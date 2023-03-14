Китайські акції з каверзою: що ви отримуєте насправді, купуючи папери Alibaba

8 січня, після 3 років жорсткого ковідного карантину, Китай повністю зняв усі обмеження і відкрив кордони для бізнесу та туристів. Одна з перших економік світу прагне повернутись на допандемійні рівні. Цей поштовх привертає увагу інвесторів, надто в умовах високої інфляції та жорсткої політики регуляторів. Наскільки вигідно та безпечно інвестувати в акції китайських компаній, розбирався «Мінфін».

Що відбувається з економікою Китаю

Після закінчення Всекитайських зборів народних представників та обрання Сі Цзіньпіня на черговий термін, Китай заявляє про амбітні економічні плани: плюс 5% зростання ВВП. Нова владна команда заявляє, що для досягнення мети за темпами зростання ВВП збирається підвищити продуктивність праці, зберегти торгові та економічні зв'язки із Заходом, розв'язати демографічні проблеми та подолати кризу у галузі нерухомості.

До економічних планів додаються й політичні: Китай планує провести перестановки у центробанку, аби підсилити пряме управління регулятором. А також — збільшувати воєнні витрати та вкладатись у місцеві технологічні компанії.

Все це потребує притоку чималих грошей в економіку. За даними 2021 року, обсяг інвестиції в Китай склав 42,8% ВВП, при середньому показнику у світі 24,2%.

Після того, як Піднебесна зняла карантинні обмеження, і без того відносно хороші прогнози зростання економіки стали ще кращими. МВФ підвищив очікування щодо зростання економіки КНР до 5,2%, Moody's — із 4% до 5%, аналогічний перегляд здійснила рейтингова агенція Fitch, прогноз Bloomber — 5,8%.

Інфляція в Китаї у лютому знизилася до 1%, протягом 2022 року не перевищувала 2,8%. Ключова відсоткова ставка 3,65% — незмінна з вересня минулого року зі збереженням тенденції до зниження.

Орієнтовно в 4 рази вищі прогнози економічного зростання Китаю щодо інших розвинутих країн робить акції компаній цієї країни очевидним вибором інвесторів, проте зі своїми ризиками.

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Ризики інвестування в акції Піднебесної

Політичні ризики: у Китаї багато підприємств залежать від держави або мають близькі зв'язки з урядом. Тож політичні рішення можуть вплинути на фінансові результати компаній. Холодна війна, що набирає обертів між США та Китаєм, є саме одним із непередбачуваних чинників, котрі можуть мати вкрай негативні наслідки для прибутків китайських компаній.

Регуляторні ризики: китайський уряд, зазвичай, має суворі вимоги до іноземних компаній, які збираються входити на китайський ринок. Крім того, він може змінювати правила гри без попередження.

Економічні ризики: Китай має багато проблем зі стабільністю внутрішнього ринку, таких як високий рівень боргу, зменшення населення, та посилення конкуренції з іншими країнами.

Валютні ризики: китайський юань має керований курс, тому його зміни можуть бути непередбачуваними. Це може вплинути на прибутковість інвестицій. Маємо свіжий приклад 7 березня, коли відбулася адміністративна революція у Народному банку Китаю. З його складу буде виділено головне держуправління з фінансового регулювання та нагляду — окреме відомство з нагляду за фінансовими ринками, підпорядковане безпосередньо держраді КНР та віце-прем'єру. Таким чином, позиції НБК будуть ослаблені, а політична влада отримає нові повноваження. До яких наслідків приведуть ці зміни — невідомо.

Ризики, пов'язані зі структурою компаній: деякі китайські компанії мають нестандартні структури власності, що може зробити інвестування в них складнішим і ризикованішим.

Крім вищеперерахованих ризиків, є ще дещо, про що знає обмежена кількість інвесторів. А саме — ризик купити акції компанії зі змінними інтересами.

Що таке компанія зі змінними інтересами

Variable Interest Entities (VIE) — суб'єкти господарювання зі змінними інтересами. VIE — це структура, в якій офшорна фіктивна компанія, зазвичай, на Кайманових островах, належить інвесторам на фондових біржах США чи Гонконгу.

Ця офшорна організація має договірні відносини з материковою компанією, але оскільки відносини є договірними, вона не вважається власністю. Це обходить закони Китаю, які забороняють іноземний капітал у таких сферах, як телекомунікації, інтернет-новини та ЗМІ. Оскільки іноземні інвестори володіють офшорною компанією-оболонкою, а не фактичною китайською компанією, це створює рівень ризику для інвесторів.

VIE було створено, щоб обійти китайський закон «Спеціальні адміністративні заходи щодо доступу іноземних інвестицій». У цьому законі є 33 правила, 16 та 17 із них є найактуальнішими, бо забороняють іноземний капітал в інтернет-новинних службах, видавництві, інтернет-радіо та інтернет-телебаченні (крім музики). Ось чому структура VIE найпоширеніша серед китайських технологічних інтернет-компаній.

Завдяки структурі VIE китайська компанія може лістингуватись у Гонконзі чи США, не звертаючись до органу регулювання цінних паперів Китаю щодо схвалення лістингу.

VIE було визнано стандартами бухгалтерського обліку GAAP, і Moody's оцінило ризик дефолту VIE як низький у 2014 році. Але у 2017 році рада інституційних інвесторів (CII) суворо попередила про цей ризик і закликала SEC посилити вказівки щодо розкриття інформації.

У США є близько 100 китайських компаній зі структурою VIE, і багато в Гонконзі. Більшість відомих китайських інтернет-компаній, таких як Tencent, Alibaba, Pinduoduo, Baidu, JD та NetEase, працюють у структурі VIE.

На практиці VIE означає наступне: якщо договори з материковою компанією з певних причин будуть розірвані, в інвесторів в акції VIE залишаться на руках фантики компанії в офшорній зоні, за якими не закріплено жодної власності.

Чи варто купувати «повітря»

Вартість акцій провідних та перспективних китайських компаній наразі перебуває на дуже привабливому рівні. Вони торгуються в середньому на 60% дешевше за свої історичні максимуми, дозволяючи потенційним інвесторам розраховувати на двозначні, а в деяких випадках навіть тризначні прибутки.

Графік зміни вартості акцій JD.com. Джерело: Tradingview

Графік зміни вартості акцій Alibaba. Джерело: Tradingview

Втім, якою б солодкою не була спокуса, інвестори мусять зважити ризики, пов’язані з інвестуванням в акції Китаю. Загострення відносин між Піднебесною та торговельними партнерами ЕС і США матиме негативний вплив. Також не можна виключати демонтаж VIE китайською владою, яка поки не вважає роботу через них порушенням, але як довго це триватиме — невідомо.

Серед основних ризиків й те, що Китаю не вдасться виправдати оптимістичні прогнози, і річні темпи зростання зупиняться на позначці 2−3%. У довгостроковій перспективі це може взагалі виштовхнути Китай зі списку провідних економік світу.

Багато українців можуть взяти до уваги й емоційну складову — через позицію Китаю щодо війни Росії проти України.