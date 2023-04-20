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20 квітня 2023, 8:10 Читать на русском

Tesla перед звітом знизила вартість електрокарів вшосте за рік

Напередодні випуску фінансової звітності Tesla вшосте з початку 2023 року опустила ціни на електромобілі в США. Загалом вони знизилися на 14−25% залежно від моделі. Таким чином компанія продовжується боротися зі попитом, що слабшає, зростанням цін і збільшенням конкуренції на ринку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Напередодні випуску фінансової звітності Tesla вшосте з початку 2023 року опустила ціни на електромобілі в США.

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Звіт компанії

Після закриття торгів у середу, 19 квітня, Tesla має опублікувати звіт за перший квартал 2023-го. Свіжі показники Tesla повинні відобразити, як зміна цінової політики позначилася на її діяльності та продажах.

Аналітики FactSet очікують падіння квартального прибутку компанії до $2,6 млрд проти $3,3 млрд роком раніше, незважаючи на вищу виручку. Продажі можуть зрости до $23,6 млрд порівняно з $18,8 млрд у першому кварталі 2022-го.

Станом на 21:21, 19 квітня акції Tesla торгувалися по $182,65. З початку року акція додала понад 60%.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року Tesla показувала один із найвищих показників в автомобільній промисловості з операційної маржі. Рентабельність компанії Ілона Маска у 2022 році становила 16,8%, Ford — 4%, General Motors — 6,6%.

Однак зараз Tesla знизила вартість двох найпопулярніших конфігурацій електрокарів до рівнів 2021 року. Через це у FactSet прогнозують повернення маржинальності до колишніх показників у 12,1%. Звітність Tesla покаже, чи будуть котирування компанії зростати, чи за перші три місяці вони набрали великий простір для падіння.

За даними Bloomberg, валова маржа всього автомобільного сектора у першому кварталі впала з 25,9% до 23%. Очікуваний прибуток на акцію скоротився на 28% до $0,86. Водночас за даними Yahoo Finance, форвардний мультиплікатор P/E Tesla знаходиться на рівні 50x, тоді як у одного з конкурентів General Motors він складає всього близько 5x.

Спочатку зниження цін на електромобілі стимулювало зростання продажів Tesla, повідомляв у січні Маск, коли компанія знизила вартість продукції.

За словами голови компанії, кількість замовлень удвічі перевищувала обсяги виробництва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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