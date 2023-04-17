Телеком втрачає клієнтів, авіаперевізники можуть різко розвернутися

Американські фондові індекси завершили в мінусі торги у п'ятницю, негативними факторами для них стали дані про скорочення роздрібних продажів у США та «яструбині» заяви члена керівництва ФРС. Про підсумки минулого тижня та головні події цього розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Роздрібні продажі у США в березні впали на 1% щодо попереднього місяця. Водночас, обсяг промислового виробництва в США у березні підвищився на 0,4%, порівнюючи з попереднім місяцем, — вдвічі сильніше за прогноз. Крім того, у п'ятницю член ради керуючих Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив, що Федрезерву варто продовжувати підвищення відсоткових ставок, оскільки інфляція в країні все ще висока.

Цього тижня основна увага на звіти великих корпорацій: Tesla, Johnson & Johnson, Netflix, Morgan Stanley, AT&T та інші.

Злети тижня

Bio-Techne Corp (NASDAQ:TECH) +14,6%

Корпорація Bio-Techne — це американська компанія з капіталізацією понад $10 млрд. Bio-Techne — провідний розробник та виробник високоякісних очищених протеїнів та реагентів. Зокрема, цитокінів та факторів зростання, антитіл, біологічно активних малих молекулярних сполук, реагентів для культур тканин, клітинної та генної терапії.

Портфоліо Bio-Techne також включає рішення для аналізу білків, що продаються під торговою маркою ProteinSimple, які пропонують дослідникам ефективні та спрощені варіанти для автоматизованого мультиплексного робочого процесу ELISA. Ці розчини для аналізу реагентів та білків продають дослідникам біомедицини, а також клінічним дослідницьким лабораторіям, та складають сегмент білкових наук.

Минулого тижня Bio-Techne Corp оголосила, що представить свій портфель продуктів та рішень для просування досліджень раку та забезпечення розробки та виробництва клітинної та генної терапії на щорічній зустрічі Американської асоціації дослідження раку (AACR) протягом 14−19 квітня.

Ця подія спровокувала значне зростання акцій, у яких залишається ще гарний потенціал для зростання, — з початку року вони зросли лише на 1,65%.

CarMax Inc (NYSE:KMX) +11,12%

CarMax Inc — американський роздрібний ритейлер уживаних автомобілів та вантажівок. У компанії є два основні напрямки бізнесу: власне, продаж та обслуговування автомобільної техніки, другий — фінансування для клієнтів, якщо простіше — автокредитування.

Причиною зростання акцій компанії став несподіваний прибуток, який на 120% перевершив очікування за результатами публікації останньої звітності 11.04.2023.

Втім, аналітики сходяться на думці, що поточна ціна акцій на рівні $68 є справедливою і навряд чи зростатиме й надалі.

Comerica Incorporated (NYSE:CMA) +10,6%

Comerica Incorporated — фінансова холдингова компанія. Її сегмент комерційного банкінгу обслуговує малий та середній бізнес, транснаціональні корпорації та державні установи. Сегмент пропонує різні продукти та послуги, включаючи комерційні кредити та кредитні лінії, депозити, управління грошовими коштами, продукти ринку капіталу, фінансування міжнародної торгівлі, акредитиви, обмін іноземної валюти.

Ринок очікує, що Comerica Incorporated (CMA) забезпечить зростання доходів, порівнюючи з минулим роком, внаслідок високих показників виручки, коли звітуватиме про результати за квартал, що закінчився у березні 2023 року.

Очікується, що у майбутньому звіті ця компанія опублікує квартальний прибуток у розмірі $2,30 на акцію, що складає річну зміну цього показника на рівні +67,9%.

Падіння тижня

Catalent Inc (NYSE:CTLT) -24,73%

Catalent Inc постачає рішення для розробки та виробництва ліків, біопрепаратів для клітинної та генної терапії, вакцин та споживчих товарів для здоров'я.

Акції Catalent різко впали в п'ятницю після того, як виробник ліків опублікував застереження про прибуток компанії за 3-й фінансовий квартал, який закінчився 31 березня. Причина у скороченні виробництва на трьох підприємствах компанії.

