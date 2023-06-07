Nvidia злетіла на 169%, Meta — на 126,5%: як застрибнути в їх акції зараз без переплат

Лідерами американського фондового ринку цього року виявилися Nvidia та Meta: їхні акції вже злетіли на 169% та 126,5% відповідно. Основна причина зростання цих компаній — розвиток штучного інтелекту та інтерес до метавсесвітів. Як заробити на розвитку цих напрямів розповів Investing. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

S&P 500 багато в чому завдячує своєму зростанню представникам технологічного сектора: до нього входять 70% із 10 найбільших компаній. Це домінування підживлюється двома ключовими факторами:

Швидке поширення штучного інтелекту.

Потенційний пік відсоткових ставок.

При вражаючій схожості з 1970-ми 10 провідних компаній в S&P 500 тепер контролюють вражаючі 29% ваги індексу.

Серед компаній з найбільшою вагою у S&P 500 — Exxon Mobil Corp (XOM) та UnitedHealth Group Incorporated (UNH) цього року знизилися на 2,6% та 4% відповідно.

Однак, дві акції вирізняються помітним зростанням: Nvidia (NVDA), акції якої злетіли на 169% у 2023 році, та акції Meta (META), які зросли на 126,5% після падіння на 64% минулого року.

Час покаже, чи не пізно інвестувати в ці акції, але є декілька способів зробити це і зараз, якщо ви хочете отримати вигоду з божевілля ШІ та метавсесвітів.

4 ETF із високою залежністю від Nvidia

Акції Nvidia зростають на бумі ШІ, оскільки компанія спеціалізується на розробці чипів та програмного забезпечення для додатків штучного інтелекту.

Ринкова оцінка прибутку на акцію у фінансовому році склала $7,76, що на 132% більше, порівнюючи з попереднім фінансовим роком.

Є два варіанти для тих, хто хоче додати акції Nvidia у свій портфель. Перший очевидний — безпосередньо їхня покупка.

Другий варіант — ETF. Існує широкий спектр цих інвестиційних інструментів, де Nvidia представлена широко. Ось 4 приклади таких фондів із комісіями та дохідністю у 2023 році:

ProShares Ultra Semiconductors (USD): +122% (комісія 0,95%).

VanEck Semiconductor (SMH): +42% (комісія 0,35%).

AXS Esoterica NextG Economy (WUGI): +40,5% (комісія 0,75%).

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech (VCAR): +40% (комісія 0,95%).

3 способи отримати вигоду з розвитку метавсесвітів

Meta, раніше відома як Facebook, є передовим сектором метавсесвітів, що відображає нещодавню зміну назви. Ралі акцій наразі вказує на віру інвесторів у цей сектор.

Але купівля акцій Meta — не єдиний спосіб інвестувати у метавсесвіти. Ось 3 ETF, які ви можете розглянути натомість.

ETF Roundhill Ball Metaverse (METV): цей ETF, запущений у 2021 році, відстежує індекс Ball Metaverse. До його складу входять 40 компаній, які забезпечують доступ до сектора. Близько 80% його активів базуються у Сполучених Штатах, решта 20% — в Азії.

Franklin Metaverse (FLRA): цей ETF слідує індексу інновацій Solactive Global Metaverse, який включає компанії, які беруть активну участь у метавсесвітах і технологіях.

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Fidelity Metaverse ETF (FMET): орієнтований на компанії, які займаються розробкою, виробництвом, розповсюдженням та продажем продуктів чи послуг, пов'язаних із метавсесвітами.