Будівельники переходять на новий формат будинків

Повномасштабна війна змінила будівельний ринок України не лише за обсягами, а й за географією. Дані за 2021−2024 роки показують, що будівництво житлових будинків після різкого падіння почало відновлюватися, але вже в іншій просторовій логіці. Про це йдеться в даних Youcontrol.

Як змінюється ринок

Будівництво житлових будинків частково зміщується до безпечніших регіонів. П’ять областей, які у 2024 році перевищили власні показники 2021 року за прийнятим в експлуатацію житлом, збільшили свою частку в загальноукраїнському обсязі з 14,4% до 22,6% — це Вінницька, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Водночас не всі західні регіони демонструють відновлення: Тернопільська область у 2024 році мала лише 44,5% від рівня 2021-го за прийнятим в експлуатацію житлом.

У 2021 році місто Київ і Київська область мали майже рівні обсяги прийняття в експлуатацію житла. У 2024-му Київська область наблизилася до довоєнного рівня на 95%, тоді як Київ — на 72%. Це може вказувати на посилення ролі передмість і менш щільної забудови.

Одноквартирні житлові будинки стали головним структурним зсувом. Їхня частка у загальній площі житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, зросла з 38% у 2021 році до 51% у 2024-му. Натомість частка житлових будинків із двома та більше квартирами знизилася з 61,7% до 49%.

Будівництво нежитлових будівель відновлюється помітно повільніше. У середньому за 2022−2024 роки житловий сегмент становив 71% від рівня 2021 року, а нежитловий — 51%.

Концентрація компаній з основним видом економічної діяльності 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель» демонструє, де зосереджена корпоративна база галузі, але не завжди прямо корелює з динамікою прийняття квадратних метрів в експлуатацію.

У вибірці YC.Market — 5997 будівельних компаній, що відповідають заданим критеріям. Майже дві третини з них сконцентровані у шести регіонах, але частина областей із найкращою динамікою прийняття житлових та нежитлових приміщень в експлуатацію має середню, а не найбільшу кількість компаній.