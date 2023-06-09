Кращі уми Волл-стріт помилилися зі стратегіями 2023 року

Інвестиційні стратегії, які здавалися найперспективнішими на початку року, зараз із тріском провалюються. Що не змогли прорахувати американські аналітики, розбирався Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Акції кращі за облігації

Рік наближається до другої половини, але вже зараз очевидно, що багато консенсус-прогнозів виявилися невірними, а стратегії — збитковими, оскільки економіка США не здалася ведмедям, а штучний інтелект несподівано врятував фондовий ринок.

Серед помилкових стратегій — продаж акцій технологічного сектора, відмова від долара та купівля акцій ринків, що розвиваються, сподіваючись на відновлення Китаю. Натомість, на межі колапсу опинилися американські акції зростання, а Китай занурюється у ведмежий ринок. Долар США не впав, а зміцнився, у тому числі на 6% щодо японської єни.

«Інвестори недооцінили силу зростання у США та переоцінили темпи відновлення у Китаї», — зазначив Марк Фріман, головний інвестиційний директор Socorro Asset Management LP. Просто тоді ще ніхто не чекав на ШІ-лихоманку, яка виявилася вирішальним фактором на ринках".

Поки що у 2023 році ставки на зворотний ефект ускладнюють життя керівникам макроорієнтованих фондів, таким як Саїд Хайдар та Кріс Рокос. Вкрай висока волатильність державних облігацій США лише ускладнює справу.

Особливо боляче інвесторам, які уникають акцій та купують облігації, побоюючись, що агресивне посилення кредитно-грошової політики Федеральної резервної системи призведе до краху найбільшої у світі економіки. У грудні Bank of America опитав керівників фондів і з'ясував, що вони роблять ставку на державні облігації, які мають стати найдоходнішим активом у 2023 році. Розподіл коштів на цінні папери з фіксованим доходом, порівнюючи з акціями, досяг найвищого рівня з квітня 2009 року.

У США казначейські облігації зросли, але вони сильно відстають від акцій. Відстаючи на 7 відсоткових пунктів за перші п'ять місяців, державні боргові зобов'язання розпочали другий найгірший старт року за десятиліття щодо S&P 500.

ШІ сплутав карти

Акції несподівано вирвалися вперед на фоні оптимізму навколо штучного інтелекту після листопадового релізу ChatGPT. Цей ажіотаж викликав різке зростання акцій у високотехнологічному секторі, причому на сім найбільших технологічних компаній, таких як Microsoft Corp та Nvidia Corp, припадає майже весь приріст ринку.

Ейфорія, викликана штучним інтелектом, поряд із кращими, ніж очікувалося, корпоративними доходами та економічними даними, допомогла американським акціям забути про тривожні сигнали про рецесію на ринку облігацій, — і попередження Майка Вілсона з Morgan Stanley про те, що індекс S&P 500 досягне нових мінімумів у першій половині року. Базовий індекс підвищився на 19,8% зі свого жовтневого дна, наблизившись до того, що зазвичай визначається як поріг бичачого ринку.

Це погана новина для професіоналів, які, згідно з опитуванням BofA, на початку 2023 року скоротили свою частку в американських акціях до 17-річного мінімуму.

«ШІ злетів, як ракета, і привернув до себе увагу найрізноманітніших інвесторів», — написав у записці Тоні Паскуарієлло, голова відділу покриття хедж-фондів Goldman Sachs Group Inc. Він додав, що ймовірність рецесії у США протягом наступних 12 місяців є все ще високою.

Водночас, ентузіазм із приводу Китаю виявився недоречним. У січні очікування зростання азіатської економіки досягли 17-річного максимуму, а інвестиції в ринки, що розвиваються, включаючи Китай, зросли до рівнів, що не спостерігалися з червня 2021 року.

Тепер індекс MSCI, який відстежує акції країн, що розвиваються, відстає від свого американського аналога на 8 відсоткових пунктів. Замість того, щоб стати лідером, як передбачали аналітики Волл-стріт, китайські акції опинилися серед найвідсталіших. І стратеги таких фірм, як Morgan Stanley та Goldman Sachs, поспішили знизити свої прогнози.

Йдеться про нерівномірний вихід Китаю з пандемії. Економіка зросла, коли країна зняла ковідні обмеження. Однак, останні дані показали, що виробництво знову скорочується, ринок житла у скруті, а муніципалітети насилу сплачують борги.

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«На початку цього року люди чекали від Китаю вражаючих результатів. Але реальність виявилася менш сприятливою», — сказав Віллер Чен, аналітик-дослідник Forsyth Barr Asia.

Долар здивував, єна розчарувала

Валютний ринок — ще одна сфера, де інвестори прорахувалися. Ще у грудні частка керуючих фондами, які очікують на зниження курсу долара, зросла до найвищого рівня з 2006 року. В основі обережного погляду лежала ідея про те, що пік відсоткових ставок у США обмежить попит на долар. Проте, долар залишається на плаву, оскільки стійка економіка і постійна інфляція дозволяють йому залишатися однією з найбільш високодохідних валют у розвинених країнах світу.

Це особливо розчарувало бугаїв із єни, які припускали, що можливі зміни у надлегкій грошово-кредитній політиці Банку Японії звернуть назад дворічне падіння. Незважаючи на стійку інфляцію, новий голова Банку Японії Казуо Уеда неодноразово наголошував на ризик передчасного скорочення стимулювання.

Розбіжність у монетарній політиці застала багатьох зненацька. Наприкінці січня, коли єна торгувалася по 130 за долар, аналітики, опитані Bloomberg, очікували, що японська валюта зросте приблизно на 2% — до 127 — до кінця червня. Натомість, курс єни впав до 140.

Біпан Рай, голова відділу валютної стратегії Canadian Imperial Bank of Commerce, визнав, що він був серед тих, чиї прогнози щодо слабкого долара були передчасними. Але він дотримується переконання, що американській валюті є куди падати, оскільки цикл посилення політики ФРС добігає кінця.

«Я, як і раніше, вірю у ведмежу історію долара в середньо- та довгостроковій перспективі. Нам просто потрібно бути терплячішими», — сказав Рай.

Проте, поки що зарано, і наслідки однієї з найагресивніших компаній ФРС щодо посилення за останні десятиліття відчуватимуться у всьому циклі споживання та інвестицій ще декілька місяців. Все це може призвести до активізації стратегій, які були недооцінені у 2023 році.

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«Ми все ще перебуваємо у жорсткіших фінансових умовах. Зрештою, якщо продовжимо йти цим шляхом, все одно зможемо заробити, споживачі все одно витрачатимуть гроші. Це просто робить завдання складнішим, як із погляду споживачів, так і з погляду компаній», — каже Крістен Біттерлі, керівник відділу інвестицій у Північній Америці Citi Global Wealth Management.