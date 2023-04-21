Ринок легко пережив «промах» Tesla, але найцікавіше попереду

Сезон звітності у США триває. Поки що більшість результатів перевищують очікування. Але чи все так райдужно, як здається на перший погляд, і на що сподіватися далі, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

На початку тижня, згідно з офіційною статистикою, кількість компаній, фактичні досягнення яких виявилися кращими за прогнози, перевищила рекорди десятилітньої давнини. Але, на жаль, не все так весело та оптимістично, як свідчать «сухі» цифри.

Останніми місяцями долю ринку вирішують всього декілька найбільших компаній, і провали одиниць мають набагато більше значення, ніж досягнення тисяч. Та й, якщо по правді, не кожне перевищення прогнозу радує, адже очікування вже давно занижені, з огляду на інфляцію, підвищення ставок, економічну рецесію та падіння корпоративних доходів.

Ключовими подіями цього тижня, серед сотень корпоративних звітів, мали стати звіти Netflix та Tesla, і ось як воно було…

Netflix: не все так погано

Результати, оголошені у вівторок після закриття торгів, не вразили: виторг гірше прогнозу, прибуток всього на один цент краще, а кількість підписників менше, ніж очікувалося. Перша реакція після оголошення результатів була негативною, в якийсь момент після закриття торгів ціна на акції знизилася аж на 12%, але, проаналізувавши звіт детальніше, інвестори змінили гнів на милість. Адже, загалом, не все так погано.

По-перше, на думку аналітиків, швидкість, з якою Netflix втілює стратегію із залучення реклами на платформу, «вражає і може стати рушійною силою наступного етапу зростання компанії».

По-друге, Netflix є лише єдиною великою потоковою платформою, яка приносить стабільний прибуток. Disney, WBD та Paramount зазнають великих втрат, намагаючись швидко повторити досягнення Netflix за багато років.

Головне, що турбує, — це оцінка компанії, яка точно не відповідає темпам зростання ключових фінансових і виробничих показників компанії, але доки ринок «залитий» ліквідністю, ціна може залишатися високою. Власне, події тижня це й підтвердили — після моментальної негативної реакції ціна акцій почала зростати, і до п’ятниці майже все втрачене було відвойовано.

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Обіцянки Маска вже не справляють враження

За рік виторг Tesla зріс на 24%, але не дотягнув до прогнозу, а ось прибуток компанії, який за рік знизився на 21%, перевищив очікування, щоправда, всього на один цент. Грошовий потік виявився на 87% нижче прогнозу, і взагалі був би негативним, якщо не враховувати державні субсидії.

Найцікавішою і важливою частиною звіту мали стати дані про прибутковість компанії. Шість поспіль знижень ціни на автомобілі, які компанія провела протягом минулих місяців, щоб розпродати те, що не дуже продається, мали вдарити по рівню прибутковості, і звіт компанії це підтвердив.

Звісно, протягом конференції з аналітиками Маск намагався запевнити, що все йде за планом, як завжди обіцяв щасливе майбутнє, і наполягав на тому, що рух компанії в напрямку розробки штучного інтелекту в майбутньому компенсує всі негаразди.

Але цього разу обіцянки не справили належного враження і розплата за погані результати була моментальною: після оголошення звіту за перший квартал, акції втратили 10%, а багато аналітиків із провідних банків та інвестиційних компаній знизили свої прогнози їх майбутньої вартості.

Цікаво, що побачивши негативну реакцію ринку, керівництво Tesla, відразу ж, наступного дня, вирішило підвищити ціни на Model S та Model X на американському ринку. Якось це не дуже збігається з тезою Маска про те, що зниження цін є плановим стратегічним рішенням.

Чи закінчилися на цьому проблеми? Навряд чи… Конкуренція в сегменті EV зростає, конкуренти дихають в спину, і «океан», в якому починала своє плавання компанія, вже більше не голубий і голубим не буде. Просто на очах він стає багряно-червоним від «крові», пролитої найбільшими автовиробниками.

В такій ситуації, та ще й на фоні макроекономічних негараздів, важко сподіватися на зростання прибутковості, — радше, навпаки, і майже неможливо виправдати високу ціну акцій компанії, про що власне і пишуть провідні аналітики.

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Невиправний оптимізм Кеті Вуд

Але є й ті, що мають абсолютно протилежну точку зору… І як тут не згадати Cathie Wood, засновницю ARK Invest, полум’яну шанувальницю технологічних компаній. Ознайомившись з результатами Tesla, пані Wood та її колеги на підставі сорока припущень дійшли висновку, що до 2027 року ціна на акції компанії зросте з поточних $163 за акцію до $2000.

Може, вона й права, але для цього потрібно, щоб всі плани та обіцянки Маска здійснилися моментально і на сто відсотків. На жаль, особисто мені повірити в це важко.

До речі, пані Wood випромінює оптимізм і щодо інших компаній, без прибутків та позитивного грошового потоку, якими набитий її інвестиційний портфель, що за останні два роки втратив 70% вартості.

Що далі

Ринок тримається, він все ще наповнений грошима, оптимізмом, особливо в середовищі роздрібних інвесторів, і вірою в зниження ставки. І тримається настільки добре, що навіть досить легко пережив «промах» Tesla. Навіть дивно…

Але вистава тільки починається і протягом двох наступних тижнів ми дізнаємося про досягнення першого кварталу від найбільших технологічних компаній світу, які, власне, і тягнуть індекси вгору останнім часом. Якщо вони відзвітують так, як Tesla, то жадібність дуже легко і швидко може змінитися страхом…