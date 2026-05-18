Масового завезення мігрантів не буде — Мінекономіки робить ставку на повернення українців

Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку влада робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та с/г Олексій Соболев в інтерв'ю РБК-Україна.

Плани Мінекономіки

За словами міністра, для щорічного зростання ВВП на 7% українській економіці протягом наступних десяти років необхідно 4,5 мільйона працівників.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території перебувають близько 30 мільйонів людей, з яких офіційно працюють 10,5 мільйона. Ще приблизно 2,6 мільйона зайняті в тіньовому секторі.

Соболев заявив, що мінімум два мільйони людей можна додатково залучити до ринку праці всередині країни.

За його словами, йдеться про молодь, людей віком 50+, а також про тих, хто зараз не бере участі в економіці, зокрема про людей у розшуку та СЗЧ.

Другим джерелом поповнення ринку праці міністр назвав повернення українців із-за кордону.

«Там понад 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота», — сказав Соболев.

Він додав, що Міністерство соціальної політики відкриває українські хаби для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном та підготовки програм повернення.