До того ж, у Catalent відбулася велика кадрова втрата: у відставку пішов фінансовий директор і за сумісництвом старший віце-президент. Поки що ця втрата закрита призначенням тимчасового CFO.

Компанія планує оприлюднити результати третього кварталу до відкриття ринку 9 травня.

American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) -8,32%

American Airlines Group Inc — холдингова компанія. Цей мережевий американський авіаперевізник забезпечує регулярні авіаперевезення не лише пасажирів, а й вантажів.

Акції American Airlines (AAL) останнім часом знижуються через занадто сильний тиск із боку продавців. Хоча акції втратили 8,3% за останні чотири тижні, є світло в кінці тунелю, оскільки зараз вони перепродані, і аналітики Волл-Стріт очікують, що компанія повідомить про кращий прибуток, ніж вони передбачали раніше.

Ба більше, AAL зараз має рейтинг Zacks #2 (купівля), що означає, що вона входить до 20% найкращих із понад 4000 акцій, які аналітики оцінюють на основі тенденцій перегляду оцінки прибутку та сюрпризів EPS. Це найпереконливіший показник потенційного розвороту акцій у найближчій перспективі.

DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH) -8,2%

Це телеком-холдинг, який надає послуги супутникового мовлення, бездротового зв'язку, й, до того ж, є ще й телевізійним провайдером.

Dish Network Corp впала до 24-річного мінімуму в середу після того, як Barclays стала останньою аналітичною компанією Волл-Стріт, яка знизила цільову ціну акцій. Вона зауважила, що минулий рік був складним для другого за величиною постачальника супутникового телебачення у країні.

Основна причина зниження: побоювання інвесторів, що Dish втрачає клієнтів. Щоправда, компанія намагається змістити фокус у послугах із платного телебачення на послуги широкосмугового зв'язку, але такі спроби можуть не виправдатися через високу дорожнечу проєкту. Розгортання мережі 5G, на що розраховувала компанія раніше, поки що відкладене. Крім того, компанія сильно постраждала в лютому від кібератаки на її системи — приблизно збитки оцінюються в $75 млн.

В результаті, аналітик Barclays Каннан Венкатешвар знизив цільову ціну до $10 із $14. Цей крок, а також питання щодо фінансування призвели до падіння акції на 9,4% — до $8,08 на момент закриття дня, що стало найнижчою ціною з 1999 року. Наразі акції компанії знизилися до рівня $7,84, що є новим антирекордом компанії.

Головні події тижня

17 квітня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Elbit Systems Ltd (ESLT), PNC Financial Services Group Inc (PNC).

Звіти емітентів: State Street Corp (STT), M&T Bank Corp (MTB), Pinnacle Financial Partners Inc (PNFP).

В Італії вийде індекс споживчих цін (ІСЦ) (бер).

У США опублікують індекс виробничої активності NY Empire State (квіт).

18 квітня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Adecco Group Inc (AHEXY).

Звіти емітентів: Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America Corp (BAC), Netflix Inc (NFLX), Goldman Sachs Group Inc (GS).

Британія опублікує зміну кількості заявок на допомогу з безробіття (бер).

Німеччина та Євросоюз опублікують індекс економічних настроїв ZEW (квіт).

США озвучить кількість виданих дозволів на будівництво (бер).

19 квітня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: H.B. Fuller Company (FUL), Graham Holdings Co (GHC).

Звіти емітентів: Tesla Inc (TSLA), Abbott Laboratories (ABT), International Business Machines (IBM).

Британія та Євросоюз опублікують індекс споживчих цін (ІСЦ) (бер)

20 квітня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: APA Corporation (APA), Colgate-Palmolive Company (CL), Zoetis Inc (ZTS).

Звіти емітентів: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Philip Morris International Inc (PM), AT&T Inc (T), American Express Company (AXP).

Німеччина озвучить індекс цін виробників (PPI) (бер).

У США вийде індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії (квіт).

США озвучать продажі на вторинному ринку житла (бер).

21 квітня — п'ятниця