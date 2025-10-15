Ціна на золото сягнула рекордних $4200 за унцію

Ціни на золото піднялися до нового рекордного максимуму на азійських торгах у середу, що стало третім поспіль рекордним досягненням, оскільки очікування неминучого зниження процентних ставок у США та відновлення торговельної напруженості між США та Китаєм сприяли високому попиту на безпечні активи, пише investing.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Спотова ціна на золото востаннє торгувалася на 1,1% вище, до $4 186,84 за унцію, станом на 02:05 за східним часом (06:05 за Гринвічем), після досягнення історичного максимуму в $4 193,6 за унцію раніше того ж дня. Грудневі ф'ючерси на золото в США зросли на 1% до $4 203,27.

Жовтий метал демонструє значні зростання протягом останніх восьми тижнів поспіль і готовий до ще одного тижневого стрибка, якщо зростання збережеться.

Що підтримує ціну на злиток

Зростання набрало обертів після того, як у вівторок голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виголосив заяви, які інвестори інтерпретували як поблажливі.

Пауелл сказав, що економіка США може рухатися на більш стабільній траєкторії, ніж деякі очікували, але застеріг від появи помітно м’якшого ринку праці. Він додав, що для політики «немає безризикового шляху», і наголосив, що майбутні рішення прийматимуться «на кожній зустрічі за зустріччю».

Його коментарі посилили ринкові очікування щодо можливого зниження ставки ФРС як у жовтні, так і в грудні, що призвело до зниження дохідності казначейських облігацій США та послаблення долара, що сприяло розвитку нерентабельних злитків.

До бичачого імпульсу додалося загострення торговельної напруженості між США та Китаєм. Президент Дональд Трамп запропонував припинити певні торговельні зв'язки з Китаєм, зокрема щодо імпорту кулінарної олії, у відповідь на скорочення Пекіном закупівель сої в США.

Цього тижня дві країни також запровадили взаємні портові збори для морських судноплавних компаній, що поглибило їхнє тарифне протистояння.

Що кажуть аналітики

«Золото та срібло — два найуспішніші товари цього року, ціни на які зросли більш ніж на 55% та 80% з початку року відповідно, завдяки пом’якшенню монетарної політики ФРС, закупівлям центрального банку та геополітичній напруженості, яка підживила попит на безпечні активи», — йдеться у нещодавній записці аналітиків ING.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до 10 667,50 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США додали 0,8% до 5,04 доларів за фунт.

Ці дані сигналізують про стійкий дефляційний тиск у другій за величиною економіці світу, що вселяє надію на те, що уряд запровадить більше підтримуючих заходів у найближчі місяці.