлення торговельної напруженості між США та Китаєм сприяли високому попиту на безпечні активи, пише investing.

Ціни на золото піднялися до нового рекордного максимуму на азійських торгах у середу, що стало третім поспіль рекордним досягненням, оскільки очікування неминучого зниження процентних ставок у США та відновлення торговельної напруженості між США та Китаєм сприяли високому попиту на безпечні активи, пише investing.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіСпотова ціна на золото востаннє торгувалася на 1,1% вище, до $4 186,84 за унцію, станом на 02:05 за східним часом (06:05 за Гринвічем), після досягнення історичного максимуму в $4 193,6 за унцію раніше того ж дня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Спотова ціна на золото востаннє торгувалася на 1,1% вище, до $4 186,84 за унцію, станом на 02:05 за східним часом (06:05 за Гринвічем), після досягнення історичного максимуму в $4 193,6 за унцію раніше того ж дня. Грудневі ф'ючерси на золото в США зросли на 1% до $4 203,27.

Жовтий метал демонструє значні зростання протягом останніх восьми тижнів поспіль і готовий до ще одного тижневого стрибка, якщо зростання збережеться.

Що підтримує ціну на злиток

Зростання набрало обертів після того, як у вівторок голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виголосив заяви, які інвестори інтерпретували як поблажливі.

Пауелл сказав, що економіка США може рухатися на більш стабільній траєкторії, ніж деякі очікували, але застеріг від появи помітно м’якшого ринку праці. Він додав, що для політики «немає безризикового шляху», і наголосив, що майбутні рішення прийматимуться «на кожній зустрічі за зустріччю».

Його коментарі посилили ринкові очікування щодо можливого зниження ставки ФРС як у жовтні, так і в грудні, що призвело до зниження дохідності казначейських облігацій США та послаблення долара, що сприяло розвитку нерентабельних злитків.

До бичачого імпульсу додалося загострення торговельної напруженості між США та Китаєм. Президент Дональд Трамп запропонував припинити певні торговельні зв'язки з Китаєм, зокрема щодо імпорту кулінарної олії, у відповідь на скорочення Пекіном закупівель сої в США.

Цього тижня дві країни також запровадили взаємні портові збори для морських судноплавних компаній, що поглибило їхнє тарифне протистояння.

Що кажуть аналітики

«Золото та срібло — два найуспішніші товари цього року, ціни на які зросли більш ніж на 55% та 80% з початку року відповідно, завдяки пом’якшенню монетарної політики ФРС, закупівлям центрального банку та геополітичній напруженості, яка підживила попит на безпечні активи», — йдеться у нещодавній записці аналітиків ING.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до 10 667,50 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США додали 0,8% до 5,04 доларів за фунт.

Ці дані сигналізують про стійкий дефляційний тиск у другій за величиною економіці світу, що вселяє надію на те, що уряд запровадить більше підтримуючих заходів у найближчі місяці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Pablito
Pablito
15 жовтня 2025, 17:02
#
Усі страхуються перед глобальною війною.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами