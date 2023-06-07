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7 червня 2023, 12:59 Читать на русском

Nvidia злетіла на 169%, Meta — на 126,5%: як застрибнути в їх акції зараз без переплат

Лідерами американського фондового ринку цього року виявилися Nvidia та Meta: їхні акції вже злетіли на 169% та 126,5% відповідно. Основна причина зростання цих компаній — розвиток штучного інтелекту та інтерес до метавсесвітів. Як заробити на розвитку цих напрямів розповів Investing. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Лідерами американського фондового ринку цього року виявилися Nvidia та Meta, акції яких вже злетіли відповідно на 169% та 126,5%.

S&P 500 багато в чому завдячує своєму зростанню представникам технологічного сектора: до нього входять 70% із 10 найбільших компаній. Це домінування підживлюється двома ключовими факторами:

  • Швидке поширення штучного інтелекту.
  • Потенційний пік відсоткових ставок.

При вражаючій схожості з 1970-ми 10 провідних компаній в S&P 500 тепер контролюють вражаючі 29% ваги індексу.

Серед компаній з найбільшою вагою у S&P 500 Exxon Mobil Corp (XOM) та UnitedHealth Group Incorporated (UNH) цього року знизилися на 2,6% та 4% відповідно.

Однак, дві акції вирізняються помітним зростанням: Nvidia (NVDA), акції якої злетіли на 169% у 2023 році, та акції Meta (META), які зросли на 126,5% після падіння на 64% минулого року.

Час покаже, чи не пізно інвестувати в ці акції, але є декілька способів зробити це і зараз, якщо ви хочете отримати вигоду з божевілля ШІ та метавсесвітів.

4 ETF із високою залежністю від Nvidia

Акції Nvidia зростають на бумі ШІ, оскільки компанія спеціалізується на розробці чипів та програмного забезпечення для додатків штучного інтелекту.

Ринкова оцінка прибутку на акцію у фінансовому році склала $7,76, що на 132% більше, порівнюючи з попереднім фінансовим роком.

Є два варіанти для тих, хто хоче додати акції Nvidia у свій портфель. Перший очевидний — безпосередньо їхня покупка.

Другий варіант — ETF. Існує широкий спектр цих інвестиційних інструментів, де Nvidia представлена широко. Ось 4 приклади таких фондів із комісіями та дохідністю у 2023 році:

  • ProShares Ultra Semiconductors (USD): +122% (комісія 0,95%).
  • VanEck Semiconductor (SMH): +42% (комісія 0,35%).
  • AXS Esoterica NextG Economy (WUGI): +40,5% (комісія 0,75%).
  • Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech (VCAR): +40% (комісія 0,95%).

3 способи отримати вигоду з розвитку метавсесвітів

Meta, раніше відома як Facebook, є передовим сектором метавсесвітів, що відображає нещодавню зміну назви. Ралі акцій наразі вказує на віру інвесторів у цей сектор.

Але купівля акцій Meta — не єдиний спосіб інвестувати у метавсесвіти. Ось 3 ETF, які ви можете розглянути натомість.

ETF Roundhill Ball Metaverse (METV): цей ETF, запущений у 2021 році, відстежує індекс Ball Metaverse. До його складу входять 40 компаній, які забезпечують доступ до сектора. Близько 80% його активів базуються у Сполучених Штатах, решта 20% — в Азії.

Franklin Metaverse (FLRA): цей ETF слідує індексу інновацій Solactive Global Metaverse, який включає компанії, які беруть активну участь у метавсесвітах і технологіях.

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Fidelity Metaverse ETF (FMET): орієнтований на компанії, які займаються розробкою, виробництвом, розповсюдженням та продажем продуктів чи послуг, пов'язаних із метавсесвітами.

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Коментарі - 1

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0
Цой Жив
Цой Жив
7 червня 2023, 13:47
#
Https://youtu.be/bRc4w2nTvec
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